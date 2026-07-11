Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 22:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 21:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 20:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 19:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 03:00 del 12 de julio (España).

Televisación: DSports (Latinoamérica) / TV Pública, Disney+, Telefé, TyC Sports, DSports y Paramount (Argentina) / DANZ (España) / TV Azteca y ViX (México) / DSports (Perú) / Caracol TV y DSports (Colombia) / DSports (Ecuador) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica) / beIN Sports 1 (Francia)