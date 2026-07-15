Economía

La deuda pública bajó en junio por segundo mes consecutivo

La Administración Central hizo operaciones por USD 56.097 millones, aumentó en USD 1.724 millones respecto de mayo, pero por diferencias de cambio y ajustes de valuación el resultado final fue una disminución de USD 5.080 millones

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La cartera que dirige Federico Furiase informó que en junio de 2026 el stock de deuda bruta bajó a USD 474.192 millones, de los cuales USD 471.684 millones se encontraron en situación de pago normal. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
La cartera que dirige Federico Furiase informó que en junio de 2026 el stock de deuda bruta bajó a USD 474.192 millones, de los cuales USD 471.684 millones se encontraron en situación de pago normal. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Los informes de las consultoras económicas y los medios especializados concentraron en junio la atención en la compra de reservas en dólares por parte del Tesoro nacional para afrontar el vencimiento por USD 4.200 millones en la primera semana de julio, las que incluyeron:

Sin embargo, una vez más, la Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que en el último mes la Administración Central hizo operaciones de deuda pública por USD 56.097 millones e incluyeron financiamiento, canjes, capitalizaciones, pagos, ajustes y cancelaciones por USD 28.911 millones y amortizaciones, canjes y cancelaciones por USD 27.186 millones.

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El saldo neto registró una un aumento de los compromisos antes de los ajustes por diferencias de cambio y de valuación de los bonos soberanos el resultado final en USD 1.724 millones.

Stock según moneda y legislación

La cartera que dirige Furiase informó que en junio de 2026 el stock de deuda bruta bajó a USD 474.192 millones, de los cuales USD 471.684 millones se encontraron en situación de pago normal.

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Por tipo de legislación, en junio la deuda en moneda local representó el 65,7% del total, mientras que el 34,3% restante correspondió a moneda extranjera.

La Secretaría de Finanzas destacó: “La variación respecto de mayo se explica por el aumento de la deuda en moneda extranjera en USD 8.383 millones y la reducción de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de USD 13.442 millones".

Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central subió en junio a 59,3%, poco más de dos puntos porcentuales respecto de mayo, según la estimación implícita del producto bruto interno en dólares por parte del Banco Central en los agregados monetarios.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI-, destinadas a recapitalizar el Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se estabilizaron en USD 38.714 millones.

El saldo del préstamo del FMI disminuyó en USD 537 millones, reflejando principalmente el efecto de la variación de monedas frente al dólar y cancelaciones netas derivadas del retraso en el desembolso esperado.

Por diferencias de cambio, los Adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron en USD 138 millones y se ubicaron en el equivalente de USD 2.759 millones.

Los depósitos oficiales en el ente monetario se ubicaron al cierre de junio en USD 8.778 millones, disminuyeron en USD 3.376 millones respecto de mayo

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 8.778 millones -disminuyeron en USD 3.376 millones-, totalizó en junio de 2026 USD 467.119 millones, y se redujo en USD 22.122 millones en comparación con el mes previo.

Endeudamiento neto durante la gestión Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central aumentó en USD 48.899 millones a junio último.

Al considerar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro durante los primeros meses de 2024 y la variación de depósitos oficiales, el stock consolidado en los primeros 31 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una disminución neta de USD 21.536 millones.

Ese resultado se descompuso en un alza de USD 21.755 millones con organismos internacionales y baja de USD 43.291 millones en el agregado del sector público y privado.

En términos de PBI, la deuda consolidada pasó de 59,1, respecto de la heredada de noviembre de 2023, tras un pico de 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos, a 59,3% del PBI.

Recuerda Finanzas: “Por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza el dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas. De esta forma, todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en: pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”

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