El desahogo de Messi: festejo de rodillas entre lágrimas en el césped y un abrazo íntimo con Scaloni tras la remontada ante Inglaterra

Lionel Messi cayó de rodillas sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en cuanto el árbitro Ismail Elfath dio el pitazo final. Con los dos puños apretados contra el pecho, el capitán de la selección argentina vivió en carne propia la clasificación a la final del Mundial 2026 tras la remontada 2-1 ante Inglaterra. Fue el desahogo de un hombre de 39 años que, en su sexta Copa del Mundo, volvió a llevar a su país a la última instancia del torneo.

¿EL CM VA A PUBLICAR TODO LO QUE HAGA MESSI?



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¡Argentina OTRA VEZ finalista del #MundialEnDSPORTS tras ELIMINAR A INGLATERRA!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/9SEwkf1XVz — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Los primeros en llegar a él fueron Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez, que lo envolvieron en un abrazo antes de que el resto del plantel se sumara. Segundos después apareció el director técnico Lionel Scaloni, quien se fundió con su capitán en un abrazo prolongado. Los dos permanecieron así varios segundos, visiblemente emocionados, mientras el DT le susurraba algo al oído. Fue uno de los momentos más cargados de la celebración argentina en el campo de juego.

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EL ABRAZO DE DOS LEYENDAS ABSOLUTAS DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL ARGENTINO



Lionel Messi y Lionel Scaloni. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/f4WtQqTnkf — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Luego Messi se puso de pie, alzó los brazos y buscó con la mirada el palco donde estaba su familia. Se acercó a una de las cámaras de televisión y gritó “¡Vamos!”. Rodrigo De Paul, su compañero en el Inter Miami de la MLS, también lo buscó entre la multitud y compartió con él un abrazo en el que el capitán volvió a susurrar unas palabras al oído de su compañero. Hasta los rivales ingleses se acercaron a saludarlo al término del encuentro.

La escena contrastó con la tensión que el propio Messi había acumulado durante los 90 minutos más descuento. El partido ante Inglaterra —el primero de su carrera ante los ingleses— había sido trabado y físico desde el arranque. En el primer tiempo, el rosarino mantuvo un entredicho con Jude Bellingham, la estrella del seleccionado británico, tras reclamar una falta no sancionada. Ambos capitanes terminaron los primeros 45 minutos ante el árbitro para exponer sus quejas.

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¡GRÍTALO, TITÁN, QUE TODO EL MUNDO SEPÁ LO GRANDE QUE ES ARGENTINA!



Martín Palermo, emocionado a más no poder, y su reflexión sobre lo qué es vestir y defender los colores de la Albiceleste.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sLUftKXCIl — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

El camino al desahogo final fue largo. Argentina llegó a dominar el partido sin poder convertir: Julián Álvarez forzó una doble intervención del arquero Jordan Pickford, Alexis Mac Allister estrelló un cabezazo en el palo a los 75 minutos y Giuliano Simeone desperdició un mano a mano. Fue Messi, precisamente, quien asistió a Enzo Fernández para el empate al minuto 85, y quien levantó el centro desde el costado derecho que Lautaro Martínez convirtió de cabeza en el 2-1 del minuto 91.

“Desde la primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol”, dijo Martínez entre lágrimas al hablar con la prensa. El delantero del Inter de Milán no fue el único que no pudo contener la emoción: la imagen de Messi de rodillas, el abrazo con Scaloni y los rivales acercándose también a saludarlo recorrieron las pantallas de todo el mundo.

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UPA AL CAPITÁN



Lionel Messi, en los hombros de Enzo Fernández, comandando la celebración de la Albiceleste.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FROOFoHgoh — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

De Paul, que días antes había descrito a su capitán como alguien que “disfruta genuinamente este Mundial”, resumió ante la prensa lo que el plantel observaba desde adentro: “Verlo disfrutar me pone muy feliz, considerando todo lo que pasó con esta camiseta y todo lo que tuvo que pelear”, declaró el mediocampista en la previa del partido, según consignó la agencia Reuters.

Con 8 goles en el torneo —cifra que lo ubica al tope de la tabla de goleadores junto al francés Kylian Mbappé— y 21 tantos en Copas del Mundo a lo largo de su carrera, Messi disputará el próximo domingo su tercera final mundialista. Argentina buscará el bicampeonato ante España, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

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