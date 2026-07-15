La respuesta del entrenador de Inglaterra a las críticas por sus cambios en la derrota ante Argentina: “Es fácil decirlo”

Inglaterra cayó en semifinales y enfrentará a Francia este sábado para dirimir el tercer puesto (Créditos: Reuters/Paul Childs)

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, analizó lo que dejó la derrota de su equipo ante Argentina por 2-1 en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026 y se refirió a las críticas recibidas por sus cambios para defender la ventaja lograda en el inicio del segundo tiempo.

Según divulgó el periodista Fabrizio Romano, Tuchel le mandó un mensaje a sus detractores, quienes objetaron algunas de sus decisiones, entre ellas el ingreso del defensor Ezri Konsa por el extremo Anthony Gordon cuando el partido estaba 1-0 en favor de los europeos: “Es fácil decir que mis decisiones fueron erróneas después de la derrota”.

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El diario The Guardian profundizó esa mirada con más frases del técnico alemán: “Por supuesto que queríamos buscar el segundo gol, pero no ayuda si no tienes la pelota. Nos volvimos demasiado pasivos, no pudimos mantener la posesión. No creo que haya sido un problema estructural. El partido cambió completamente y entiendo que sean discusiones de afuera, que hay millones de entrenadores que creen saber más. Yo tengo que tomar una decisión”.

A continuación, explicó por qué cambió el esquema para defenderse del asedio argentino tras un mano a mano fallido por Giuliano Simeone y una atajada de Jordan Pickford ante Nicolás González. “También hice sustituciones ofensivas en los últimos partidos. Decidimos pasar a una defensa de cinco porque los espacios estaban demasiado abiertos”, citó el periódico Daily Mirror.

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Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

Más adelante, agregó: “Ganaron todos los balones aéreos, no paraban de centrar, así que pusimos una defensa de cinco para cerrar los huecos por dentro y ser fuertes en el juego aéreo. Justo después de nuestro gol, sin ningún cambio, concedimos demasiados centros y demasiadas ocasiones de gol, así que intentamos ayudar. Claro que la responsabilidad recae en el entrenador”. Curiosamente, el 2-1 llegó a través de un cabezazo de Lautaro Martínez, luego del empate parcial anotado por Enzo Fernández.

El ex conductor del Bayern Múnich se mostró seguro de sus determinaciones al término del encuentro y destacó a sus dirigidos: “No me arrepiento de nada, al menos por ahora. Estuvimos muy cerca, merecíamos ir ganando 1-0; jugamos uno de nuestros mejores partidos (hasta la remontada), quizás nuestro mejor partido”.

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“Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después del gol. Concedimos muchísimos centros, ocasiones y disparos. Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel después de marcar”, declaró Thomas Tuchel con un dardo para sus jugadores.

Por último, le consultaron si se pudo ver un equipo con su ADN a lo largo de esta Copa del Mundo y esquivó su contestación: “No tengo respuesta para esa pregunta porque realmente no sé qué significa. No es el momento de analizar todo el torneo”.

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