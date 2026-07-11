Indiana Cubero y Thiago Silvero festejaron un nuevo mes juntos y contaron cómo se enamoraron

Indiana Cubero y Thiago Silvero celebraron 7 meses de relación y contaron qué los enamoró del otro (Instagram)

Indiana Cubero y Thiago Silvero transitan su noviazgo con la naturalidad de quienes no necesitan grandes gestos para mostrar lo que sienten. Ella es la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero; él, defensor central de Vélez Sarsfield, el club que marcó la historia de su suegro. Se conocieron en ese entorno y desde fines de 2025 construyen una relación que fue ganando visibilidad de a poco, sin estridencias y de la que cada tanto se animan a dar muestras públicas.

Cada vez más enfocada en seguir los pasos de su madre, Indiana participó de una producción fotográfica acompañada por su novio. La hija mayor de Nicole y Cubero posó ante las cámaras con un look que combinó un top blanco ajustado, jeans rotos de tiro bajo y guantes negros de red, con cadenas plateadas como accesorios. “Está muy potra”, la elogió Silvero, quien llegó con una campera negra con la inscripción blanca.

PUBLICIDAD

Al notar su timidez, ella lo empujó a que grabaran un video en el backstage, para celebrar los siete meses de noviazgo. Cuando le preguntaron cómo pensaban festejar la fecha, el defensor central fue directo: “Yo primero tengo que entrenar a la mañana y después vemos, vamos a almorzar, seguro”, señaló el defensor, en plena pretemporada con su equipo.

La pregunta que más los hizo dudar fue qué los había enamorado del otro. Silvero respondió con un escueto “todo, todo”, pero ante la insistencia eligió una respuesta concreta: “la sonrisa”. Indiana tampoco tuvo fácil la elección. “Un montón de cosas”, dijo, antes de decantarse por “la humildad y la bondad” que transmite el jugador.

PUBLICIDAD

El mensaje de Indiana para Thiago el día de su cumpleaños

La relación entre Indiana Cubero y Thiago Silvero se hizo pública a fines de 2025, cuando ambos compartieron una imagen juntos durante las fiestas de Navidad. Desde entonces, la pareja fue marcando sus hitos mes a mes en redes sociales, en fechas claves como el cumpleaños de él, donde ella le declaró su amor: “Gracias por siempre estar y acompañarme, te admiro cada día más por lo que sos y todo lo que lográs", escribió la adolescente. También se los vio juntos en la fiesta de 15 de Allegra, hermana de Indiana, que tuvo gran repercusión mediática.

El vínculo tiene además una capa de historia familiar: Vélez es el club donde Poroto Cubero jugó durante más de dos décadas y acumuló 633 partidos oficiales. Silvero, oriundo de San Fernando, provincia de Buenos Aires, integra el plantel de Primera División del Fortín con contrato vigente hasta 2028 y también fue convocado a la Selección Argentina Sub-20.

PUBLICIDAD

La escapada romántica a Mar del Plata

Indiana Cubero y Thiago Silvero comparten un tierno beso en la playa de Mar del Plata, disfrutando de una escapada romántica

En mayo, la pareja dio muestras públicas de su amor cuando Indiana Cubero eligió el fin de semana largo para viajar a Mar del Plata junto a Silvero. La elección no fue casual: parte de la familia de Indiana reside en la ciudad balnearia, lo que permitió combinar descanso y cercanía con seres queridos. Las primeras imágenes los mostraron en un ascensor del hotel, para luego aparecer juntos en la playa, abrigados con camperas gruesas frente al frío otoñal.

Las fotografías los retrataron abrazados y con gestos de afecto, y los mensajes que se cruzaron en redes sociales terminaron de confirmar el buen momento de la pareja. Ella escribió “MDQ con vos. Te amo”; él respondió: “Te amo, preciosa”. El receso deportivo de Silvero, tras una larga temporada en el torneo argentino, resultó el momento ideal para dedicarle tiempo a la relación y sumar nuevas postales juntos.

PUBLICIDAD