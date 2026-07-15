Reventa récord para la final del Mundial: entradas para Argentina frente a España alcanzan los USD 39.000

La reventa para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Nueva Jersey ofrece entradas desde USD 7.000 hasta USD 39.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda por la final del Mundial 2026 disparó los precios de las entradas en reventa en Estados Unidos: los boletos se ofrecen desde USD 7.000 y llegan hasta USD 39.000 para el partido , entre Argentina y España, que se disputará el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Con la venta general agotada, la búsqueda de un lugar en el estadio se concentró en dos caminos: los paquetes hospitality de la oferta oficial, con valores desde USD 15.000 o USD 17.000 hasta USD 57.000, y el mercado secundario.

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En ambos casos, el costo de acceso a la final se ubicó muy por encima de los valores habituales de otros eventos deportivos, según los listados que aparecen en plataformas de venta y reventa.

La reventa se convirtió en la vía principal para quienes aún intentan conseguir tickets sin recurrir a los paquetes hospitality. En portales como StubHub, Ticketmaster y TickPick, la mayoría de los boletos disponibles ronda los USD 8.000, mientras que las ubicaciones preferenciales superan los USD 35.000.

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Cómo llegaron Argentina y España a la final

Argentina llegó a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra y España avanzó con un triunfo 2-0 ante Francia (REUTERS/Carlos Barria)

Argentina se clasificó al partido decisivo tras vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales. España, en tanto, selló su pase a la final con un triunfo 2-0 ante Francia. Con esos resultados, el cruce por el título quedó programado para el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Reventa: rangos de precio y ubicaciones más buscadas

Las ubicaciones preferenciales para la final del Mundial en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey superan los USD 35.000 en reventa (AP)

Los listados de reventa muestran un rango amplio, que va desde USD 7.000 hasta USD 39.000 para la final del 19 de julio. Esa dispersión se explica por la ubicación dentro del estadio y por el tipo de asiento que aparece publicado en cada plataforma.

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La mayor concentración de oferta en reventa se ubica cerca de los USD 8.000, por debajo de los paquetes hospitality, que parten de USD 15.000 o USD 17.000. A partir de allí, las opciones más costosas se asocian a ubicaciones preferenciales: los asientos considerados “más exclusivos” superan los USD 35.000.

En este escenario, la reventa funciona como termómetro de disponibilidad: a medida que se reduce el inventario visible en los portales, los valores publicados tienden a agruparse en un piso alto. La diferencia entre el tramo de USD 7.000 y los valores que superan USD 35.000 también refleja que, dentro de un mismo estadio, el precio final se segmenta por sectores y servicios asociados a cada ubicación.

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Si ya no hay entradas generales en la web oficial, el mercado secundario concentra la demanda remanente y, con ella, los precios que se publican para conseguir un lugar en el MetLife Stadium. En la práctica, para una parte del público la decisión de compra se vuelve binaria: pagar un monto elevado en reventa o asumir el costo superior de un paquete oficial con servicios incluidos.

La oferta oficial: qué incluyen los paquetes hospitality

Los paquetes hospitality para Argentina frente a España incluyen asientos preferenciales, zonas exclusivas y comida y bebida (IMAGN IMAGES vía Reuters/Jerome Miron)

En la plataforma oficial de la FIFA, la ausencia de entradas generales dejó a los paquetes hospitality como la única modalidad disponible. En esta categoría, el acceso al partido se presenta asociado a servicios adicionales: asientos preferenciales, zonas exclusivas, y comida y bebida incluidas en la experiencia.

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Los valores informados se distribuyen en varios escalones: desde USD 15.000 o USD 17.000 hasta USD 57.000 en la opción más cara. Esa estructura de precios establece un umbral alto para permanecer dentro del circuito oficial, aun antes de sumar traslados y otros gastos vinculados al viaje.

Para el público, el contraste entre ambos canales funciona como un filtro: quienes buscan una compra dentro del circuito oficial deben asumir montos propios de paquetes hospitality; quienes intentan evitar esos paquetes se vuelcan a la reventa, donde los valores también se ubican en niveles altos y dependen de la disponibilidad que aparezca publicada en cada portal.

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En ese punto, la diferencia entre el precio mínimo de reventa (USD 7.000) y el piso de hospitality (USD 15.000 o USD 17.000) marca el salto entre comprar una entrada suelta y acceder a una experiencia con servicios incluidos.

Traslados: cuánto cuesta llegar al MetLife Stadium

Todos los aficionados que viajen en tren hacia el MetLife Stadium deberán pasar por esta estación para completar el proceso de verificación.

A los montos de las entradas se suman gastos de viaje, en particular los costos de traslado hacia el MetLife Stadium. El tren oficial hacia el estadio cuesta USD 98, una cifra que se agrega al presupuesto total del partido para quienes eligen esa vía.

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También aparecen opciones más económicas, como los autobuses lanzadera, con tarifas cercanas a USD 20. Esa diferencia de precios vuelve a poner en primer plano el costo total de asistir: para un evento con tickets que parten de USD 7.000 en reventa y con paquetes oficiales que llegan a USD 57.000, el transporte termina siendo otro componente que los aficionados deben considerar al planificar el viaje.

Más allá del canal de compra, el gasto final queda condicionado por la combinación entre entrada y logística. Incluso en el extremo más bajo del rango publicado, el traslado se suma como una partida adicional dentro de un presupuesto que ya está dominado por el precio del ticket.

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En el extremo alto, en cambio, el componente de transporte resulta marginal frente a los montos que se observan tanto en la reventa como en los paquetes hospitality, pero sigue siendo un costo explícito para quienes buscan asegurarse el acceso el día del partido.