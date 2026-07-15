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Así palpitaron los famosos el triunfo de Argentina sobre Inglaterra: postales familiares, euforia y aliento para Messi

Desde la Mona Jiménez a Fito Páez, de Emilia Mernes a Pampita y de Dalma Maradona a Benjamín Vicuña, las celebridades compartieron todos sus sensaciones en redes por el 2 a 1

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La actriz compartió en las redes todo su aliento para la Selección Argentina (Video: Instagram)

Diversas figuras del espectáculo y la televisión compartieron en redes sociales su apoyo a la Selección Argentina durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026 que terminó con el triunfo por 2 a 1 de la Scaloneta. Del aliento en la previa, los mensajes de afecto para Lionel Messi, los nervios hasta el estallido ante el triunfo.

La Mona Jiménez publicó una fotografía junto a Lionel Messi con la leyenda: “Hoy más que nunca todos juntos”. Por su parte, Santiago del Moro dedicó un posteo a Lionel Messi y el plantel nacional, reforzando el acompañamiento desde el ámbito mediático.

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En el entorno musical, Emilia Mernes optó por compartir un mensaje humorístico junto a su perrita durante el desarrollo del partido, escribiendo: “¡Vamos! Pobre Roma, ella quería una familia tranquila y le tocó una familia argentina”, reflejando el clima de pasión que se vive en los hogares argentinos durante estos encuentros.

Pampita también manifestó su entusiasmo, posando junto a sus hijos Beltrán, Benicio y la pequeña Anita, todos vistiendo la camiseta del seleccionado nacional. En la misma línea, Ángel de Brito se sumó a las muestras de apoyo con una selfie luciendo la camiseta argentina.

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fito paez
Fito Páez eligió la bandera argentina en la previa del partido frente a Inglaterra
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El posteo que Santiago del Moro le dedicó a Lionel Messi y la Selección (Instagram)
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El divertido mensaje de Emilia Mernes con su perrita durante el partido de Argentina-Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026
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Carmen Barbieri eligió una foto desde su programa para alentar a la Selección

Jimena Barón acompañó la jornada flameando la bandera argentina junto a su pareja, mientras que el cantante Duki expresó su emoción frente al televisor en el momento en que la Selección Argentina ingresaba al estadio, exclamando: “Dale, guacho. Esto es Argentina”. Las publicaciones de estas personalidades evidencian la repercusión y el sentimiento colectivo en torno a la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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Pampita junto a sus hijos Beltrán, Benicio y la pequeña Anita
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La selfie de Ángel de Brito vistiendo la camiseta Argentina
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Jimena Barón flameando la bandera junto a su pareja

Nathy Peluso manifestó su apoyo a la Selección Argentina publicando en Instagram una foto vistiendo los colores celeste y blanco. Eva De Dominici, casada con el español Eduardo Cruz y madre de Cairo, bromeó sobre el triunfo de España pero reafirmó su cariño por la albiceleste, mostrando el cruce de pasiones en su entorno familiar.

Luisana Lopilato se sumó al entusiasmo compartiendo un video en el que canta “La cuarta estrella”, junto a una selfie con la camiseta argentina. El periodista Tití Fernández utilizó sus redes para realizar un emotivo pedido dirigido a su hija Soledad. La pareja de influencers Hernán Regiardo y Samantha Trottier publicó una imagen junto a su bebé recién nacida, Dalí, sumándose a la ola de publicaciones familiares en apoyo al seleccionado.

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Benjamín Vicuña compartió una dulce postal de su hija vistiendo la camiseta argentina con "Mango" en su espalda
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Dalma Maradona, de celeste y blanco
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Luciana Salazar, siempre sexy vistió una bikini de la albiceleste en la previa

En el ámbito musical, Sandra Mihanovich evidenció su fervor por la Selección Argentina con mensajes que reflejan su entusiasmo durante el partido. Amancio, hijo de Benjamín Vicuña y China Suárez, siguió el encuentro de cerca, mientras Benjamín Vicuña difundió una postal de su hija luciendo una camiseta argentina personalizada con el nombre “Mango” en la espalda.

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Amancio, el hijo de Benjamín Vicuña y la China Suárez siguió de cerca el partido
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Sandra Mihanovich expresó toda su locura por la Selección Argentina
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La pareja de la influencer Hernán Regiardo y Samantha Trottier junto a Dalí, su bebé recién nacida
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“Dale, guacho. Esto es Argentina”, exclamó Duki frente al televisor mientras la Selección Argentina ingresaba al estadio

Luciana Salazar eligió una bikini con los colores de la albiceleste para la previa del partido, mientras que Dalma Maradona acompañó la jornada enfundada en celeste y blanco, reforzando el sentimiento generalizado de apoyo a la Selección Argentina en la semifinal del Mundial 2026.

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Tití Fernández y el emotivo pedido a su hija Soledad
Luisana Lopilato compartió un video cantando "La cuarta estrella" y una selfie usando la camiseta argentina
Luisana Lopilato compartió un video cantando "La cuarta estrella" y una selfie usando la camiseta argentina
Eva De Dominici bromeó con el triunfo de España, la actriz está casada con el español Eduardo Cruz y tiene a su hijo Cairo, y su amor por la albiceleste
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Nathy Peluso con la celeste y blanca
Nathy Peluso con la celeste y blanca
argentina famosos
Malena Pichot alentó a la Selección junto a sus amigas. "Viejas chetas con Callejero Fino", posteó, cantando al ritmo de "Para la Gilada (Remix)"
argentina famosos
María Fernanda Callejón fue otra de las famosas que palpitó el partido de la Selección con Inglaterra
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Georgina Barbarossa recordó su video viral intentando rezar el Padre Nuestro en vivo por televisión
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Daniel Gómez Rinaldi junto a su perro viendo el partido
zeta bosio
"Vamos, Argentina carajo", exclamó Zeta Bosio

En un tensísimo partido, cuando Argentina consiguió darle vuelta el partido a Inglaterra y ganar 2-1, consiguiendo el pasaporte para la final del Mundial por segunda vez consecutiva, las publicaciones de los famosos derrocharon la locura por una victoria histórica.

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Selección ArgentinaMundial 2026InglaterraMona JiménezEmilia MernesPampita

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