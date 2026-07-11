Fuerte contraste con Suiza: en el partido de la inflación, la Argentina gana por goleada

Si bien la inflación argentina desaceleró respecto a los porcentajes de hace dos años, sigue muy lejos de los números suizos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A horas del choque trascendental entre la Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el partido excede la cancha y se traslada al terreno de la inflación. Mientras millones de hinchas siguen la campaña de la selección, la comparación económica entre ambos países revela un marcado contraste en materia de precios.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, la inflación argentina ronda el 2% mensual y el 33% interanual. En el extremo opuesto, la nación rival de la Scaloneta exhibe una estabilidad notable: el indicador suizo se mantiene prácticamente sin cambios mes a mes y la variación anual apenas alcanza el medio punto porcentual. Este ritmo moderado de la economía helvética la ubica por debajo del nivel global que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), será de 4,7% en 2026.

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Fuerte contraste

A modo ilustrativo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Suiza correspondiente a junio de 2026 presenta una fotografía de estabilidad en la evolución de los precios: no mostró variaciones respecto a mayo y experimentó un incremento interanual de apenas 0,5 por ciento. Este registro marca una diferencia sustancial respecto a la situación inflacionaria de la Argentina, donde los ajustes mensuales y anuales mantienen una tendencia más elevada.

El IPC argentino correspondiente al sexto mes del año se conocerá la próxima semana. Tras el 2,1% que arrojó mayo, existe consenso entre las consultoras que podría cerrar entre 1,8% y 2,1 por ciento. Si bien la suba del costo de vida se desaceleró en los últimos años, y desde el pico de 25,5% mensual de diciembre de 2023 producto del salto del tipo de cambio, todavía se mantiene muy por encima de los números suizos. El gobierno de Javier Milei aspira a que, en el mediano plazo, la inflación local converja a niveles internacionales.

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Al ampliar el período analizado a diciembre de 2015, el pico de inflación interanual en Suiza fue de 3,5%, según datos oficiales. Esta cifra resulta similar a la que registró la Argentina en marzo de 2026, cuando la variación mensual fue de 3,4 por ciento.

En cuanto a los picos mensuales, el máximo suizo se ubicó en 0,7%, nivel que se observó en febrero y mayo de 2022, y en febrero de 2023. Movimientos de este tipo, que en el país de Europa se consideran elevados, pueden darse en el transcurso de una sola semana en el contexto argentino, aunque en los últimos meses las subas semanales tendieron a ser algo menores.

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Al mismo tiempo, las estadísticas suizas exhiben que el registro inflacionario más alto de la historia en la nación europea corresponde a agosto de 1941, cuando la dinámica interanual llegó al 17,7%, en plena Segunda Guerra Mundial, conflicto en el que el país europeo permaneció neutral. En cambio, la Argentina tuvo su récord absoluto al llegar a los 3.079% en 1989.

El ritmo de los precios suizos en junio

En el desglose por grandes grupos de consumo, el reporte de la Oficina Federal de Estadística suiza señala que alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 0,6% en junio, aunque exhibieron una baja interanual de 1,2%, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco subieron 0,6% mensual y 1% interanual.

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En el caso de la vivienda y la energía, el índice descendió 0,3% en el mes, pero acumuló una suba de 1,2% respecto a junio del año anterior. El transporte, por su parte, mostró una reducción mensual de 0,6%, pero un alza interanual de 1,8 por ciento. Los servicios vinculados a restaurantes y hoteles registraron un incremento mensual de 0,6% y una variación interanual de 0,7 por ciento.

El análisis por tipo y origen de producto revela que los bienes en general mantuvieron su valor en el mes y retrocedieron 0,3% en la comparación interanual. Los bienes duraderos y semiduraderos, como electrodomésticos y vestimenta, anotaron descensos de 1,3% y 1% anual respectivamente, mientras que los bienes no duraderos subieron 0,2 por ciento. Los servicios, en contraposición, aumentaron 0,9% en el año. Entre productos nacionales e importados, los primeros subieron 0,1% mensual y 0,5% anual, y los segundos cayeron 0,4% en el mes y aumentaron 0,2% en el año.

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El documento también destaca el comportamiento de la inflación subyacente, que excluye los productos frescos, estacionales, energía y combustibles: la variación interanual fue de solo 0,3 por ciento. Los productos frescos y estacionales subieron 0,7% en junio, pero cayeron 0,4% en el año. La energía y los combustibles, en cambio, experimentaron un descenso mensual de 1,6%, aunque acumulan una suba anual de 5%.

Entre los aportes individuales al IPC, se destacan subas notables en vegetales de fruto (+13,5%) y de tallo (+32,1%), alquiler de automóviles (+15%) y hoteles (+1,2%). Las bajas más significativas se observaron en el petróleo para calefacción (-11,6%), diésel (-2,3%), pasta (-9,1%) y transporte aéreo internacional (-7,3%).

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El ritmo de los precios argentinos en mayo

Aún sin datos oficiales de junio, que se conocerán el próximo martes 14 de julio, las últimas estadísticas disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) corresponden a mayo, cuando los precios aumentaron 2,1% en relación con abril y 33,2% respecto al mismo mes del año pasado. A la vez, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 14,7 por ciento.

El mayor salto se vio en los productos estacionales, que aumentaron un 3,5% por la suba en verduras, aunque esa cifra fue moderada por una baja en frutas. Los precios regulados, como combustibles, electricidad y agua, subieron 2,4%, mientras que el IPC Núcleo—que refleja la tendencia general sin factores estacionales ni regulados—anotó un alza de 1,9%, impulsada por restaurantes, casas de comidas y medicamentos.

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Entre los distintos rubros, Comunicación lideró los aumentos con un 3,4% en el mes, debido a ajustes en los servicios de telefonía. Educación ocupó el segundo lugar, con una variación del 2,9%. En el extremo opuesto, los incrementos más bajos se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y en prendas de vestir y calzado (0,3%).

El informe del Indec mostró que alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro que más impactó en el promedio mensual en casi todas las regiones, especialmente por subas en pan, cereales y productos lácteos. Una excepción se dio en el Noreste, donde el mayor peso lo tuvieron las subas en gas en garrafa y alquileres de vivienda.

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