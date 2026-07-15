Urgen al Gobierno de Honduras facilitar financiamiento a las pequeñas y medianas empresas

El dirigente Victorino Carranza afirmó que el sector puede generar empleo si se activan fondos y herramientas legales que, según indicó, no se aplicaron, y reclamó medidas para ampliar el crédito productivo.

El acceso al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas fue el reclamo que planteó el presidente de la Gremial de la Micro y Pequeña Empresa de Honduras (Gremipeh), Victorino Carranza, al Gobierno de Honduras. Sostuvo que el sector puede generar empleo y apuntó a fondos y mecanismos legales que, según dijo, no se aplicaron.

Carranza recordó que el Decreto 135 contemplaba, en su artículo 31, la asignación de 50 millones de lempiras aproximadamente a 1,874,417 dólares anuales durante un período de 10 años para apoyar a las MiPymes, recursos que, según indicó, nunca llegaron a ejecutarse.

“Si ese financiamiento se hubiera otorgado, hoy no estaríamos solicitando nuevos créditos y ya se habrían generado miles de puestos de trabajo en el país”, manifestó el dirigente empresarial.

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Reclamos por fondos

También lamentó que no se haya implementado la figura del aval estatal contemplada en la legislación para facilitar el acceso al crédito de pequeños empresarios que no cuentan con garantías suficientes para obtener financiamiento bancario.

A su juicio, esta herramienta habría permitido que cientos de emprendedores modernizaran sus negocios y renovaran su maquinaria.

Carranza también pidió una distribución más equitativa de los incentivos fiscales y beneficios que reciben los diferentes sectores productivos. Argumentó que las micro y pequeñas empresas enfrentan las mismas necesidades que las grandes compañías, aunque en menor escala, por lo que requieren apoyo para incrementar su competitividad y capacidad de producción.

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El titular del gremio recordó que el artículo 31 preveía una asignación por 10 años, pero sostuvo que esos recursos nunca se ejecutaron y que el apoyo habría evitado nuevas solicitudes bancarias.

Proyección de empleo

El presidente de Gremipeh hizo un llamado al Congreso Nacional para que impulse medidas que permitan a las MiPymes adquirir la maquinaria que dejan las empresas maquiladoras cuando cesan operaciones en el país y evitar que esos equipos sean vendidos al extranjero.

“Pedimos que esa maquinaria pueda quedarse en Honduras y ser adquirida por los micro y pequeños empresarios, quienes podemos darle un nuevo uso y fortalecer la producción nacional”, expresó.

El dirigente afirmó que, con acceso a capital, las MiPymes estarían en condiciones de generar hasta 60 mil nuevos empleos, de los cuales alrededor de 20 mil podrían crearse en el corto plazo.

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Capital semilla

Además, planteó la necesidad de establecer un diálogo entre el Gobierno, el sector financiero y los representantes de las MiPymes para construir mecanismos de apoyo que beneficien de manera equilibrada a todos los sectores productivos y no solo a las grandes empresas.

El representante empresarial dijo que unas 20 mil plazas podrían crearse a corto plazo si se facilita la inversión y se aprueban mecanismos como avales y un programa de capital semilla retornable.

Carranza explicó que una de las principales solicitudes del gremio es la creación de un programa de capital semilla retornable, destinado a fortalecer los emprendimientos y ampliar la capacidad de inversión de las pequeñas empresas. Según afirmó, esta medida contribuiría a dinamizar la economía nacional, incrementar la producción y aportar al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras.

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El representante de Gremipeh señaló que uno de los principales desafíos que enfrentan los pequeños empresarios es la necesidad de mejorar sus procesos de producción, acceder a nuevas tecnologías y ampliar sus mercados, factores que considera determinantes para que los negocios puedan mantenerse activos y competir en mejores condiciones dentro de la economía nacional.

Agregó que muchos emprendimientos cuentan con productos y servicios con potencial de crecimiento, pero enfrentan limitaciones para consolidarse debido a las dificultades que existen para mejorar sus procesos, aumentar su productividad y competir en un entorno empresarial cada vez más exigente.