El mapa del RIGI: cómo avanzan las 20 iniciativas que comprometieron USD 57.000 millones en inversiones y prometen 100.000 empleos

El régimen, creado por la Ley Bases en 2024 y extendido hasta julio de 2027, otorga a los proyectos que ingresan una batería de beneficios

Dos proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya están en funcionamiento, otros diez tienen obras en marcha y el resto avanza en etapas previas a la construcción: así luce, a la fecha, el mapa de los 20 proyectos que el gobierno de Javier Milei aprobó desde que puso en marcha el régimen creado para atraer capital privado a sectores estratégicos de la economía argentina.

Entre todos ellos suman compromisos de inversión por más de USD 57.000 millones y prometen generar, entre la etapa de construcción y la de operación, cerca de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

PUBLICIDAD

El régimen, creado por la Ley Bases en 2024 y extendido hasta julio de 2027, otorga a los proyectos que ingresan una batería de beneficios:

reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%

devolución inmediata del IVA

eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año

estabilidad fiscal y legal por entre 30 y 40 años, según la categoría.

25 proyectos adicionales aguardan evaluación del Comité, con una inversión comprometida de USD 110.883 millones y el potencial de generar otros 145.615 empleos

A la fecha, 25 proyectos adicionales aguardan evaluación del Comité, con una inversión comprometida de USD 110.883 millones y el potencial de generar otros 145.615 empleos.

PUBLICIDAD

Renovables

El Parque Solar El Quemado, de YPF Luz, fue el primer proyecto del RIGI en haber sido aprobado y también el primero en estar operativo. La planta fotovoltaica de 305 MW, ubicada en Jocolí, departamento de Las Heras, Mendoza, representa el 11% de la potencia solar instalada en el país y opera en dos etapas. La primera entró en funcionamiento el 23 de diciembre de 2025; la inauguración formal se realizó a mediados de mayo de 2026. La inversión total es de USD 212 millones con capital 100% nacional.

En la provincia de Buenos Aires, PCR y Acindar avanzan en la construcción del Parque Eólico Olavarría. Con una inversión de USD 276 millones, el proyecto, tendrá capacidad para generar 180 MW que estarán destinados al abastecimiento de plantas industriales. El inicio de operaciones está previsto para el 1 de diciembre de 2026, lo que lo convertiría en el tercer proyecto RIGI en entrar en funcionamiento.

PUBLICIDAD

El GNL que ya tiene comprador en Alemania

El proyecto de mayor volumen de inversión dentro de los aprobados es el Proyecto de Licuefacción de Gas Natural (FLNG) de Southern Energy (SESA), el consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy (Reino Unido) y Golar LNG (Noruega). Con una inversión de USD 7.000 millones en la primera etapa -escalable a más de USD 15.000 millones en dos décadas-, el proyecto prevé instalar dos buques de licuefacción frente al Golfo San Matías, Río Negro, con una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales de GNL. El inicio de operaciones del primer buque, el Hilli Episeyo, está previsto para noviembre de 2027.

El consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy (Reino Unido) y Golar LNG (Noruega) prevé una inversión de USD 7.000 millones en la primera etapa

El proyecto ya tiene más de la mitad de su producción vendida. En febrero de 2026, SESA firmó en Berlín un contrato con la estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) por más de USD 7.000 millones: la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años a partir de fines de 2027, volumen que cubre cerca del 80% de la capacidad del primer buque. “Constituirá la primera venta a gran escala de LNG desde Argentina y representa un hito para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta”, dijo Rodolfo Freyre, presidente de Southern Energy.

PUBLICIDAD

Funcionalmente ligado al proyecto de SESA pero con aprobación RIGI independiente, el Gasoducto dedicado para la Exportación de Gas Natural de San Matías Pipeline S.A. —empresa vinculada a PAE— es la infraestructura que transportará el gas desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro. El ducto tendrá 471 kilómetros de extensión y 36 pulgadas de diámetro, desde Tratayén (Neuquén) hasta el Golfo San Matías. La inversión comprometida es de USD 1.000 millones y el inicio de operaciones está previsto para el 1 de mayo de 2028. El proyecto promete 2.489 empleos directos e indirectos.

Ductos

TGS - Transportadora de Gas del Sur S.A. obtuvo en mayo de 2026 la aprobación de su ingreso al RIGI para la Ampliación del Gasoducto Perito Moreno (GPM), el ducto que durante el gobierno anterior llevaba el nombre de Néstor Kirchner. La obra, con una inversión de USD 550 millones, extenderá la traza desde Tratayén (Neuquén) hasta Salliqueló (Buenos Aires) e incorporará 12 millones de metros cúbicos diarios de gas al anillo metropolitano. La construcción tiene un plazo de 18 meses desde noviembre de 2025 y el proyecto estará operativo antes del invierno de 2027. Generará 7.535 empleos -el segundo mayor impacto laboral de toda la cartera aprobada-.

PUBLICIDAD

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que unirá Añelo con Punta Colorada a lo largo de 437 kilómetros, registra un avance de entre el 70% y el 73 por ciento

El Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) es uno de los proyectos más avanzados de toda la cartera. El consorcio VMOS S.A. -integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron (Estados Unidos) y Tecpetrol- construye un oleoducto de 437 kilómetros que unirá Añelo (Neuquén) con Punta Colorada (Río Negro) con capacidad para transportar hasta 700.000 barriles diarios. La inversión asciende a USD 3.000 millones y la obra registra un avance de entre el 70% y el 73 por ciento.

El primer upstream petrolero del régimen

A fines de junio, Pampa Energía, la compañía comandada por Marcelo Mindlin se convirtió en el vigésimo proyecto en acceder al régimen con Rincón de Aranda, un bloque de 240 kilómetros cuadrados en la ventana de shale oil de Vaca Muerta, Neuquén. Es el primer proyecto de explotación y producción (upstream) de petróleo que supera el proceso del Comité Evaluador, tras la ampliación del RIGI a esa actividad mediante el Decreto 105/2026.

PUBLICIDAD

La inversión comprometida asciende a USD 4.521 millones, con USD 1.500 millones previstos para los primeros dos años. El área produce actualmente 27.000 barriles diarios y apunta a un plateau de 45.000 barriles diarios en 2027, en coincidencia con el inicio de operaciones del VMOS. Las exportaciones proyectadas a lo largo de 30 años ascienden a USD 17.000 millones. El proyecto generará 800 empleos directos y 1.000 indirectos.

Minería

El Hombre Muerto Oeste (HMW), de la australiana Galan Lithium Ltd, es el segundo proyecto RIGI en estar operativo. La planta de producción de salmuera y carbonato de litio, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, arrancó el 1 de abril de 2026 con una capacidad de 12.000 toneladas anuales. La inversión fue de USD 217 millones y el proyecto promete 670 empleos. Apenas cinco meses transcurrieron entre la aprobación del régimen (agosto de 2025) y el inicio de operaciones.

PUBLICIDAD

La minería concentra la mayor cantidad de proyectos aprobados dentro del RIGI, con 13 iniciativas que abarcan litio, cobre, oro y plata en provincias del NOA y Cuyo

Rio Tinto (Reino Unido) es la empresa con mayor presencia dentro del RIGI: tiene dos proyectos aprobados en el NOA. El primero es el Proyecto Rincón, en el Salar de Rincón, Salta: una expansión de planta de carbonato de litio con capacidad para 60.000 toneladas anuales de grado batería, suficiente para abastecer aproximadamente un millón de vehículos eléctricos por año. La inversión total asciende a USD 3.000 millones y el inicio de operaciones está previsto para enero de 2028.

En marzo de 2026, Rio Tinto realizó el primer envío comercial de carbonato de litio desde Rincón: 200 toneladas en 10 contenedores desde el Puerto de Buenos Aires con destino a Shanghái, lo que convirtió a la compañía en la única productora con exportación activa en las tres provincias del NOA -Catamarca, Jujuy y Salta-.

PUBLICIDAD

El segundo proyecto de Rio Tinto en el RIGI es Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca: una expansión de planta de carbonato de litio que incorpora 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional, con una inversión de USD 530 millones. El inicio de operaciones estaba previsto para julio de 2026. El ministro de Economía Luis Caputo informó que el proyecto generará 1.143 puestos durante la construcción y 504 en la operación, además de USD 165 millones de exportaciones anuales.

El mayor proyecto minero de la historia argentina

Poco menos de un mes atrás, Caputo anunció la aprobación del RIGI para Vicuña Argentina, la sociedad formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining para desarrollar los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, en el departamento Iglesia, San Juan. Con una inversión inicial de USD 9.700 millones -escalable hasta USD 18.000 millones en una década-, el proyecto ingresó bajo la categoría Peelp (Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo), la figura de mayor alcance dentro del régimen, que otorga estabilidad fiscal y legal por 40 años.

Vicuña ya emplea a 2.421 trabajadores en San Juan; cuando llegue al pico de construcción, entre 2027 y 2030, demandará 12.000 puestos de trabajo directos en uno de los distritos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo

La primera etapa de construcción, prevista entre 2027 y 2030, demandará 12.000 puestos de trabajo directos. La fase operativa sostendrá 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos, con el 90% de mano de obra de origen local. Hoy, Vicuña ya emplea a 2.421 trabajadores en Argentina. Una vez en plena operación, proyecta exportaciones de USD 6.000 millones anuales, equivalentes a la totalidad de lo que exportó la industria minera argentina en 2025.

La aprobación llegó en medio de una controversia: la adjudicación del campamento Batidero -complejo habitacional para alojar a los trabajadores en alta montaña- a un consorcio encabezado por la empresa china PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., desató el rechazo de sectores empresariales argentinos. El consorcio asiático se impuso con una oferta de USD 52 millones frente a los USD 70 millones cotizados por la nacional Modular Homes. La diferencia de USD 18 millones representa apenas el 0,1% del total de la inversión proyectada.

San Juan, la provincia con más proyectos

San Juan concentra la mayor cantidad de proyectos mineros aprobados dentro del régimen. Además de Vicuña, aloja a Los Azules, de la canadiense McEwen Copper: una mina de cobre con una inversión de USD 3.000 millones y el mayor impacto laboral entre los proyectos mineros aprobados, con 7.391 empleos proyectados. El proyecto está en etapa de pre-construcción y tiene previsto el inicio de operaciones para enero de 2029.

También en San Juan avanza Veladero, la ampliación de la mina de oro de Barrick Gold Corporation (Canadá) y Shandong Gold (China), con una inversión de USD 380 millones. Aprobado en marzo de 2026 (Res. 413/2026), el proyecto está en construcción y tiene previsto el inicio de operaciones para diciembre de 2028.

El cuarto proyecto sanjuanino es Nuevo Gualcamayo (Carbonatos Profundos), de la canadiense Aisa Group, con una inversión de USD 520 millones para explorar, construir y operar una nueva mina y planta de tratamiento de oro. El activo cuenta con 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas en reservas.

Las exportaciones proyectadas entre 2030 y 2055 ascienden a USD 26.500 millones

Las exportaciones proyectadas entre 2030 y 2055 ascienden a USD 26.500 millones. El 1 de julio de 2026, el CEO de Aisa Group, Juan José Retamero, anunció en Madrid -durante un encuentro organizado por la Embajada argentina en España en el marco de la gira del presidente Milei- la presentación de un segundo RIGI por USD 1.500 millones para expandir Gualcamayo como distrito minero de largo plazo, bajo el denominado Programa G50.

El litio es el mineral con mayor cantidad de proyectos dentro del RIGI

Litio en Jujuy y Catamarca

La Ampliación Cauchari Olaroz, en el departamento Susques, Jujuy, es uno de los proyectos más recientes en recibir aprobación: el 4 de junio de 2026. El consorcio formado por Ganfeng (China), Lithium Argentina (Suiza) y la estatal provincial JEMSE - Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado busca elevar la producción de carbonato de litio de 40.000 a 85.000 toneladas anuales, con una inversión de USD 1.166 millones.

El plan de ejecución se extiende por 90 meses desde julio de 2026, con inicio de operaciones previsto para diciembre de 2028. Es el único proyecto RIGI con participación de una empresa estatal provincial.

Mendoza: cobre y el primer RIGI ya operativo

Mendoza tiene dos proyectos aprobados. El PSJ Cobre Mendocino, de Zonda Metals GmbH (Suiza) y Alberdi Energy (Argentina), con una inversión de USD 891 millones, apunta a la prospección, exploración y desarrollo minero de cobre en el departamento Uspallata. Aprobado el 26 de mayo de 2026, está en etapa de pre-construcción con inicio de operaciones previsto para enero de 2029. Promete 6.300 empleos.

Salta y Catamarca: oro, plata y el campamento de la Puna

Diablillos, de la canadiense AbraSilver Resource Corp., es una nueva mina de oro y plata en el límite de Salta y Catamarca, a 160 kilómetros de la capital salteña. El yacimiento cuenta con reservas de 199 millones de onzas de plata y 1,7 millones de onzas de oro. La inversión aprobada en el RIGI asciende a USD 481,7 millones, escalable hasta USD 764 millones a largo plazo.

El proyecto está en pre-construcción y tiene previsto el inicio de operaciones para julio de 2029. Generará 2.013 empleos y exportaciones estimadas en USD 417 millones anuales. El mayor accionista de AbraSilver es Central Puerto, a través de su filial Proener S.A.U., con el 9,9% del capital.

Infraestructura

La Terminal Multipropósito Timbúes, de Terminales y Servicios S.A. —el único proyecto RIGI con capital 100% nacional dentro del sector de infraestructura—, es la iniciativa que mayor cantidad de empleos promete de toda la cartera aprobada: 9.700 puestos entre construcción y operación.

El complejo portuario, ubicado sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná en la provincia de Santa Fe, contempla dos muelles para agro-graneles y líquidos y un tercer muelle para cargas generales, con una inversión de USD 277 millones. Aprobado el 19 de noviembre de 2025 (Res. 1842/2025), está en construcción con inicio de operaciones previsto para el 31 de diciembre de 2026.

El único proyecto industrial

El Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa es el único proyecto de carácter industrial -no minero ni energético- dentro de los 20 aprobados. La planta de aceros largos de última generación, ubicada en San Nicolás, Buenos Aires, tendrá una capacidad de 360.000 toneladas anuales y una inversión de USD 286 millones, también con capital 100% nacional.

Aprobado en julio de 2025, la obra registra un avance global del 27% y la empresa estima que la primera producción de acero estará lista en la primera mitad de 2028. En el pico de la construcción, la obra demandará unas 1.000 personas; una vez operativa, generará más de 300 empleos directos y más de 3.000 indirectos.

Entre los proyectos en evaluación se encuentran iniciativas de escala excepcional, como El Pachón de Glencore, Bajo del Choique-La Invernada de Pluspetrol y el proyecto Pozuelos Pastos Grandes de Lithea (Foto Reuters)

Lo que viene

Mientras los 20 proyectos aprobados avanzan a distintos ritmos, el Comité Evaluador del RIGI analiza otros 25 expedientes con compromisos de inversión por USD 110.883 millones y el potencial de generar 145.615 empleos adicionales directos e indirectos. El pipeline está liderado por el sector de petróleo y gas, con 12 proyectos, seguido por minería (10), energía (1), infraestructura (1) y tecnología (1).

Entre los proyectos en evaluación se encuentran iniciativas de escala excepcional, como El Pachón de Glencore (USD 11.600 millones, 12.350 empleos), Bajo del Choique-La Invernada de Pluspetrol (USD 12.240 millones) y el proyecto Pozuelos Pastos Grandes de Lithea (USD 4.245 millones, 5.025 empleos). El plazo de adhesión al régimen se extendió hasta el 8 de julio de 2027.