Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 6% en Wall Street y bajó el riesgo país

Wall Street atravesó una sesión positiva pese al rebote del petróleo.

Las acciones y los bonos argentinos sostuvieron una rueda de ganancias tanto en la Bolsa local como en el exterior, una tendencia que encabezaron los títulos bancarios luego de conocido el resultado de la licitación del Tesoro argentino. Contribuyó a la dinámica una sesión positiva en Wall Street, donde los indicadores progresaron en un rango del 0,3 al 0,6 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ascendió un 1,9%, en los 3.291.246 puntos. El panel de acciones lideres anota una suba de 3,6% en julio, y de 7,9% en el transcurso de 2026.

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Los títulos públicos en dólares -Bonares y Globales- ganaron un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan restó dos enteros para la Argentina, en los 404 puntos básicos, próximo al mínimo de 2026, de 402 puntos el viernes 10 de julio.

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación de bonos del Tesoro se adjudicó un total de $5,44 billones, frente a vencimientos de 3 billones, que significa un rollover de 183,1%, luego de haber recibido ofertas por un total de 8,45 billones de pesos.

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En cuanto al debut del bono Hard Dollar Bonar 2029 (AO29), se adjudicaron USD 470 millones a 8,29% TIREA (Tas Interna de Retorno Efectiva Anual), equivalente a 7,99% de TNA (Tasa Nominal Anual). Se recibieron ofertas por un total de 1.046 millones de dólares. El jueves se realizará la segunda rueda de los bonos AO29 al precio de corte de esta licitación por un total adicional de 150 millones de dólares.

“Respecto a los pesos, al no ser una licitación abultada, el Tesoro opta por ofrecer títulos a 2028 para estirar duration”, precisó el equipo de Research & Strategy de Cocos Capital.

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Este miércoles hubo licitación de bonos del Tesoro de corto plazo en moneda doméstica. La Secretaría de Finanzas informó que se adjudicó un total de $5,44 billones, frente a vencimientos de 3 billones, que significó un rollover de 183,1%, luego de haber recibido ofertas por un total de 8,45 billones de pesos.

En cuanto al debut del bono Hard Dollar Bonar 2029 (AO29), se adjudicaron USD 470 millones a 8,29% TIREA (Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual), equivalente a 7,99% de TNA (Tasa Nominal Anual).

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También en el mercado se dio una recepción positiva al dato de inflación de 1,9% de junio, en el tercer mes seguido de baja para este indicador.

“El IPC de junio registró una suba mensual de 1,9%, marcando una desaceleración marginal respecto del 2,1% de mayo y el tercer mes consecutivo de moderación. A nivel interanual, el índice se ubicó en 33,5%, mientras que la variación acumulada en lo que va del año alcanzó 16,8%. En conjunto, el mes reflejó una dualidad con sesgo a la baja. Alivio en la canasta de alimentos y bienes durables, contra una presión estructural en servicios y un componente estacional-turístico transitorio pero significativo en el margen”, analizaron los expertos de IOL Inversiones.

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Un reporte de Adcap Grupo Financiero indicó que “la principal incógnita es si la inflación puede ahora converger hacia una velocidad de crucero cercana al 1,5% mensual. Junio representó un paso importante en esa dirección, aunque el índice general todavía refleja presiones provenientes de los precios estacionales y regulados. Hacia adelante, creemos que la volatilidad cambiaria y las subas salariales aportarán cierta inercia adicional a la inflación.

“El dato resultó moderadamente positivo para los bonos a tasa fija, principalmente porque la inflación núcleo sorprendió a la baja y confirmó que la tendencia de desinflación permanece intacta. Sin embargo, dado que el índice general estuvo muy cerca de lo que descontaba el mercado, también fue favorable para los bonos CER”, añadieron desde Adcap.

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En otro orden, el petróleo revirtió las bajas que exhibió la mayor parte de la sesión y terminó con alza de 1,4%, con un barril de crudo Brent del Mar del Norte en los USD 85,88 para los contratos con entrega en septiembre.

Mínima suba del dólar mayorista

En la plaza cambiaria, el dólar subió tres pesos o 0,2%, a $1.474,50, para interrumpir una serie de tres bajas consecutivas, con un monto operado de USD 575,6 millones en el segmento de contado mayorista. El tipo de cambio oficial conserva en julio una baja de 7,50 pesos o 0,5 por ciento.

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“A pesar de tratarse de una jornada más corta en la práctica por el comienzo del partido de la semifinal, el volumen operado se mantuvo en niveles habituales”, observó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.825,19, lo que dejó al dólar mayorista a 350,69 pesos o 23,8% de ese límite para la libre flotación.

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El dólar al público quedó ofrecido sin variantes, a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.497,61 para la venta y $1.446,49 para la compra.

El dólar blue avanzó diez pesos o 0,7% en el día, a $1.530 para la venta, con lo que regresó al nivel del 25 de junio último. Además el dólar informal tiene ahora al mismo precio que exhibía en el cierre del año anterior.

En el mercado de dólar futuro se efectuaron operaciones en pesos por el equivalente a USD 784 millones, con precios mayormente en alza en un rango de 0,1% a 0,4%, según datos de A3 Mercados. La postura más negociada, para el cierre de julio, subió 2,50 pesos o 0,2%, a $1.483,50, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto para fin de mes en los 1.844,87 pesos.

Asimismo, conocido el dato de inflación de junio que informó el INDEC, de 1,9%, el techo de las bandas se ampliará a $1.879,92 para el cierre de agosto. Los contratos de dólar futuro para fin del mes que viene cerraron a $1.511, a 368,92 pesos o 24,4% de esa referencia.

El Banco Central compró en la plaza mayorista USD 73 millones, el 12,7% de la oferta en el spot, a la vez que las reservas internacionales brutas cedieron en USD 94 millones, a 48.593 millones de dólares.