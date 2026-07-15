El boletín del histórico triunfo de Argentina contra Inglaterra: Enzo masterclass, Messi determinante y un equipo que nunca te defrauda

Enzo Fernández, la gran figura de otra histórica victoria de Argentina ante Inglaterra ( REUTERS/Amanda Perobelli)

(Enviado especial a Estados Unidos) Ya lo dijo Lionel Scaloni: “Qué equipo, hermano”. Y sí, no podía ser de otra manera con esta selección argentina. Una demostración de carácter para la historia. Un capítulo más para los libros del fútbol. Después de estar 0-1 sin merecerlo, se adueñó del encuentro con la pelota. Con ese objeto que este seleccionado hizo un culto a lo largo de este ciclo. El mejor en la historia de nuestro deporte más popular.

Con un Enzo Fernández en altísimo nivel, en su mejor partido de esta Copa del Mundo, se regaló para él, su pareja Valu Cervantes y sus dos hijos una actuación que nunca olvidará. Y ese empate fue clave. Porque llegó en un momento que quebró el alma de los ingleses. Sí, como hace 40 años fue “la Mano de Dios”, esta vez fue el derechazo del volante que nació en River Plate. Y a partir de ahí, un vendaval celeste y blanco que terminó con una asistencia magistral de Lionel Messi ¡de derecha! para que Lautaro Martínez ponga el 2-1.

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Señoras y señores, una actuación deslumbrante de un equipo. Con fútbol. Pero sobre todo con algo que este combinado tiene. Corazón. Porque estos 26 juegan con el corazón en la mano. Argentina está en la final. El domingo, estaremos en Nueva York-Nueva Jersey para vernos las caras contra España.

El boletín de la selección argentina ante Inglaterra:

Emiliano Martínez (6): No tuvo nada que hacer en el gol. Se mostró seguro en los centros y también jugó con el pie. Tranquilo, Dibu. Todavía queda una prueba más y vamos a necesitar de vos.

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Nahuel Molina (5): Tuvo complicaciones en defensa durante todo el partido y no siguió a Gordon en el gol inglés. Salió por Gonzalo Montiel.

Cuti Romero (7): Uno de los emblemas de este equipo. Nunca no juega bien, el nacido en Belgrano de Córdoba. Estirpe de un marcador central al que lo espera, después de esta Copa del Mundo, alguno de los grandes equipos del mundo.

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Lisandro Martínez (7): Otro buen partido de Licha, que se convirtió en el Carnicero, como lo apodaron los fanáticos del Manchester United. Salió por Otamendi, ya que estaba con una tarjeta amarilla y había que cuidar a uno de los dos jugadores de la zaga.

Nicolás Tagliafico (7): Jerarquía pura la del lateral por izquierda. Sabe que tiene que hacer en cada momento y según lo que pide el partido. Otra actuación con su sello.

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Messi, siempre Messi. Determinante (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)

Giuliano Simeone (6): El Cholito volvió a ser titular en un Mundial tras el duelo con Jordania de fase de grupos y aportó lo que lleva en la sangre. Entrega, esfuerzo y todo eso con lo que nació por su apellido. Aprobado.

Leandro Paredes (7): El 5 de Boca Juniors es clave en este equipo para entregar la pelota segura cada vez que pasa por sus pies. Y no sólo eso, volvió a tener cortes en defensa que fueron importantes para sostener al seleccionado.

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Aleix Mac Allister (8): ¡Qué partido, Maca! De no ser por los palos, el nacido en Argentinos Juniors tenía uno de los partidos de su vida. Pero igual, eso no importó. Jugó, se juntó con Messi y el resto de los volantes y completó un encuentro redondo. No importa que no llegó el gol. Queda un capítulo más.

Enzo Fernández (10): Brillante actuación. ¡Te estábamos esperando, Enzo! Hoy sí se pareció a ese que vale millones y millones. Al que quiere el Real Madrid y el que fue clave para que su Chelsea sea campeón mundial de clubes. Y coronó su tarde en Atlanta con una delicadeza de derecha que explotó en la red y fue el último naipe que derribó el castillo de Inglaterra.

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Lionel Messi (8): Como no podía ser de otra manera, el capitán frotó la lámpara. Pero no sabíamos que tenía dos. De derecha, el 10 puso un pase (no fue un centro) a la cabeza de Lautaro para estampar el 2-1. Otra aparición vital para su tercera asistencia en el Mundial.

Julián Álvarez (7): Como los corrió a todos la Araña, que volvió a recuperar ese fuego para ser trascendental para este equipo. Tuvo varias ocasiones, pero Pickford evitó su gol. Ya no importa, porque el oriundo de Calchín va a jugar otra final del mundo.

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Nicolás González (6): Buen ingreso del zurdo, que tuvo una jugada que la suerte no quiso que sea el empate. Pero volvió a ser el jugador número 12 de este equipo. Alguien en que se puede confiar siempre.

Nicolás Otamendi (6): El General entró y sacó todo de cabeza. Ordenó al equipo desde el fondo y fue a buscar al área rival cuando Argentina tenía la pelota. Nunca te deja tirado.

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Rodrigo de Paul (6): El jugador con más presencias en el ciclo no fue titular en uno de los partidos más importantes de la historia reciente para el fútbol argentino. Pero no se quedó en eso, ingresó en su versión Motorcito y empujó al equipo para que de vuelta el partido.

Gonzalo Montiel (6): Con su ingreso, se ganó la titularidad para lo que viene. Firme en la marca y más claro en el ataque.

Lautaro Martínez (8): En modo goleador el Toro en esta Copa del Mundo. Después de no poder anotar en Qatar 2022, se sacó la mufa y ya lleva tres. Este, el más importante en su paso por la Albiceleste. Uno que él y nadie va a olvidar por los siglos de los siglos. Amén.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2