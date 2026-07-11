Noruega-Inglaterra, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 18:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 17:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 16:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 15:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 23:00 (España).
Televisación: DSports (Latinoamérica) / DSports y Paramount (Argentina) / DANZ (España) / TUDN, Canal 5 y ViX (México) / DSports (Perú) / DSports (Colombia) / DSports (Ecuador) / DSports (Uruguay) / Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica) /
¿Cómo llega Noruega?
Los Vikingos quieren seguir haciendo historia. En su grupo golearon 4-1 a Irak y vencieron 3-2 a Senegal, pero luego perdieron 4-1 con Francia. En 16avos superaron 2-1 a Costa de Marfil y en octavos dieron el golpe al eliminar a Brasil.
Probables formaciones:
Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Odegaard; Antonio Nusa, Alexander Sorloth y Erling Haaland. DT: Stale Solbakken.
Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
Bienvenidos al minuto a minuto del cruce por los cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra en Miami.