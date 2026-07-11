La abogada Elba Marcovecchio opinó sobre la pareja de Mauro Icardi con la China Suárez: “Hay que navegar ese barco”

La abogada Elba Marcovecchio dio su opinión sobre la pareja de Mauro Icardi y la China Suárez

La abogada Elba Marcovecchio salió este sábado a respaldar a su cliente Mauro Icardi en el frente judicial que sostiene con Wanda Nara y fue contundente sobre el pago de la cuota alimentaria: según ella, el futbolista cumplió con la transferencia y la demora en que los fondos lleguen a manos de la ex esposa del ex delantero del Galatasaray es responsabilidad de la propia empresaria. Las declaraciones las hizo en Agarrate Catalina, el programa de Catalina Dlugi por radio Once Diez.

“Surge del expediente, fue notificado, fue contestado. Que siga diciendo que no pagó es absurdo”, afirmó Marcovecchio. La letrada trazó una distinción que considera central: “Eso es distinto a sostener que todavía la señora Nara no recibió la plata, porque esos son trámites que tiene que hacer la misma parte para poder percibirlo en su cuenta personal”. El acta del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, correspondiente a la causa “Nara Wanda Solange y otros c/ Icardi Mauro Emanuel s/ Alimentos Provisorios”, registra que el 2 de julio de 2026 ingresaron USD 398.500 mediante una Orden de Pago del Exterior (ORPA) en la cuenta judicial dispuesta por el juez Adrián Hagopian.

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Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, en un encuentro casual con Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara

La abogada de Nara, Ana Rosenfeld, había sostenido días atrás en LAM (América TV) que los fondos “están en el aire” y que los trámites pendientes le corresponden al propio deudor. Desde el equipo de Icardi, la abogada Lara Piro —quien comparte la defensa del futbolista junto a Marcovecchio— respondió en un audio enviado al programa: “Si leés el expediente, te vas a enterar que la plata está depositada en la cuenta judicial”.

Marcovecchio también trazó un arco histórico entre las declaraciones públicas de Nara y el derrotero profesional del futbolista. Según la letrada, los comentarios de la empresaria en programas de televisión, cuando era panelista de fútbol, derivaron en que Icardi perdiera la capitanía del Inter de Milán y terminara con un pase al Paris Saint-Germain (PSG). “Imaginate estar en el mismo puesto que Messi, Mbappé y Neymar. Estás condenado al banco”, graficó con ironía.

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Sobre la guerra pública de su cliente con Yanina Latorre —iniciada cuando la conductora de SQP (América TV) reveló un incidente de Mauro Icardi con la modelo Ekaterina Ojeda en Tequila, un boliche de Costanera Norte—, Marcovecchio reconoció que preferiría que sus clientes fueran “mudos” y que no tuvieran “ningún comentario de absolutamente nada”. “Lo que más anhelo es mediar en esa situación”, dijo.

La China Suárez y Mauro Icardi en el avión rumbo a Miami

Acerca del futuro profesional de Mauro Icardi, en libertad de acción tras su traumática desvinculación del Galatasaray turco, Marcovecchio confirmó que el jugador cuenta con contratos extrafutbolísticos vigentes, pero se negó a dar detalles: “De eso no voy a hablar”. Tampoco respondió si permanecerá en Argentina o regresará a Turquía. Según el periodista Gustavo Méndez, la pareja tiene previsto volver al país desde Miami antes de viajar a Estambul, donde Icardi aguarda definiciones sobre su futuro deportivo. Entre las opciones que maneja el delantero figura el San Pablo brasileño, aunque ninguna oferta fue confirmada de manera oficial.

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Fue al cierre de la entrevista cuando Marcovecchio habló de Eugenia “la China” Suárez e Icardi como pareja: los definió como “una hermosa pareja que se acompaña en las cosas lindas y en la adversidad” y valoró la fortaleza del vínculo frente al cúmulo de escándalos del entorno. “Hay que navegar ese barco”, graficó. La pareja viajó el 9 de julio a Miami —días después del depósito judicial— y dejó registro del momento con una foto en el avión que la actriz publicó en sus historias de Instagram con la dedicatoria: “¿Cómo podés sonreír así?”, junto a un emoji de corazones.