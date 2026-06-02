Política

Milei aludió a una película de Disney para hablar del “monstruo K” en clave electoral y afirmó: “No nos asustan más”

El Presidente habló en el IAEF para defender el rumbo económico del Gobierno, pero también envió un mensaje hacia el kirchnerismo de cara al 2027. El juego de palabras con Monsters Inc

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El Presidente habló en el IAEF para defender el rumbo económico del Gobierno, pero también envió un mensaje hacia el kirchnerismo de cara al 2027. El juego de palabras con Monsters Inc

Javier Milei volvió a mandar un mensaje en clave electoral de cara al 2027 y, como tantas otras veces, eligió polarizar con el kirchnerismo. El Presidente habló en el Congreso del IAEF, en donde defendió el rumbo económico del Gobierno, pero también aprovechó para denunciar un golpe de Estado de la oposición, destacar las reformas del Congreso y anticipar la campaña que se avecina después del Mundial.

El jefe de Estado comenzó citando la película de Disney Monsters Inc -dijo que es “fabulosa”- y explicó: “¿Cuál es la trama de la película? Va un monstruo y quiere asustar a una nenita y la nenita lo mira y se le bota la risa. Es decir, el día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser definitivamente libre y va a ser grande nuevamente".

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Y sentenció: “Ya sabemos, la campaña es Monsters Inc. Monstruo K. Monstruo, no nos asustas más. Creo que Toto fue bastante claro hoy con eso”.

Javier Milei en el IAEF
Javier Milei en el IAEF

En ese sentido, el mandatario habló sobre el futuro económico del país y aseguró: “Sabemos que la estabilidad hay que potenciarla con el crecimiento que genera liberar las fuerzas productivas del país. Queremos que Argentina vuelva a ocupar un lugar protagónico en la economía global tras un siglo de decadencia”.

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“Éramos uno de los países más ricos del mundo. De ahí en adelante, durante los últimos cien años, crecimos al uno por ciento anual promedio, al punto de que en el último tramo de ese período, entre 2011 y 2023, ni siquiera crecimos”, agregó. Y continuó: “Gobernantes de todos los colores políticos pretendieron hacer creer que fue un hecho de mala suerte, como si Argentina fuese un extraño caso en que hacer las cosas bien puede traer malos resultados o que lo que salió mal fue culpa de supuestos enemigos del pueblo. Esto es lisa y llanamente un intento de engaño a todos los argentinos, porque Argentina no tuvo mala suerte, Argentina tuvo pésimos gobernantes”.

En esa línea, Milei enfatizó: “Por primera vez en los últimos cien años hay un gobierno que está dispuesto a hacer las cosas que están bien. ¿Y cómo va a salir? Bien". En tanto, en relación a las elecciones presidenciales del próximo año, el jefe de Estado afirmó: “Decidimos hacer las cosas que están avaladas por la teoría económica, por la evidencia empírica y hacer lo que corresponde. Claramente, los resultados nos están acompañando y hoy la economía ya está mucho mejor que en el 2023. Pero a fin de año va a estar mejor, a mitad del año que viene va a estar muchísimo mejor y el año que viene, en octubre, los vamos a pasar por arriba y vamos a seguir impulsando las ideas de la libertad".

Javier Milei en el IAEF
"En octubre los vamos a pasar por arriba", aseguró Milei

Por su parte, Mieli se refirió a “tres mecanismos de destrucción de la riqueza y el crecimiento”, donde apuntó principalmente contra la inflación que definió como “el impuesto más regresivo que existe, porque implica una transferencia de riqueza de los más pobres”. En tanto, cuestionó la regulación e indicó: “Es una traba que impide que dos partes lleguen a un acuerdo voluntario que los beneficie a ambos. Si multiplicamos este comportamiento durante décadas y por millones de transacciones que nunca ocurrieron, estamos hablando de empresas que nunca se formaron y empleos que nunca llegaron a existir”.

Por último, apuntó contra la presión impositiva: “Si el retorno de una inversión se lo lleva el Estado en lugar de su legítimo dueño, o si el Estado se lo puede llegar a robar según el capricho expropiador de algún gobernante de turno, la inversión no ocurre. Y si la inversión no ocurre, el empleo no se genera y el crecimiento económico no sucede. Es así de simple, no tiene mayor misterio”.

Los políticos liberticidas siempre se van a lavar las manos y usan la distancia temporal entre cortar las raíces de la libertad y la caída del crecimiento como una gran excusa. Por todo esto, el palo de hockey del PBI per cápita que vemos desde la Revolución Industrial fue el máximo milagro de la invención y el descubrimiento humano. Fue el resultado de liberar los rendimientos crecientes, el resultado de liberar a los hombres del yugo del feudalismo y darles verdadera propiedad en su propia persona. Es decir, cuando las ideas se acumulan y la especialización se profundiza, los retornos crecen en lugar de decrecer, el mercado se agranda y acelera este proceso. El mundo cambia a pasos cada vez más agigantados y las nuevas industrias florecen y desplazan a las viejas”, expresó el mandatario.

Y sumó: “En Argentina matamos la libertad de nuestro pueblo para pedirle culto al dios estatal y ese dios falló radicalmente. Nos devolvió la devoción que tan gratuitamente le rindieron tantos gobiernos con atraso, pobreza y sometimiento. Por eso también son tan importantes las reformas estructurales que estamos llevando adelante. Son la eliminación sistemática de los obstáculos que les impedían a los argentinos crecer”.

Javier Milei en el IAEF
El Presidente disertó en el Congreso Anual de la IAEF

Asimismo, defendió la ley de modernización laboral que aprobó el Congreso de la Nación y sostuvo: “El mercado laboral llevaba varias décadas de obsoleto por exceso de rigidez, donde la gente tenía miedo de contratar porque una mala contratación podía llevarte a la quiebra. En ese mercado era más valioso contratar a alguien de confianza que a alguien ideal para el puesto, lo que estaba estancando la productividad general de nuestra economía”.

Por último, criticó, sin nombrar directamente, a gobernadores opositores al Poder Ejecutivo: “Al menos la mitad de las provincias presentan crecimiento económico después de décadas de estancamiento, y este crecimiento se ve incluso más marcado en aquellas que adhirieron primeras al RIGI. Y las únicas que están neutrales o les va un poquito mal son justamente las de aquellas provincias que viven oponiéndose a todo lo que proponemos”.

Argentina está destinada finalmente a volver a integrarse a la economía global, porque después de mucho tiempo logramos comprender que una Argentina cerrada es una Argentina pobre, mientras que una Argentina abierta es una Argentina que crece”, mencionó.

Y completó: “Vean que si nosotros logramos eliminar el riesgo político y el riesgo país se va a niveles de ciento cincuenta, doscientos puntos básicos, Argentina va a crecer a tasas del 7, 8 por ciento. Argentina va a poder duplicar su PBI cada diez años. Es decir, que si logramos resistir y seguimos manteniendo esta política de crecimiento y baja de la inflación en base al orden macroeconómico, al respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad, vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente. Se vienen los mejores años de la economía argentina en ciento veintipico de años. Prepárense para ser parte de la mejor parte de la historia argentina".

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