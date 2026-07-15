Honduras

Garífunas en Honduras protestan para exigir respeto a sus derechos y cese de la criminalización

Integrantes del pueblo garífuna realizaron este miércoles una protesta sobre la carretera CA-13, en el municipio de Tela, Atlántida, donde bloquearon parcialmente el tránsito vehicular para exigir el respeto a sus derechos

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Representantes garífunas alertaron sobre desalojos y desplazamiento que ponen en riesgo la posesión de territorios ancestrales. (Cortesía)
Representantes garífunas alertaron sobre desalojos y desplazamiento que ponen en riesgo la posesión de territorios ancestrales. (Cortesía)

Miembros de distintas comunidades garífunas se concentraron hoy en el litoral atlántico en la carretera CA-13, a la altura de Tela, en Atlántida, para rechazar las acciones judiciales contra cinco integrantes de su pueblo y exigir mayor protección de sus derechos colectivos.

Decenas de personas portaron pancartas y consignas en defensa de los territorios ancestrales y de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras. Durante la protesta, los participantes señalaron que las detenciones de los cinco garífunas representan un acto de persecución contra quienes defienden sus comunidades y sus tierras, por lo que pidieron un proceso judicial transparente, con respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales.

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Los manifestantes afirmaron que la defensa del territorio forma parte de los derechos históricos del pueblo garífuna y reiteraron que continuarán alzando su voz frente a cualquier acción que, a su criterio, represente una amenaza para la permanencia de sus comunidades.

Además del rechazo a las detenciones, los representantes garífunas denunciaron que varias comunidades continúan enfrentando procesos de desalojo y desplazamiento que ponen en riesgo la posesión de territorios que consideran ancestrales.

Representantes garífunas alertaron sobre desalojos y desplazamiento que ponen en riesgo la posesión de territorios ancestrales. (Cortesía: Contracorriente)
Representantes garífunas alertaron sobre desalojos y desplazamiento que ponen en riesgo la posesión de territorios ancestrales. (Cortesía: Contracorriente)

Demanan protección a sus derechos

Según expresaron durante la movilización, estas situaciones afectan directamente su modo de vida, ya que las tierras representan no solo un espacio para el desarrollo de actividades productivas, sino también un elemento esencial para la conservación de su identidad cultural, sus costumbres y sus prácticas tradicionales.

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Los manifestantes sostuvieron que la pérdida de estos territorios tendría consecuencias sociales y culturales para las nuevas generaciones, al limitar la transmisión de conocimientos, tradiciones y formas de organización comunitaria que han caracterizado al pueblo garífuna durante décadas.

Durante la jornada, los participantes hicieron un llamado al Gobierno y a las instituciones competentes para abrir espacios de diálogo que permitan atender los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y evitar una mayor confrontación entre las comunidades y las autoridades.

Exigen diálogo con el Gobierno

Los afectados insistieron en que el reconocimiento y la protección de los derechos territoriales constituyen una obligación del Estado, especialmente en el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, cuyos derechos colectivos están respaldados por la legislación nacional y por diversos instrumentos internacionales.

Los dirigentes también expresaron que la criminalización de líderes comunitarios genera preocupación entre las comunidades garífunas, al considerar que estas acciones pueden desalentar la defensa de los derechos territoriales y la participación de los habitantes en los procesos de protección de sus recursos naturales.

La protesta reclamó un proceso judicial transparente para los cinco garífunas, con respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales.
La protesta reclamó un proceso judicial transparente para los cinco garífunas, con respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales.

Consecuencias de la protesta

Como consecuencia de la movilización, el tránsito sobre la carretera CA-13 se desarrolló de forma intermitente durante varias horas, lo que obligó a conductores a esperar mientras los manifestantes mantenían el bloqueo parcial de la vía.

Aunque la circulación no fue suspendida por completo, el paso vehicular registró retrasos principalmente en los tramos cercanos al punto de concentración de los manifestantes.

Los participantes advirtieron que mantendrán las acciones de protesta mientras no reciban respuestas concretas a sus demandas, entre ellas el respeto a sus derechos, el cese de los procesos que consideran una criminalización de miembros de sus comunidades y la búsqueda de soluciones a los conflictos relacionados con sus territorios ancestrales.

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