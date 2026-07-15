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Así viven las mujeres de la Selección el duelo entre Argentina e Inglaterra: rosarios, arenga y cábalas

Las parejas de Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández y Marcos Senesi reflejaron el clima de expectativa en la ciudad

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Valentina Cervantes mostró cómo vive su familia el duelo ante Inglaterra

Entre los nervios, la ansiedad y las cábalas, las mujeres de la Selección Argentina mostraron cómo vivieron los momentos previos a la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Fue así como Valu Cervantes, Agustina Gandolfo, Caro Calvagni y Kelci Rose compartieron en redes sociales el detrás de escena del histórico duelo por la semifinal del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, las jóvenes mostraron momentos de emoción, nervios, cánticos, entrenamientos y objetos personales que consideran amuletos, mientras esperan el inicio del partido.

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Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández, documentó el clima familiar durante el Mundial. Publicó imágenes y videos en los que se observa cómo viven la previa ella, sus hijos Olivia y Benjamín, y sus suegros Raúl y Marta. En una de las fotos, muestra su mano sujetando un rosario sobre la camiseta azul de la selección, con un tatuaje que dice “Amén” visible en la muñeca.

Otras publicaciones incluyen a sus hijos. Olivia, de cinco años, encontró pañuelos celestes y blancos en la habitación del hotel. En otro video, Benjamín aparece de pie sobre una mesa, agitando una remera mientras la familia canta la canción alusiva a la cuarta estrella del equipo nacional.

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También compartió un intercambio con sus suegros, donde se reflejaron la ansiedad y la emoción previas al partido. “No vamos a dormir en toda la noche”, expresó Valu. La madre de Enzo Fernández admitió que los nervios llegarían al día siguiente, mientras que Raúl aseguró estar tranquilo; su esposa bromeó diciendo que era porque había tomado su medicación.

Por su parte, Agustina Gandolfo y Caro Calvagni continuaron con sus rutinas de entrenamiento, tanto al aire libre como en gimnasios, desde el inicio del Mundial. Ambas ya se encuentran en Atlanta para acompañar a sus esposos en el estadio durante la semifinal. En las horas previas al partido, publicaron imágenes de su vida cotidiana en la ciudad y mostraron su entusiasmo por el evento.

Entre las actividades destacadas, realizaron una sesión de ejercicios frente al estadio donde Argentina e Inglaterra se disputarán un lugar en la final. Tanto la pareja de Lautaro Martínez como la de Nicolás Tagliafico posaron para una selfie frente al espejo del gimnasio, registrando el momento.

La arenga de la familia de Enzo Fernández
La arenga de la familia de Enzo Fernández

Por su parte, Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi, fue entrevistada al llegar al estadio. “Me siento muy contenta y emocionada de estar acá, por poder vivir este partido”, comenzó diciendo la futbolista en diálogo con La Tora Villar.

Luego, la exparticipante de Gran Hermano le preguntó cuáles eran sus expectativas para este duelo, a lo que Rose, que llevaba un rosario colgando del cuello, contestó: “No lo sé, no tengo ninguna opinión. Hola a toda Argentina, gracias por el amor”.

Kelci llevaba una chaqueta de tela negra con rayas blancas verticales y una cremallera metálica al frente. La prenda tenía un corte relajado y detalles de puños elásticos. Su pelo era largo, liso y rubio, peinado con la raya hacia un lado. Lucía un maquillaje marcado, con labios en tono rosado y cejas definidas. Como accesorios, portaba varias pulseras doradas en la muñeca izquierda y llevaba un bolso negro de correa cruzada y cadena dorada.

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Mundial 2026Kelci RoseValentina Cervantes

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