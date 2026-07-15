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“Argentina nunca muere”, “Remontadísima” y “Otro excelente Messi”: los principales medios del mundo reflejaron la clasificación de la Selección a la final

El conjunto nacional dio un paso más y se medirá con España este domingo con el título en juego: todas las repercusiones

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Portadas de los medios - Argentina 2 - Inglaterra 1

Los medios de todo el planeta le dieron un lugar de privilegio al partido de la selección argentina ante Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo. Y, por el desarrollo del juego, con una remontada legendaria sobre la hora, todo se potenció. Esta vez ya no hubo espacio para la crítica ni polémicas arbitrales: todos reconocieron a Lionel Messi y el coraje del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

THE SUN (INGLATERRA)

Portadas de los medios - Argentina 2 - Inglaterra 1

Otro Messi excelente: Los Tres Leones quedan desconsolados tras quedar eliminados del Mundial por el golazo de Martínez en el tiempo de descuento.

Ellos beben, todo se acabó: Los desconsolados aficionados ingleses ahogan sus penas mientras Argentina elimina a los Tres Leones del Mundial en el tiempo de descuento.

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BBC (INGLATERRA)

Portadas de los medios - Argentina 2 - Inglaterra 1

Inglaterra sufre una dolorosa derrota en semifinales del Mundial ante Argentina: Inglaterra se queda sin su primera final de la Copa del Mundo masculina en 60 años tras ser derrotada por Argentina.

THE GUARDIAN (INGLATERRA)

Medios británicos ARGENTINA INGLATERRA

Un doblete de Argentina en los últimos minutos rompe los corazones de Inglaterra en una dramática semifinal de la Copa del Mundo. El destino de Inglaterra es la decepción en el torneo. La única incógnita es cuándo llegará y cómo el destino se las arreglará para que sea lo más dolorosa posible. Esto fue un nuevo nivel de bajeza, increíblemente brutal.

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L’EQUIPE (FRANCIA)

Portadas de los medios - Argentina 2 - Inglaterra 1

Lo volvieron a hacer: Argentina protagoniza otra remontada épica en las semifinales del Mundial contra Inglaterra y se une a España en la final.

CORRIERE DELLA SERA (ITALIA)

Portadas de los medios - Argentina 2 - Inglaterra 1

Argentina nunca muere: remonta ante Inglaterra en los últimos 7 minutos gracias a Enzo Fernández y Lautaro. Será una gran final contra España.

EL PAÍS (ESPAÑA)

Portadas de los medios - Argentina 2 - Inglaterra 1

Argentina le remonta a Inglaterra y jugará contra España la final de la Copa del Mundo: La Albiceleste se come en el tramo final a un combinado inglés cicatero y jugará la final contra la Roja.

MARCA (ESPAÑA)

Portadas de los medios - Argentina 2 - Inglaterra 1

Argentina machaca a Inglaterra en siete minutos... ¡y habrá Finalíssima! Habrá final de España contra la mejor Selección del mundo, mientras La Roja no demuestre lo contrario. En una remontada heroica (de nuevo), la vigente campeona del  mundo remontó en siete minuto (Enzo en el 85′ y Lautaro en el 92′) el gol inicial de Gordon.

LANCE (BRASIL)

Portadas de los medios - Argentina 2 - Inglaterra 1

Argentina se lo da vuelta a Inglaterra y va en busca de la cuarta estrella: Lautaro anota en los últimos minutos, Argentina remonta y vence a Inglaterra, clasificándose para la final del Mundial. Tras otra remontada espectacular, Argentina se enfrentará a España en la gran final.

BILD (ALEMANIA)

Portadas de los medios - Argentina 2 - Inglaterra 1

Pura locura desordenada (juego de palabras con el apellido Messi): Durante mucho tiempo, parecía que Thomas Tuchel iba a derrotar a los campeones defensores... El entrenador alemán dirigió a su selección inglesa en la semifinal contra Argentina hasta el minuto 85, soñando ya con su primera final de la Copa del Mundo desde 1966. Pero en los últimos minutos, los sudamericanos, liderados por la superestrella Lionel Messi, dieron un giro completo al partido, avanzando a la final con una victoria por 2-1 y sumiendo a Tuchel y a su equipo en la desesperación.

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