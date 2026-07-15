Crimen y Justicia

Desarticularon un búnker de drogas en Florencio Varela: un operativo con drones, cinco detenidos y cocaína fraccionada

El operativo estuvo a cargo de la Policía Bonaerense y contó con apoyo de dos móviles del Comando de Patrullas de Florencio Varela, el Grupo de Apoyo Departamental y Halcón

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Cinco hombres de espaldas frente a una mesa con billetes, bolsas de estupefacientes, armas de fuego, teléfonos celulares y carteles policiales
Los arrestados fueron trasladados junto a los elementos secuestrados

Después de más de dos meses de investigación, la Policía Bonaerense desbarató un búnker de drogas en Florencio Varela. El operativo culminó con cinco detenidos y el secuestro de más de 60 gramos de cocaína fraccionada para su comercialización, tres armas de fuego, municiones y dinero en efectivo, entre otros elementos.

Según pudo saber Infobae, el procedimiento fue realizado el martes 14 de julio por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 6° de Florencio Varela, que desde el 7 de mayo llevaba adelante tareas de vigilancia y seguimiento sobre dos viviendas que, de acuerdo con la investigación, funcionaban como puntos de venta de estupefacientes. Las diligencias incluyeron el uso de drones del Ministerio de Seguridad bonaerense, con los que los investigadores registraron las maniobras de comercialización e incluso interceptaron a compradores que acababan de adquirir droga, lo que permitió fortalecer las pruebas de la causa.

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Con las pruebas reunidas, la UFI N°1 de Florencio Varela, a cargo del Leonardo Valli, solicitó al Juzgado de Garantías N°8 la orden de allanamiento, requisa personal y secuestro. El operativo, que contó con apoyo de diversas unidades policiales, dos móviles del Comando de Patrullas de Florencio Varela (CPFV) y grupos especiales como el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y Halcón, se realizó en dos domicilios.

Cuatro agentes de fuerzas especiales con equipo táctico, cascos, máscaras y armas, posan con escudos y una herramienta de entrada, de noche en un terreno irregular
Uno de los procedimientos fue llevado a cabo en la calle 1136, entre 1139 y 1137

El primero de ellos, ubicado en la calle 1149, entre 1142 y 1140, en Florencio Varela, dio resultado negativo. En cambio, el segundo, sobre la calle 1136, entre 1139 y 1137, del mismo partido bonaerense, fue donde los investigadores hallaron la droga y el resto de los elementos secuestrados.

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Allí, los agentes secuestraron 43 envoltorios de cocaína, con un peso total de 61,5 gramos, dinero en efectivo, dos handies con sus bases de recarga, un revólver, dos pistolas, una réplica de arma de fuego, ocho municiones, un teléfono celular y diversos elementos de corte.

Dos radios walkie-talkie negras, polvo blanco, restos vegetales, un billete, un encendedor rojo y una pistola negra sobre una superficie clara
Los agentes secuestraron armas, handys, cocaína y municiones

Además, se procedió a la aprehensión de cinco personas, identificadas como Axel Quiroga (29), Rodrigo Javier Sarco (25), Damián Jorge Alejandro (41), Elías Ariel Tartalo (23) y Walter Antonio Ojeda (30). Fuentes policiales señalaron que Quiroga es señalado por la investigación como el presunto responsable de la comercialización de los estupefacientes.

El caso quedó en manos de la UFI N°1 de Florencio Varela, que este miércoles ordenó el traslado de los detenidos junto con los elementos secuestrados. Los cinco quedaron a disposición de la Justicia bajo la acusación de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco del artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737.

Grupo de policías uniformados junto a vehículos policiales frente a un edificio blanco y árboles por la noche
Los arrestados están acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

En junio, la Policía Bonaerense realizó un operativo antidrogas en el barrio Güemes, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Los efectivos allanaron un búnker donde detuvieron a tres personas y secuestraron 111,01 gramos de cocaína fraccionada en 242 envoltorios, marihuana, tres armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de estupefacientes. Durante el procedimiento, uno de los sospechosos golpeó a un policía con un revólver y le provocó una lesión en la zona ocular, aunque finalmente fue reducido junto a los otros implicados.

Los arrestados, identificados como Federico Battellini Oyola, Rodolfo Leandro Ahumada y Alexis Daniel Ayala, quedaron a disposición de la Justicia acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de uso civil. Dos de los detenidos contaban con antecedentes penales.

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