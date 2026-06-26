Economía

Con garantías de organismos, el Gobierno busca financiarse con bancos internacionales a una tasa cercana al 6% anual

El equipo económico ya está recibiendo ofertas y busca USD 5.000 millones. El FMI y el Banco Mundial reiteraron que el objetivo es que Argentina regreso a los mercados voluntarios de crédito lo antes posible y destacaron la baja del riesgo país

Guardar
Google icon
Atlantic Council 2026 - Luis Toto Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, busca tomar deuda por hasta USD 5.000 millones con las garantías ofrecidas por el Banco Mundial y el BID. (Jaime Olivos)

Varios bancos internacionales ya presentaron ofertas al Gobierno para participar en la licitación de la nueva deuda que colocará Argentina con garantías de organismos multilaterales. La tasa de interés, según adelantó el propio ministro de Economía, Luis Caputo, estaría cerca del 6% anual en dólares.

En total, la intención oficial es colocar USD 5.000 millones, que servirían para refinanciar vencimientos el año que viene. Mientras el Banco Mundial encabezó la iniciativa con garantías por USD 2.000 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también se sumó con otros 550 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Ahora la expectativa es a qué plazo se conseguirá este financiamiento de grandes entidades internacionales y también cuál será finalmente la tasa de interés.

Caputo remarcó que los fondos no serán utilizados para incrementar el stock de deuda, sino para reemplazar pasivos existentes por otros más convenientes en términos de costo financiero.

PUBLICIDAD

Desde el Ministerio de Economía consideran que este mecanismo permitirá reducir el peso de los intereses futuros y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reune con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el el Banco Mundial.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el el Banco Mundial.

En ese contexto, el ministro también comparó la estrategia actual con la de administraciones anteriores y aseguró que el kirchnerismo dejó obligaciones por USD 177.000 millones a tasas elevadas. Además, sostuvo que la actual gestión ya canceló cerca de USD 20.000 millones de deuda gracias al ajuste fiscal implementado desde diciembre de 2023.

En el mercado creen que éste es el primer paso para un regreso del Gobierno a los mercados voluntarios de deuda. Una vez que se complete esta colocación, la expectativa es que se logre colocar nuevos bonos bajo ley neoyorkina, pero ya sin estas garantías especiales.

La baja del riesgo país, que se mantiene por debajo de los 450 puntos básicos, implica que ese objetivo esta más cerca. Sin embargo, como también subió el piso que es la tasa de los bonos norteamericanos, por lo que financiarse a estos niveles todavía es muy caro.

El rendimiento del bono norteamericano bajó de 4,60% a 4,40% anual, pero sigue muy alto. Esto significa que una emisión argentina debería todavía pagar en un rango del 8,5% a 9% anual. El equipo económico pretende tasas menores.

Uno de los puntos resaltados por el FMI fue la reducción del riesgo país y el cambio de percepción de los mercados internacionales respecto de la Argentina.

La vocera del FMI, Julie Kozack, enfatizó ayer que los spreads soberanos se ubican actualmente por debajo de los 450 puntos básicos, reflejando una mejora en la confianza de los inversores. La portavoz sostuvo que este cambio responde a que “el sentimiento de mercado con respecto a Argentina se ha vuelto más favorable”, algo que también se vio reflejado en las recientes mejoras de calificación otorgadas por agencias internacionales de riesgo.

Pese a reconocer la mejora de las condiciones financieras, el FMI evitó pronunciarse sobre una posible emisión de deuda en los mercados internacionales. “La decisión sobre el momento y las condiciones de acceso a los mercados corresponde a las autoridades argentinas”, afirmó la funcionaria.

No obstante, el organismo señaló que la continuidad de las políticas orientadas a fortalecer las reservas y sostener la credibilidad macroeconómica contribuirá a facilitar un acceso más sólido y duradero al financiamiento internacional en el futuro.

También aparecieron los críticos a esta iniciativa del Gobierno. El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, indicó que “es muy mala idea” tomar el préstamo del Banco Mundial para colocar deuda en el mercado. “Debería utilizarse esa ayuda para financiar obras de infraestructura, porque este Gobierno no invirtió nada y hay un gran déficit en ese terreno”.

Además, reiteró que la mejor manera de conseguir financiamiento en los mercados es “liberar totalmente el flujo de capitales y no mantener los controles que existen actualmente. Eso genera incertidumbre entre los inversores, porque las reglas de juego siguen sin estar claras”.

Temas Relacionados

GarantíasFinanciamientoDeudaLuis CaputoBanco MundialÚltimas noticiasRiesgo país

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué sube el dólar a nivel global y qué medidas adoptó el Gobierno para evitar aumentos bruscos del tipo de cambio

La apreciación mundial y la volatilidad financiera internacional aumentaron la presión sobre el mercado local, lo que llevó al Banco Central a ajustar su intervención y sumar instrumentos que buscan contener saltos cambiarios

Por qué sube el dólar a nivel global y qué medidas adoptó el Gobierno para evitar aumentos bruscos del tipo de cambio

Impulsar el crédito: el detalle de las medidas que la UIA le pide a Caputo para reactivar la economía

Según pudo saber Infobae con fuentes involucradas en las negociaciones, se buscan ampliar los esquema de incentivos para pymes del Banco Central y liberar encajes para canalizar en líneas de financiamiento a empresas con dificultades

Impulsar el crédito: el detalle de las medidas que la UIA le pide a Caputo para reactivar la economía

Expectativa y cautela: el mercado pone la lupa sobre la millonaria licitación del Tesoro en medio de la volatilidad global

Los operadores financieros optan por posiciones defensivas ante la próxima emisión de deuda, en un entorno marcado por la inestabilidad de los mercados globales y la búsqueda de refugio en activos tradicionales

Expectativa y cautela: el mercado pone la lupa sobre la millonaria licitación del Tesoro en medio de la volatilidad global

Ranking de salarios: cuánto se gana en cada provincia y qué jurisdicciones le ganaron a la inflación en el último año

Los trabajadores registrados de algunas regiones del país ganan tres veces más que los asalariados de otras. Apenas tres distritos lograron una mejora real de sus ingresos en los últimos doce meses

Ranking de salarios: cuánto se gana en cada provincia y qué jurisdicciones le ganaron a la inflación en el último año

Subió el poder de compra efectivo tras siete meses, pero sigue 14,5% debajo del nivel previo al cambio de gestión

Según Equilibra, el ingreso disponible de 14,5 millones de personas registradas creció 0,8% mensual, aunque la distancia con los niveles de 2023 sigue siendo amplia

Subió el poder de compra efectivo tras siete meses, pero sigue 14,5% debajo del nivel previo al cambio de gestión

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 26 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 26 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo

La sorprendente estadística que muestra el dominio de Sudamérica ante Europa en el Mundial 2026

Zlatan Ibrahimovic se rindió ante el Ecuador de Beccacece: el llamativo elogio al look del entrenador

Dibu Martínez sorprendió al practicar otro deporte en la concentración de Argentina: el hilarante apodo que le puso un compañero

“Me pasó lo mismo”: Luis Suárez opinó sobre el conflicto de Julián Álvarez con Atlético de Madrid y lo comparó con el que vivió él

TELESHOW

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Daniela Celis impactó con un look a pura sensualidad tras su separación de Nick Sícaro: la audaz producción en topless

100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

El divertido ida y vuelta de Sabrina Rojas y Pepe Chatruc: “Soy una tóxica recuperada, mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

Prisión para hombre que llevó a un salvadoreño y cinco ecuatorianos, incluidos dos menores, hacia EE.UU por un paso ilegal

Prisión para hombre que llevó a un salvadoreño y cinco ecuatorianos, incluidos dos menores, hacia EE.UU por un paso ilegal

El Salvador firma acuerdo internacional para potenciar la inteligencia artificial y la innovación con Pax Silica

Autoridades capturan a dos dirigentes obreros por presuntos delitos en fondos asignados a una confederación sindical panameña

Honduras: Ministerio Público presenta diligencias prejudiciales en caso que involucra a Luis Redondo y la Comisión Permanente del Congreso

Obispos hondureños expresan dolor y solidaridad con Venezuela tras devastadores terremotos