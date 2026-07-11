Agustina Gandolfo y Caro Calvagni viajaron en avión privado a Kansas para alentar a la Scaloneta ante Suiza

Caro Calvagni y Agus Gandolfo viajaron en avión privado para estar presentes en el partido de cuartos de final del Mundial 2026 (Instagram)

Después del triunfo ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, Agustina Gandolfo y Caro Calvagni se tomaron unos días en Miami. El descanso duró hasta este sábado: las parejas de Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico abordaron un jet privado y pusieron rumbo a Kansas para estar en la cancha cuando la selección argentina jugó los cuartos de final ante Suiza.

No es la primera vez que Kansas recibe a la Scaloneta en este Mundial. La ciudad ya había sido sede del equipo dirigido por Lionel Scaloni y volvió a teñirse de celeste y blanco para la instancia de cuartos, con una delegación de familias y allegados que siguió de cerca cada partido del torneo.

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El viaje no fue en cualquier avión. Las dos mujeres, junto a familiares y amigos, partieron desde Miami en un jet privado con asientos de cuero marrón y el monograma “dP” grabado en dorado sobre la cabina. El grupo era numeroso: más de una docena de personas que habían organizado el traslado para llegar juntas al partido.

Gandolfo fue la primera en documentar el vuelo. Desde uno de los asientos, con anteojos de sol y remera rosa, escribió en sus stories: “Hola Kansas”. La imagen mostró el interior del jet, con la iluminación tenue de la cabina y el cielo visible por la ventanilla oval.

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Remera rosa, jean, campera de cuero y anteojos de sol fueron los elegidos por Agus para viajar

Desde que comenzó la Copa del Mundo, las dos mujeres se volvieron inseparables y aprovechan para pasar tiempo juntas

El trayecto desde Miami hasta Kansas llevó al grupo por encima de buena parte del territorio estadounidense. Mientras el avión avanzaba, las dos mujeres aprovecharon el vuelo para fotografiarse juntas en la cabina.

Calvagni también registró el trayecto desde el mismo avión. En una de sus stories etiquetó a Gandolfo con la leyenda “Juntitas”: las dos sentadas una al lado de la otra, con anteojos de sol a tono y la misma actitud relajada que habían tenido durante los días previos en Miami.

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Al aterrizar, Calvagni publicó una nueva imagen con la ubicación Kansas y escribió: “Llegamossss. Que nervios”. La frase resumió el clima del grupo antes de ingresar al estadio. La emoción del partido ya se sentía desde la pista de aterrizaje.

Una vez en tierra, todo el contingente posó frente al jet bajo un cielo completamente despejado. La foto reunió a familiares y amigos de ambas parejas —más de una docena de personas en total— con la bandera argentina superpuesta sobre la imagen como única declaración de intenciones antes del partido.

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El grupo al completo que viajó para ser parte del encuentro de la Scaloneta (Instagram)

El día anterior al partido, con ese desgaste todavía en el cuerpo y la mente, y con el próximo desafío ya en el horizonte, Caro unió fuerzas con Rocío Guirado Díaz, instructora de yoga que vive en Miami desde hace varios años y que conoce cada rincón de sus playas, y juntas organizaron una sesión al aire libre que quedó registrada en imágenes que no necesitan demasiada explicación.

El grupo de mujeres vestidas en tonos nude, tumbadas sobre la arena blanca con las piernas en alto, en perfecta sincronía, mientras el Atlántico se extendía detrás de ellas. Guirado Díaz, de pie en el centro del grupo, conducía la práctica. Calvagni lo resumió en pocas palabras desde su cuenta de Instagram: “Ayer hubo clase de yoga en la playa con Calvagni y Rocío Guirado Díaz”.

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La sesión no fue solo una práctica física. Las fotos que circularon en redes mostraron también el costado más íntimo del encuentro: Guirado Díaz en una postura de cuatro apoyos, con la mirada al frente y el cabello recogido, concentrada, con el mar como único horizonte posible. La instructora eligió ese momento para compartir su propia versión del día: “Fue una tarde mágica. Prontito les comparto todo”.

Caro Calvagni realiza una postura de yoga sobre una esterilla en una playa de Miami, con el mar de fondo y el cielo despejado.

Una de las imágenes más elocuentes de la jornada fue la de Calvagni sola, arrodillada sobre su esterilla en la arena, con los ojos cerrados y las manos juntas frente al pecho en postura de meditación, mientras el atardecer se extendía detrás de ella. La foto la publicó ella misma con una confesión que resumía el espíritu de toda la tarde: “Necesitaba demasiado esto. Pre y post partido”.

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