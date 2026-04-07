Una minera surcoreana compró un activo clave de litio en Argentina y se prepara para ingresar al RIGI

El activo está en el Salar del Hombre Muerto, una de las zonas con mayor concentración de litio a nivel global REUTERS/Enrique Marcarián

La minera surcoreana Posco concretó la compra del proyecto Hombre Muerto Norte (HMN) en Salta por 65 millones de dólares. La operación, celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se inscribe en la estrategia de la compañía para asegurarse litio en la carrera global por las baterías eléctricas.

“Reunión con Posco, una de las principales compañías globales en acero y Litio. RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) próximo a aprobarse. Más inversiones para el norte de nuestro país”, expresó Caputo a través de su cuenta oficial de X.

El nuevo activo, ubicado en el Salar del Hombre Muerto entre las provincias de Salta y Catamarca a más de 4.000 metros de altitud, es una de las zonas globalmente reconocidas por la alta concentración del mineral.

Hoy, la Argentina se ubica entre los cinco mayores productores de litio del mundo, por detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue. Por su participación en el reconocido ‘Triángulo del litio’, el país también se distingue por ocupar el tercer lugar en reservas y su liderazgo compartido con Bolivia en recursos de este mineral, clave para la descarbonización del transporte y la transición energética.

La operación supone la compra del 100% de las acciones de NRG Metals Argentina S.A., subsidiaria de la canadiense Lithium South, titular del paquete HMN Li, anterior propietaria de Hombre Muerto.

Reunión con Posco, una de las principales compañías globales en acero y Litio. RIGI próximo a aprobarse. Más inversiones para el norte de nuestro país. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/wZsv5VxGnY — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 7, 2026

La compra del paquete accionario otorga así a Posco Argentina el 99% de participación y a Posco Holdings el restante 1 por ciento. El activo se encuentra en fase de exploración avanzada, con potencial de producir hasta 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE).

En ese mismo reservorio también operan proyectos que quedaron bajo el control de Rio Tinto tras la adquisición de Arcadium Lithium —como Fénix, en fase de expansión— y la australiana Galan Lithium con Hombre Muerto Oeste. Si bien Posco ya había adquirido derechos mineros clave en el salar en 2018, ahora profundiza su presencia con nuevos recursos y mayores terrenos.

Argentina se consolida como uno de los mercados más dinámicos para la minería de litio en el mundo REUTERS/Enrique Marcarian/File Photo

La compañía surcoreana es uno de los mayores productores de acero del mundo. En los últimos años, sin embargo, aceleró su reconversión estratégica: “El Grupo Posco considera el negocio de materiales energéticos como un motor de crecimiento fundamental junto con nuestras operaciones siderúrgicas, y estamos comprometidos a asegurar un suministro estable y competitivo de materias primas para mejorar nuestra competitividad a largo plazo”, explicó Chang In-hwa, presidente de Posco Holdings, en declaraciones a BNamericas.

En la Argentina, la minera es responsable del proyecto Sal de Oro, también en el Salar del Hombre Muerto, que aspira a ingresar al RIGI con una inversión proyectada de 633 millones de dólares. Sal de Oro integra una planta de hidróxido de litio con capacidad de 25.000 toneladas anuales, y está en marcha una segunda fase que prevé una planta de carbonato de litio de 23.000 toneladas anuales de LCE. Según proyecciones de la compañía, a partir de 2026, se espera alcanzar un volumen combinado de 50.000 toneladas anuales.

El mercado argentino de litio

En noviembre, la compañía había anunciado su compromiso de destinar 1,2 billones de wones (equivalentes a USD 817 millones) para asegurar el suministro de litio desde proyectos mineros en Argentina y Australia, así como la adquisición de una participación del 30% en una sociedad establecida por Mineral Resources Ltd. (MinRes) por USD 765 millones.

La compañía surcoreana refuerza su estrategia para asegurarse suministro en la carrera por las baterías eléctricas REUTERS/Enrique Marcarian

En este escenario, la Argentina se distingue como uno de los mercados más dinámicos para la minería de litio a nivel global. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el país cuenta con 66 proyectos en diferentes etapas de avance, de los cuales solo siete están actualmente en producción.

En 2025 las exportaciones mineras totalizaron unos USD 6.037 millones, el registro anual más alto desde que existen datos consolidados del sector. Según datos de la Secretaría de Minería, el monto exportado durante 2025 implicó un crecimiento del 29,2% en comparación con 2024, cuando las ventas externas del sector habían marcado USD 4.674 millones. El salto interanual permitió que las exportaciones mineras superaran por primera vez la barrera de los USD 6.000 millones en un solo año.

Sin embargo, las proyecciones para el país son más que optimistas. Un cálculo de BBVA Research estimó que las exportaciones mineras argentinas podrían elevarse hasta USD 25.000 millones para 2033 si el país logra concretar la mayor parte de los proyectos en carpeta y sostiene un entorno macroeconómico y regulatorio estable. Actualmente, la minería representa menos del 1% del PBI argentino y aporta menos del 6% de las exportaciones nacionales, pero las expectativas para la próxima década abren la posibilidad de una transformación estructural en el sector.