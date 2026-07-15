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El mensaje de Liam Gallagher después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Tras la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta, el ex Oasis felicitó a la Albiceleste

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El mensaje de Liam Gallagher después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra (REUTERS/Amanda Perobelli)

Pocos minutos después de que Argentina eliminara a Inglaterra por 2-1 en la semifinal del Mundial 2026, Liam Gallagher de Oasis felicitó a la Selección con un mensaje que se viralizó en minutos.

El cantante publicó en su cuenta de X: “Respeto a los muchachos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Hacia adelante y de lado! LG. Beso”. El posteo se viralizó al instante y desató una nueva oleada de afecto entre los fanáticos argentinos del vocalista de Oasis.

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El mensaje llegó tras un partido que Gallagher siguió con la tensión propia de quien tiene lealtades cruzadas. Un día antes del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el músico había publicado en la misma red social una frase que ya circulaba entre hinchas de ambos países: “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”. Aquel posteo había generado miles de respuestas, en su mayoría cargadas de humor y afecto por parte de seguidores argentinos.

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Liam Gallagher felicitó a la Selección Argentina tras la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

La previa también tuvo su propio intercambio. Una usuaria había escrito que estaba “lista para pelear con Liam por Argentina vs. Inglaterra” pero que él había “elegido la paz”. Gallagher respondió con dos palabras: “Estoy asustado”. Otro usuario le recordó su historial de optimismo con el Manchester City en la Premier League y le preguntó si confiaba en una victoria inglesa. La respuesta del cantante fue directa: “Escucha, Argentina es mega, tienen a Messi y todo eso, pero tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial”. El resultado del miércoles en Atlanta dejó ese presentimiento sin efecto.

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Con la clasificación argentina ya consumada, el tono del posteo posterior al partido fue bien distinto. La frase en inglés —“Respect to the lads it’s nobody’s GOD given right to win the WC congratulations to Argentina best team won onwards n sideways LG x”— no dejó margen para interpretaciones: Gallagher reconoció la superioridad de la Albiceleste sin reservas. En apenas minutos, los usuarios de Argentina se ubicaron entre los más activos en la sección de comentarios.

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Las reacciones de los fanáticos argentinos combinaron el festejo deportivo con la devoción que existe hacia el músico en el país. “Te amo”, escribió un usuario, conciso y al pie. Otro fue más directo con el humor: “Metete ‘Wonderwall’ en el ort... Gracias, loco, te quiero”. Un tercero aprovechó la ocasión para hacer un pedido concreto: “Buen partido. Ahora tenés que hacer la canción para Messi”. Escribiendo en inglés para que lo lea el cantante, una seguidora intentó mantener el vínculo intacto: “Nosotros igual te amamos, Liam. No nos odies”. Otra usuaria, más escueta, cerró con un “estás tan tranquilo. Amo eso”. Y alguien más le recordó el lugar que ocupa en el imaginario local: “Argentina es tu segundo hogar. Nosotros siempre vamos a estar para vos. Sos lo más grande”.

El intercambio digital refleja una relación que se construyó durante décadas de recitales y que los propios hermanos Gallagher alimentaron con declaraciones públicas sobre la entrega del público argentino. Esa historia explica, en parte, por qué el posteo posterior al partido no generó reproches entre los hinchas locales, pese a que Gallagher había sido explícito en su deseo de que Inglaterra avanzara a la final.

Uno de los comentarios más compartidos antes del partido había planteado una propuesta que ahora cobra nueva vigencia: “Bueno Liam, ¿qué te parece un desafío? Si gana Argentina volvés a dar unos recitales aquí. Y si Argentina pierde volvés a dar unos recitales aquí”. Con Argentina en la final del domingo ante España en Nueva Jersey, la respuesta de Gallagher a ese desafío todavía está pendiente.

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