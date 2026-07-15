El gesto de Dalma Maradona con un hincha argentino en pleno vuelo al Mundial: el recuerdo de Diego

El gesto de Dalma Maradona con un hincha argentino mientras viajaba hacia el partido de Inglaterra

Al igual que miles de hinchas argentinos, Dalma Maradona viajó a Estados Unidos para vivir a pleno el partido entre Argentina e Inglaterra. Inmediatamente, los pasajeros la reconocieron, lo que generó que el viaje se transforme en una fiesta sin fin que terminó con cánticos al Diez y un llamativo gesto de su hija con los presentes.

Primero, los pasajeros comenzaron a cantar por Diego Maradona, recordando su gran actuación en 1986 ante el mismo rival. Luego, al verse emocionada por el cariño que todo el avión demostraba por su padre, la hija del astro del fútbol decidió devolver el amor con un contundente gesto: sortear una camiseta entre todos los presentes.

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Fue entonces cuando uno de los pasajeros filmó el momento en que se anunciaba al ganador de la camiseta por un sorteo. “Pérez, te ganaste la camiseta del Diego, vamos. Felicitaciones”, expresó el hombre que la sostenía. A su lado, Dalma no aguantó la emoción y se llevó las manos a la cara, con la intención de aguantar las lágrimas.

Para cerrar la situación, todo el avión comenzó a cantar: “Olé, olé, olé, Diego, Diego, Diego”. Junto al video, la cuenta que publicó el posteo escribió: “Hermoso avión”, junto a emojis de la bandera Argentina y una pelota del Mundial.

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El grito a Diego Maradona en el vuelo de su hija Dalma

Semanas atrás, Dalma volvió a recordar a su padre. Todo sucedió cuando Colin Farrell evocó su noche con Diego Maradona en Buenos Aires en el ciclo televisivo After Hours, conducido por James Corden. Allí, el invitado mencionó casi al pasar que esa velada también incluyó a “la hija de Diego”. Ese detalle no pasó inadvertido para Dalma Maradona, que respondió desde sus historias de Instagram con una versión propia del encuentro que dejó en segundo plano al astro irlandés y convirtió la noche en una historia de amor no correspondido. “Muy linda la anécdota, pero presten atención cuando dice: ‘Estaba su hija’ (yooo). Técnicamente se acuerda de mí”, escribió Dalma sobre el video del actor.

La hija del Diez no se limitó a esa primera reacción. Publicó las fotos de aquella noche de 2005 con leyendas que construyeron una narrativa paralela a la de Farrell: en una imagen grupal con su padre y el actor, escribió “Papá, ¿te podés correr que me estoy sacando una foto con mi novio?”. En otra, donde aparece sola junto a Farrell, la leyenda fue “Se re nota” y, debajo, “Muy in love with me”. La secuencia de publicaciones desató una avalancha de respuestas de sus seguidores que Dalma fue reposteando una a una, con sus propios comentarios.

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El origen de todo fue el relato que Farrell ofreció en After Hours. El actor irlandés contó que en 2005, durante un rodaje en Uruguay de la película Miami Vice, una demora de una semana en la filmación le abrió una pausa imprevista. Su padre, Ayrman Farrell, estaba con él en el set —era la primera visita del hombre a un rodaje de su hijo— y la pausa se convirtió en una excusa perfecta para cruzar el Río de la Plata. “Yo siempre quise ir a Buenos Aires por Diego Maradona, por el Mundial de México 86. Él era un dios para mí. Entonces le dije a mi padre: ‘¿Por qué no vamos a Buenos Aires y comemos un poco de carne?’”, relató el actor.

Gaston Taylor

La noche arrancó con una cena en un restaurante y derivó en un boliche donde el encuentro con Maradona ocurrió de manera espontánea. Farrell describió el momento con precisión: estaba en un rincón cuando escuchó una conmoción en la entrada. “Miré... ¡Nunca lo olvidaré! Había linternas y flashes, y alrededor de 15 o 20 personas en semicírculo que retrocedían hacia nosotros. Las luces se apagaron. No estoy bromeando. Se abrió un hueco y ahí estaba. Un genio poético de 1,65 metros”, describió sobre la aparición de Maradona.

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Lo que siguió fue la secuencia que se volvió la postal más difundida de esa noche: una conversación, Farrell con la camiseta del Diez y el beso en la boca que recorrió la prensa internacional. “¡Qué noche! Una de las mejores noches de mi vida. Cuando conocés a tu héroe, a alguien que idolatrás como yo lo idolatraba, el género no importa”, bromeó el actor. Lo que Farrell no desarrolló en detalle —pero que Dalma se encargó de completar— fue el capítulo paralelo que se vivía en la misma mesa.