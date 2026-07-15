La diáspora dominicana supera los 3,030,647 residentes en el exterior, con un alza anual de 5.4%

La diáspora dominicana alcanzó 3,030,647 personas fuera de la República Dominicana, según el informe del Index. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro de la diáspora dominicana en el mundo muestra que más de 3,000,000 de personas residen actualmente fuera de la República Dominicana. El informe divulgado por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) señala que la cifra llegó a 3,030,647 personas, lo que representa un aumento del 5.4 % respecto al año anterior.

Según los datos presentados, en el último año se sumaron 156,523 dominicanos a la comunidad residente en el exterior. El reporte abarca información recopilada hasta mayo e indica una presencia dispersa en 129 países y territorios, ampliando el alcance geográfico respecto del informe previo.

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Listín Diario destacó que entre los nuevos destinos figuran Angola, Azerbaiyán, Bahréin, Botsuana, Guinea, Mauricio, Mozambique, Ruanda, Serbia y Vietnam. Esta ampliación refleja el avance de la movilidad dominicana hacia regiones donde antes no se registraban comunidades significativas.

Distribución de la comunidad dominicana en el exterior

Estados Unidos continúa como el país con mayor cantidad de dominicanos, con 2,539,893 residentes. Dentro del territorio estadounidense, la mayor concentración se localiza en Nueva York (873,294), seguida por Nueva Jersey, Florida y Pennsylvania. También figuran Massachusetts, Rhode Island, Texas, Connecticut, Carolina del Norte y Georgia.

En Europa, España destaca con 207,135 dominicanos, principalmente en Madrid y Barcelona. Otras ciudades y regiones con comunidades notables incluyen Islas Baleares, Asturias, La Coruña, Zaragoza, Navarra y Valencia. Italia y Países Bajos también forman parte de los destinos europeos con mayor número de residentes dominicanos.

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Estados Unidos concentra la mayor parte de la diáspora dominicana con 2,539,893 residentes, especialmente en Nueva York, Nueva Jersey y Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En América del Sur, Chile registra la comunidad dominicana más numerosa, seguido de Venezuela y Argentina. En América Central y el Caribe, los principales destinos son Puerto Rico, Panamá, Curazao, Islas Vírgenes y Aruba.

El informe distribuye a la población por continentes: América agrupa a 2,729,087 dominicanos, Europa a 298,234 y Asia a 2,690. Esta segmentación permite observar las rutas migratorias más frecuentes y las preferencias en la elección de países de destino.

De acuerdo con las cifras disponibles, la comunidad dominicana en el exterior se ha expandido de manera sostenida tanto en cantidad de personas como en la variedad de destinos, abarcando nuevas áreas geográficas y consolidando su presencia en países donde ya existían comunidades establecidas.

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Características demográficas de la diáspora

El perfil de la población dominicana en el exterior muestra una mayoría de mujeres, que representan el 53.5 % del total, mientras que los hombres constituyen el 46.5 %. El informe también refleja que los menores de 25 años conforman el grupo más amplio, con un 37.2 %. Las personas de 45 años o más alcanzan el 12.7 % y los mayores de 60 suman 287,911, equivalentes al 9.5 %.

La diversidad de la diáspora también queda reflejada en la distribución interna dentro de los países con mayores comunidades. En Estados Unidos, los estados con más presencia dominicana se concentran en la Costa Este, mientras que en España predominan Madrid y Barcelona, junto a otras regiones con menor número de residentes, según el documento citado por Listín Diario.

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