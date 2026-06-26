Con garantías de organismos, el Gobierno busca financiarse con bancos internacionales a una tasa cercana al 6% anual

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca tomar deuda por hasta USD 5.000 millones con las garantías ofrecidas por el Banco Mundial y el BID. (Jaime Olivos)

Varios bancos internacionales ya presentaron ofertas al Gobierno para participar en la licitación de la nueva deuda que colocará Argentina con garantías de organismos multilaterales. La tasa de interés, según adelantó el propio ministro de Economía, Luis Caputo, estaría cerca del 6% anual en dólares.

En total, la intención oficial es colocar USD 5.000 millones, que servirían para refinanciar vencimientos el año que viene. Mientras el Banco Mundial encabezó la iniciativa con garantías por USD 2.000 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también se sumó con otros 550 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Ahora la expectativa es a qué plazo se conseguirá este financiamiento de grandes entidades internacionales y también cuál será finalmente la tasa de interés.

Caputo remarcó que los fondos no serán utilizados para incrementar el stock de deuda, sino para reemplazar pasivos existentes por otros más convenientes en términos de costo financiero.

PUBLICIDAD

Desde el Ministerio de Economía consideran que este mecanismo permitirá reducir el peso de los intereses futuros y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el el Banco Mundial.

En ese contexto, el ministro también comparó la estrategia actual con la de administraciones anteriores y aseguró que el kirchnerismo dejó obligaciones por USD 177.000 millones a tasas elevadas. Además, sostuvo que la actual gestión ya canceló cerca de USD 20.000 millones de deuda gracias al ajuste fiscal implementado desde diciembre de 2023.

PUBLICIDAD

En el mercado creen que éste es el primer paso para un regreso del Gobierno a los mercados voluntarios de deuda. Una vez que se complete esta colocación, la expectativa es que se logre colocar nuevos bonos bajo ley neoyorkina, pero ya sin estas garantías especiales.

La baja del riesgo país, que se mantiene por debajo de los 450 puntos básicos, implica que ese objetivo esta más cerca. Sin embargo, como también subió el piso que es la tasa de los bonos norteamericanos, por lo que financiarse a estos niveles todavía es muy caro.

PUBLICIDAD

El rendimiento del bono norteamericano bajó de 4,60% a 4,40% anual, pero sigue muy alto. Esto significa que una emisión argentina debería todavía pagar en un rango del 8,5% a 9% anual. El equipo económico pretende tasas menores.

Uno de los puntos resaltados por el FMI fue la reducción del riesgo país y el cambio de percepción de los mercados internacionales respecto de la Argentina.

PUBLICIDAD

La vocera del FMI, Julie Kozack, enfatizó ayer que los spreads soberanos se ubican actualmente por debajo de los 450 puntos básicos, reflejando una mejora en la confianza de los inversores. La portavoz sostuvo que este cambio responde a que “el sentimiento de mercado con respecto a Argentina se ha vuelto más favorable”, algo que también se vio reflejado en las recientes mejoras de calificación otorgadas por agencias internacionales de riesgo.

Pese a reconocer la mejora de las condiciones financieras, el FMI evitó pronunciarse sobre una posible emisión de deuda en los mercados internacionales. “La decisión sobre el momento y las condiciones de acceso a los mercados corresponde a las autoridades argentinas”, afirmó la funcionaria.

PUBLICIDAD

No obstante, el organismo señaló que la continuidad de las políticas orientadas a fortalecer las reservas y sostener la credibilidad macroeconómica contribuirá a facilitar un acceso más sólido y duradero al financiamiento internacional en el futuro.

También aparecieron los críticos a esta iniciativa del Gobierno. El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, indicó que “es muy mala idea” tomar el préstamo del Banco Mundial para colocar deuda en el mercado. “Debería utilizarse esa ayuda para financiar obras de infraestructura, porque este Gobierno no invirtió nada y hay un gran déficit en ese terreno”.

PUBLICIDAD

Además, reiteró que la mejor manera de conseguir financiamiento en los mercados es “liberar totalmente el flujo de capitales y no mantener los controles que existen actualmente. Eso genera incertidumbre entre los inversores, porque las reglas de juego siguen sin estar claras”.