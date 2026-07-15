El Salvador recibe apoyo del SICA para elaborar un plan contra el tráfico ilícito de armas

El Plan Nacional de El Salvador busca establecer mecanismos de control, prevención y erradicación del tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y componentes asociados./ (SICA)

El Salvador ha dado un paso significativo en la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego al recibir apoyo técnico por parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para la elaboración de su Plan Nacional en esta materia. La Secretaría General del SICA, a través de la Dirección de Seguridad Democrática, brinda acompañamiento al Gobierno salvadoreño con la colaboración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos de Desarme (UNLIREC), en una iniciativa que busca fortalecer la seguridad regional y frenar la proliferación de armas ilegales en Centroamérica.

El plan, que actualmente se encuentra en la fase final de diseño, tiene como objetivo central establecer mecanismos efectivos para el control, la prevención y la erradicación del tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y componentes asociados.

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Esta acción se enmarca dentro de la Hoja de Ruta de Centroamérica y la República Dominicana para prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas en la región, un instrumento adoptado por los Estados parte en febrero de 2025 como respuesta coordinada frente a un delito que afecta la estabilidad y la seguridad de los países centroamericanos.

A escala nacional, la elaboración del plan involucra una mesa interinstitucional que integra a los ministerios de Justicia, Defensa y Educación, así como a la Fiscalía General de la República, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Correos, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y otras entidades estratégicas. Este enfoque multisectorial permite abordar el tráfico ilícito de armas de manera integral, considerando tanto los aspectos de prevención como los de persecución penal y cooperación internacional.

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El apoyo técnico del SICA incluye capacitación de funcionarios, desarrollo de protocolos y sistemas de información compartidos./ (SICA)

Desde la Secretaría General del SICA se acompaña el proceso de planificación y se promueve la articulación del plan salvadoreño con otros instrumentos regionales en materia de seguridad. Entre ellos destacan la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) y el Plan Regional Intersectorial contra el Crimen Organizado (PRICCO), ambos diseñados para facilitar respuestas coordinadas y compartir buenas prácticas entre los países miembros. Esta integración regional resulta clave en la lucha contra el tráfico de armas, dada la naturaleza transnacional de este delito.

El apoyo técnico proporcionado por el SICA y sus socios internacionales incluye la capacitación de funcionarios, el desarrollo de protocolos y la creación de sistemas de información compartidos. Además, se fomenta el intercambio de experiencias y la armonización de marcos legales para cerrar brechas normativas que puedan ser aprovechadas por las redes delictivas.

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En el marco de su estrategia regional, el SICA ha liderado diversos proyectos orientados a combatir el tráfico ilícito de armas. Destaca la implementación de programas de marcaje y registro de armas, que buscan mejorar la trazabilidad y dificultar el desvío hacia mercados ilegales. Asimismo, el SICA ha impulsado campañas de sensibilización sobre los riesgos del tráfico y la proliferación de armas, orientadas tanto a funcionarios públicos como a la ciudadanía.

Otra de las iniciativas relevantes es la creación de sistemas regionales de información y alerta temprana sobre movimientos sospechosos de armas, que permiten a los Estados miembros coordinar acciones de prevención y respuesta de forma más eficiente. También se han desarrollado talleres y capacitaciones en técnicas de investigación criminal, control aduanero y manejo de evidencias balísticas, fortaleciendo las capacidades institucionales de los países integrantes.

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La Secretaría General del SICA acompaña al Gobierno salvadoreño con apoyo de la OEA y UNLIREC para fortalecer la seguridad regional en Centroamérica./ (SICA)

El SICA, consciente de que la cooperación es fundamental para enfrentar un fenómeno que trasciende fronteras, ha promovido acuerdos de intercambio de información y asistencia mutua entre las fuerzas de seguridad, fiscalías y aduanas de la región. Estas acciones permiten identificar rutas, modus operandi y actores clave en las redes de tráfico ilícito, facilitando el desmantelamiento de estructuras criminales.

Con el acompañamiento del SICA y el respaldo de organismos internacionales, El Salvador avanza en la consolidación de un marco estratégico que le permitirá enfrentar el tráfico ilícito de armas de manera más efectiva, contribuyendo así a la seguridad y la paz en Centroamérica. La colaboración regional y la articulación de políticas públicas especializadas se perfilan como los pilares fundamentales para reducir la incidencia de este delito y sus impactos en la sociedad.

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