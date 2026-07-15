Guatemala

Miquel Cortés de la Universidad Rafael Landivar es electo presidente de la comisión que integrará la nómina para contralor de Guatemala

La instancia deberá conformar una lista de seis aspirantes a la Contraloría General de Cuentas y remitirla al Congreso para la designación final, tras una sesión realizada en el Salón del Pueblo

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Hombre de traje y corbata roja sentado a una mesa con micrófonos y una botella de agua, un cartel lo identifica como Miquel Cortés
Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar, participa en un evento oficial en un ambiente formal. (Congreso de la Republica de Guatemala)

El rector de la Universidad Rafael Landívar Miquel Cortés Bofill fue electo este miércoles 15 de julio por el Foro de Rectores de las universidades del país para presidir la Comisión de Postulación que integrará la nómina de seis candidatos a contralor general de Cuentas, una instancia que después trasladará esa lista al Congreso de la República.

La elección se realizó en el Salón del Pueblo del Congreso de la República, con la asistencia de 13 universidades de 17, una cifra que, según se informó durante la sesión, superó el quórum mínimo de nueve rectores requerido para tomar decisiones. La votación fue nominal y a viva voz.

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La reunión fue convocada por el presidente del Congreso Luis Contreras, quien abrió la jornada y pidió reflexión antes del inicio del proceso. En su intervención, recordó que el Legislativo había agotado las etapas previstas en la ley para dar paso a la sesión en la que los rectores debían elegir a quien encabezaría la comisión encargada de conformar la nómina de aspirantes a la Contraloría General de Cuentas.

Tres hombres sentados en una mesa con placas de identificación: Eduardo Suger, Raúl Arévalo, Francisco Mejía. Detrás, una audiencia con teléfonos y cámaras
Miquel Cortés Bofill, rector de la Universidad Rafael Landívar, fue electo para presidir la Comisión de Postulación de aspirantes a la Contraloría General de Cuentas (Congreso de la Republica de Guatemala)

La postulación de Cortés quedó como candidatura única tras la declinación de Roberto Moreno

El rector de la Universidad Regional de Guatemala Mynor Cordón propuso a Cortés para dirigir la comisión y describió el cargo como una función que exige una persona “amante de la justicia y la verdad, sin sesgo alguno, firme y honesto”. La candidatura fue respaldada por otro rector, con lo que quedó habilitada para votación.

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También fue propuesto Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle de Guatemala, con el argumento de que ya había participado en una comisión anterior vinculada a la elección del contralor. Esa postulación también recibió apoyo suficiente para quedar firme.

Moreno, sin embargo, declinó su participación antes de la votación definitiva. En su intervención afirmó que era importante que los rectores unificaran esfuerzos para apoyar el proceso y dijo que reconocía “las capacidades y la posibilidad del padre Mikel de hacer un trabajo a favor de esta comisión”.

Tras esa decisión, Fidel Reyes Lee, rector de la Universidad Rural de Guatemala y diputado del Congreso, declaró a Cortés como candidato único y consultó si aceptaba la postulación. Cortés respondió: “Sí acepto esta postulación a presidente de la comisión”.

La votación posterior fue unánime entre los rectores presentes. Durante el pase de lista, representantes de universidades como la del Valle de Guatemala, la Regional de Guatemala, Da Vinci, Pamericana, de Occidente, San Pablo, Mesoamericana, del Istmo, Mariano Gálvez y la propia Landívar expresaron su respaldo al rector electo.

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, sentadas en una mesa larga con placas de identificación, micrófonos, botellas de agua y señal de evacuación
Miquel Cortés Bofill, rector de la Universidad Rafael Landívar, fue electo para presidir la Comisión de Postulación de aspirantes a la Contraloría General de Cuentas (Congreso de la Republica de Guatemala)

Cortés ofreció un proceso “transparente, público y objetivo”

Después de ser declarado electo, Cortés agradeció el respaldo del Foro de Rectores y dijo que la comisión asumirá “un compromiso constitucional” para garantizar “la transparencia, la publicidad, la objetividad, el profesionalismo” en la selección de los mejores perfiles que integrarán la lista final para el Congreso.

El rector señaló que espera que la sede de la comisión pueda ser la Universidad Rafael Landívar, aunque precisó que solo la primera sesión es definida por quien preside y que las siguientes dependerán de la propia comisión. También recordó que en procesos anteriores hubo cuestionamientos sobre la sede.

En su mensaje, pidió acompañamiento de los medios de comunicación, de los movimientos sociales, de la sociedad civil y de la sociedad en general. Sostuvo que la tarea de la comisión debe orientarse a identificar a los mejores profesionales y a fortalecer la objetividad, la transparencia y la imparcialidad del proceso.

Cortés también aludió a antecedentes de presión sobre quienes han participado en estos mecanismos de selección. “Muchos de los rectores aquí hemos sido sujetos de criminalización en procesos anteriores y realmente eso debe desaparecer porque estamos haciendo una función constitucional y una función al servicio del país”, afirmó.

El rector añadió que su representación corresponde al Foro de Rectores y habló de una “corresponsabilidad” de las universidades en el acompañamiento técnico del proceso. En esa línea, mencionó que en la comisión también participarán los decanos de Económicas de las universidades.

La sesión concluyó después de agotarse el único punto de agenda, que era la elección de la presidencia de la Comisión de Postulación. Antes del cierre, se recordó que Cortés deberá ser juramentado ante el Congreso de la República para asumir formalmente la conducción de la instancia que preparará la nómina de seis candidatos al cargo de contralor general de Cuentas.

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