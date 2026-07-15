El dólar subió y cortó una racha de tres ruedas seguidas de bajas

El dólar mayorista mantiene en julio en una baja de 7,50 pesos o 0,5%.

Con un monto operado de USD 575,6 millones en el segmento de contado mayorista, el dólar subió tres pesos o 0,2%, a $1.474,50, para interrumpir una serie de tres bajas consecutivas. El tipo de cambio oficial conserva en julio una baja de 7,50 pesos o 0,5 por ciento.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó 13,50 pesos, contra una baja de 50 centavos de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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El Banco Central fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.825,19, lo que dejó al dólar mayorista a 350,69 pesos o 23,8% de ese límite para la libre flotación.

El economista Gustavo Ber enfatizó que “el dólar mayorista se presenta más estable en los $1.375, tras aflojar en las últimas ruedas, lo cual se viene combinando con muy fuertes compras por parte del BCRA. Que se estén dando ambas acciones resulta positivo y contribuye a seguir avanzando en simultáneo con los objetivos de acumulación de reservas y de desinflación, para incentivar así un círculo virtuoso financiero que los inversores esperan pueda ir traduciéndose en mayores chances de una reelección”.

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El dólar al público quedó ofrecido sin variantes, a $1.495 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue avanzó diez pesos o 0,7%, a 1.530 pesos.

En el mercado de dólar futuro se efectuaron operaciones en pesos por el equivalente a USD 784 millones, con precios mayormente en alza en un rango de 0,1% a 0,4%, según datos de A3 Mercados. La postura más negociada, para el cierre de julio, subió 2,50 pesos o 0,2%, a $1.483,50, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto para fin de mes en los 1.844,87 pesos.

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Asimismo, conocido el dato de inflación de junio que informó el INDEC, de 1,9%, el techo de las bandas se ampliará a $1.879,92 para el cierre de agosto. Los contratos de dólar futuro para fin del mes que viene cerraron a $1.511, a 368,92 pesos o 24,4% de esa referencia.

“El programa financiero se presenta como conservador, pero supone cierta presión sobre las reservas por las compras de dólares al BCRA. Si la demanda de pesos no se expande, el Tesoro deberá enfrentar rollover superiores al 100%, recurrir a ventas de bonos en el mercado secundario y/o incrementar los pasivos remunerados”, consideró Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

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“Sin embargo, la mejora gradual de los fundamentos macro convierte al tiempo en un aliado: permite que Argentina acceda a financiamiento con spreads decrecientes y refuerza la dinámica de estabilización. Además, la decisión de no incorporar fuentes alternativas de financiamiento, como emisiones de bonos en el mercado internacional, otorga margen de maniobra y preserva la prudencia del modelo”, añadió Botto.

“La apreciación del tipo de cambio (suba del peso) esta semana, impulsada en parte por una mejora en los términos de intercambio y una normalización gradual del ritmo de liquidación del agro, sugiere que el Gobierno no necesita convalidar una suba agresiva de tasas. Sin embargo, creemos que las autoridades serán cuidadosas de no validar tasas inferiores a las del mercado”, evaluaron los expertos de Max Capital.

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Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, recordó que este martes “el Banco Central marcó un hito histórico al adquirir USD532 millones en una sola jornada cambiaria. Esta millonaria compra, la más alta de la actual gestión presidencial y la sexta mayor desde 2003, habría respondido a una operación en bloque por deuda provincial o corporativa”.

“Con este resultado, la autoridad monetaria acumula USD 12.277 millones en lo que va de 2026, tras sumar USD 1.102 millones solo durante el mes de julio. En consecuencia, las reservas brutas internacionales crecieron hasta alcanzar los USD 48.687 millones. Ahora, toda la atención de los operadores financieros se traslada a la licitación clave del Ministerio de Economía, que busca renovar vencimientos por un total de $3 billones”, añadió Morales.

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