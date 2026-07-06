Luis Caputo: “Si se milita atraso cambiario en $1.400, no se puede militar preocupación en $1.500″

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la inflación seguirá bajando y pronosticó un repunte de la actividad económica.

Luego de anunciar el programa financiero para hacer frente a los vencimientos de deuda en 2026 y 2027, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó que la suba del dólar está en línea con lo ocurrido en todo el mundo, proyectó que la inflación continuará a la baja y pronosticó un crecimiento de la economía en los próximos meses, al tiempo que minimizó el impacto de la salida de Manuel Adorni en las variables financieras.

Al analizar la cuestión cambiaria, Caputo aseguró que “el peso argentino replicó el comportamiento que tuvieron las demás monedas del mundo respecto al dólar”. Cuestionó la falta de consistencia de quienes critican la política oficial según el nivel del tipo de cambio: “Si en $1.400 militan atraso cambiario, no pueden militar preocupación en $1.500. Está todo muy bien con el dólar”.

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Respecto a los precios, el titular de la cartera económica afirmó: “Trabajamos para que la inflación siga bajando. Habíamos dicho que estábamos recuperando el sendero de desinflación a partir de abril y está pasando”. En una entrevista en La Nación Más, señaló que la continuidad de la ortodoxia fiscal y monetaria permitirá que “la inflación va a converger a una inflación internacional”. Según el titular de la cartera económica, “puede tardar un poco más o un poco menos, pero la gente se puede quedar tranquila que la inflación va a seguir a la baja”.

Por otra parte, el jefe del Palacio de Hacienda ratificó que “os próximos 18 meses serán ”los mejores" del gobierno de Javier Milei. “No estoy diciendo que en 18 meses vamos a ser Suiza o Estados Unidos. Digo que van a ser nuestros mejores 18 meses porque lo muestran los datos. Estamos en récord de PBI, récord de exportaciones y récord de consumo. Con inflación a la baja, se seguirán recuperando los salarios y las jubilaciones. Si se recuperan, es razonable asumir que el consumo va a seguir recuperando”, sumó.

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Caputo presentó el programa financiero junto al viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

En cuanto a la crisis política generada por la salida de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete, Caputo minimizó sus efectos sobre la economía: “El caso Adorni se combinó con un shock externo muy brutal: la guerra en Medio Oriente. Así y todo, tocamos el mínimo en el riesgo país y el Banco Central, lejos de tener que defender el valor del peso, estaba comprando dólares y la inflación para abajo. Cuando veo los datos, no pareció afectar”.

A propósito del incremento de la mora bancaria entre las familias, el ministro de Economía consideró que “las deudas existen pero no es por los aumentos de las tarifas. Ni los propios bancos saben para qué tomaron esa deuda”. Relacionó la situación con el derrumbe de la demanda de dinero en la previa electoral de 2025. “Tres banqueros de tres bancos importantes me dijeron que están refinanciando las deudas a plazos más largos y al 25% anual de tasa. Es una muy buena noticia. Es un problema que, de a poco, se va a ir solucionando”, sumó.

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El programa financiero

Esta mañana, el ministro presentó el programa financiero para cubrir los compromisos en lo que resta de este año y el próximo. De acuerdo con los datos oficiales el Tesoro nacional debe afrontar necesidades de financiamiento en dólares por USD 19.200 millones en 2026 y USD 24.900 millones en 2027. Estos montos abarcan tanto pagos de capital e intereses de la deuda como otras obligaciones específicas.

El programa financiero especifica no solo los compromisos de pago del país, sino también las vías previstas para obtener los fondos requeridos. El Gobierno dio a conocer el detalle de las fuentes de financiamiento para cada año, con los montos correspondientes a cada instrumento.

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Fuentes previstas para 2026

El Gobierno proyecta obtener USD 22.900 millones en fuentes de financiamiento para 2026, cifra que supera en USD 3.700 millones las necesidades estimadas de USD 19.200 millones. De acuerdo con el plan oficial, ese excedente se reservará para el año siguiente.

A continuación, se detallan las fuentes de financiamiento para 2026:

Compra de dólares al Banco Central: USD 6.700 millones

Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 800 millones

Préstamos con garantía de organismos internacionales: USD 4.000 millones

Desembolso del FMI: USD 1.900 millones

Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 2.800 millones

Emisiones locales: USD 6.000 millones

Emisiones internacionales: No se definió un monto (el Gobierno aclara que es una opción, no un objetivo inmediato)

Otras fuentes de financiamiento: No se informaron montos para 2026

Privatizaciones: USD 800 millones

Fuentes previstas para 2027

El esquema financiero para 2027 contempla tanto necesidades como fuentes por USD 24.900 millones. La planificación establece así la cobertura total de los compromisos previstos para ese año.

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Las fuentes previstas para 2027 son las siguientes:

Saldo del programa financiero 2026: USD 3.700 millones (el excedente acumulado el año anterior)

Compra de dólares al Banco Central: USD 4.900 millones

Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 1.800 millones

Préstamos con garantía de organismos internacionales: No se asignó monto específico para este rubro en 2027

Desembolso del FMI: USD 1.700 millones

Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 4.200 millones

Emisiones locales: USD 5.000 millones

Emisiones internacionales: No se estimó un monto concreto, figura como opción

Otras fuentes de financiamiento: USD 2.000 millones

Privatizaciones: USD 1.500 millones