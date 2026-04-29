Techint volvió a perder: se quedó sin vender los caños y sin construir un gasoducto clave para Vaca Muerta

Uno de los barcos que usará SESA para licuar el gas en Río Negro

San Matías Pipeline, una empresa vinculada a Southern Energy, el consorcio liderado por Pan American Energy e integrado por YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, adjudicó la construcción del gasoducto entre Neuquén y las costas de Río Negro a la UTE Victor Contreras - SICIM. También otorgó la instalación de una planta compresora a la compañía Oilfield Production Services (OPS).

Según pudo saber Infobae, el consorcio ganador presentó la oferta más económica y las mejores condiciones de los cinco oferentes, a la vez que los contratos para ambas obras ya fueron firmados tras una decisión unánime de las partes. La construcción del gasoducto era una carrera en la que competían también la UTE Techint-Sacde, Pumpco, Bonatti-Contreras Hermanos, OPS y BTU.

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En una licitación previa, a principios de año, Tenaris, una subsidiaria del Grupo Techint y la única productora de este tipo de tubos en el país, perdió la compulsa por los caños del tendido a manos de la india Welspun. Las repercusiones de esa licitación derivaron en una andanada de críticas del presidente Javier Milei a Rocca, incluido el mote de “Don Chatarrín de los tubitos caros”. Las menciones del mandatario se dieron en numerosas ocasiones, desde el Argentina Week, en Nueva York, hasta el discurso en la Fundación Libertad, el lunes de esta semana.

Según pudo saber este medio, Victor Contreras - SICIM ofreció una mayor flexibilidad en el pago al no solicitar anticipo, aseguró que la obra cumplirá con el uso para el cual fue diseñada y ofreció una mejor garantía de reaseguro de cumplimiento de contrato, puntos clave en un proyecto de esta escala en la que la estructura de costos es muy ajustada.

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Southern Energy es el vehículo creado para llevar adelante el primer proyecto exportador de GNL de la Argentina. La iniciativa contempla una inversión total superior a los USD 15.000 millones en dos décadas y busca posicionar al país como un nuevo proveedor global de gas natural licuado (GNL) en un escenario internacional marcado por la necesidad de diversificar el abastecimiento energético y reducir riesgos geopolíticos, efecto directo del estallido del conflicto en Medio Oriente.

El proyecto prevé una primera etapa con la instalación del buque licuador Hilli Episeyo frente al Golfo San Matías, en la costa de Río Negro, y una inversión inicial estimada en USD 7.000 millones en infraestructura. En una segunda fase, se sumará un segundo buque de licuefacción, el MKII, junto con un gasoducto dedicado que conectará Vaca Muerta con la zona costera. Con ambas unidades operativas, la capacidad conjunta alcanzará unas 6 millones de toneladas anuales de GNL.

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En febrero, Southern Energy firmó en Berlín un contrato por más de USD 7.000 millones con la estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) para exportar GNL argentino a Alemania. El acuerdo contempla la venta de 2 millones de toneladas anuales durante ocho años a partir de fines de 2027, volumen que cubrirá cerca del 80% de la capacidad del Hilli Episeyo.

En el proceso licitatorio se establecieron cuatro renglones. Los primeros tres corresponden a la construcción de un gasoducto de 471 kilómetros de extensión y de 36 pulgadas de diámetro para el transporte de gas natural desde Tratayén, en la provincia de Neuquén, hasta el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, donde estarán ubicados los buques de licuefacción para su posterior exportación.

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El cuarto renglón corresponde a la construcción de una planta compresora intermedia que será instalada en el kilómetro 80 de la traza, en Río Negro, de 46.000 HP de potencia. Para la construcción de esta plaza participaron OPS, SACDE, PECOM, BTU y Contreras. La obra, fue adjudicada a OPS, cuya oferta fue la más competitiva entre los oferentes, presentando las mejores condiciones en términos de garantías y forma de pago.

El proceso de licitación se desarrolló a través de una plataforma digital diseñada para garantizar la transparencia y la trazabilidad en cada etapa. La evaluación técnica, económica y financiera de las propuestas se realizó bajo estrictos criterios, con el objetivo de asegurar el máximo beneficio para el proyecto.

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