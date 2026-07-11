Detuvieron a tres jóvenes por la brutal golpiza al chico de 15 años que pelea por su vida en Villa Carlos Paz

La familia del adolescente aseguró que se trató de un ataque y no de una pelea entre jóvenes

Tres jóvenes fueron detenidos este sábado por la brutal golpiza a Santiago Herrero, el adolescente de 15 años que permanece internado en grave estado tras ser atacado en pleno centro de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. El hecho ocurrió en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral en la noche del jueves, cuando lo interceptó otro grupo de jóvenes.

Los arrestos fueron concretados en las últimas horas por la policía de Córdoba luego de que identificaran a los presuntos responsables del episodio. Según supo Infobae, hay dos que son menores de edad.

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La madre de la víctima, María Laura, considera que se trató de un ataque planificado y sorpresivo. “No fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Empezó a correr este chico, le pegó, cayó al piso y después los otros le siguieron pegando con patadas. Ni siquiera pudo defenderse”, relató.

Aunque todavía no estarían esclarecidos los detalles de cómo fue la golpiza, la mamá del menor contó que había intentado huir, pero que le fue imposible porque uno de los agresores le habría arrojado una botella de vidrio que lo hirió en la cabeza.

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El pronóstico del menor permanece en estado reservado (Municipalidad de Córdoba)

“Le pegó con una botella de vidrio en la zona parietal. Le hundió el cráneo. Después siguieron golpeándolo cuando ya estaba en el piso”, aseguró la mujer. De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, tras ser socorrido, Herrero fue asistido primero en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y luego trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias de Córdoba por la gravedad de las lesiones.

Actualmente, el estado de salud del adolescente sería delicado, ya que tuvo que ser operado durante la madrugada del viernes producto del grave traumatismo de cráneo que le detectaron. Según relató la familia, uno de los golpes le generó un hundimiento del hueso craneal de tal profundidad que llegó a dañar una parte del cerebro.

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“El hueso hundido le produjo una fisura en el cerebro. Tenía varios coágulos de sangre; extrajeron el más grande y descomprimieron el cerebro para volver a colocar el hueso en su posición”, explicó la madre. Incluso, apuntó que habían creído que la lesión se trataba de un chichón, pero luego descubrieron que, en realidad, tenía el cráneo hundido.

En línea con esto, la mujer contó que “los amigos se impresionaron primero por el ruido que hizo el golpe y después porque al tocarle la cabeza sintieron el hueco”. Aunque la operación tuvo un resultado favorable, los médicos advirtieron que las primeras 48 horas tras la intervención son las más críticas.

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“Tenemos que esperar hasta el domingo. Yo sé que Santi es fuerte y va a salir adelante”, expresó su madre. Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos mantienen una cadena de oración a la espera de la evolución del adolescente.

Actualmente, el caso está siendo investigado por la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz.