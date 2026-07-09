Política

Milei reunió a su Gabinete en la Casa Rosada con eje en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Con poca antelación y luego del Tedeum por el Día de la Independencia, el Presidente congregó a sus ministros para delinear los ejes del proyecto que más le importa aprobar. Estuvo presente el nuevo vocero con perfil económico, Adrián Ravier

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Milei reunió a su Gabinete en la Casa Rosada con eje en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Mientras su hermana Karina se enfoca en negociar para obtener la reforma política que le facilite la reelección el año que viene, el proyecto que más le importa en este momento a Javier Milei es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Es por eso que el Presidente enfocó en ese plan sus últimas reuniones y discursos, en medios como en redes. Y ese es el motivo por el que hoy, 9 de Julio, decidió convocar a su Gabinete.

“El eje central fue conocer los primeros puntos del ante proyecto de ley de reforma del BCRA que trabaja el Ejecutivo”, dijeron en la Casa Rosada luego de confirmar el encuentro ministerial que se organizó con poco preaviso.

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El cónclave se realizó después del Tedeum que se celebró este mediodía en la Catedral Metropolitana por el Día de la Independencia, del que también participó Milei.

En pleno feriado, los ministros debieron ponerse de traje o blazer y camisa para participar del Tedeum y luego pasar, cerca del mediodía, por la explanada de Balcarce 24, y subir al primer piso a escuchar los ejes de la reforma.

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No es la primera vez que el Presidente organiza un encuentro presencial por la modificación del estatuto de la entidad monetaria. Hace dos días hizo lo propio en Olivos, con el equipo económico que conduce Luis Caputo, junto al titular del BC, Santiago Bausili y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El objetivo, como reveló Infobae, es implemetar un “shutdown” en caso de que el sector público utilice todo el presupuesto asignado.

De movida, la proyección de la medida cayó bien en el FMI, que más temprano elogió el programa financiero del Gobierno y apoyó la reforma en el BCRA, además del programa financiero que anunció Caputo esta semana para afrontar los vencimientos en moneda extranjera del Tesoro. La postura se informó durante una conferencia realizada en Washington, donde la vocera del organismo, Julie Kozack, expuso la postura de la entidad-

A priori, el Gobierno dejó saber hasta ahora que su objetivo es penalizar la emisión monetaria sin respaldo y para financiar el déficit fiscal. Milei lo adelantó en una entrevista con el streaming Neura: “Empezamos a construir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. (Vamos a) terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto un instrumento de política económica sin objetivos. Y obviamente que la política monetaria no es el vacío”, dijo el jefe de Estado. Y deslizó que uno de los planes es aplicar el código penal.

El Presidente Milei participa del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio
Ante Javier Milei, García Cuerva defendió la inversión en discapacidad y pidió dejar atrás la “mezquindad política” durante el Tedeum (Maximiliano Luna)

Estuvieron en torno a la mesa del Presidente el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Defensa, Carlos Alberto Presti; de Salud, Mario Lugones; de Capital Humano, Sandra Pettovello; y de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patrici Bullrich; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y los secretarios de Vocería Presidencial, Adrián Ravier; de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Entre el Tedeum y Gabinete, Milei invitó a sus ministros al balcón principal de la Casa Rosada para saludar a la Plaza de Mayo y hacer una exhibición de buena sintonía interna. Después de la salida de Manuel Adorni, investigado por supuesta corrupción, y de cara a la “nueva etapa” que auguran en Casa Rosada a partir de los cambios en el Gabinete, el Presidente quiere dar una imagen de optimismo político y estabilidad económica.

De hecho, en el balcón se abrazó efusivamente con su asesor, Santiago Caputo, que sonreía en todo momento; y sumó al encuentro del Gabinete al nuevo vocero, Ravier, seleccionado para ocupar el rol por excelencia en la comunicación del Gobierno justamente por su perfil especializado en economía.

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