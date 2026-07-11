El detalle en una publicación de la selección de Francia que generó repudio en Paraguay

El posteo de Francia en la previa a la semifinal frente a España en el Mundial (@equipedefrance)

La selección francesa desató una inesperada controversia internacional al dejar fuera a Paraguay de una imagen promocional en sus redes sociales, justo antes de la semifinal del Mundial 2026. El gesto, que podría haber pasado inadvertido, se convirtió en el detonante de un intenso debate, amplificado por declaraciones políticas y reacciones oficiales.

El origen de la polémica fue una publicación en los canales oficiales de la selección de Francia. En la imagen, Ousmane Dembélé aparece a la izquierda, vestido con la camiseta titular y una bandera francesa cercana, mientras Lamine Yamal, representando a España, ocupa el lado derecho. Entre ambos, la icónica Reunion Tower de Dallas, sede del partido, completa la composición.

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En el centro del diseño, los seguidores detectaron un detalle que no tardó en escalar: una calle recorre la imagen, adornada con estrellas que representan los partidos superados por Francia en el torneo. Las estrellas muestran los resultados contra Noruega (4-1 en fase de grupos), Suecia (3-0 en dieciseisavos) y Marruecos (2-0 en cuartos), además de la próxima semifinal ante España. Sin embargo, el duelo contra Paraguay, que fue clave en el camino francés, brilla por su ausencia.

La gráfica previa al cruce ante España mostró el camino galo con estrellas, pero dejó afuera el duelo frente a Paraguay (@equipedefrance)

La omisión del partido contra Paraguay fue interpretada como un desaire. El seleccionado sudamericano había logrado una proeza al eliminar a Alemania por penales en octavos, accediendo a una instancia que no alcanzaba desde hacía 16 años. En el enfrentamiento ante Francia, el equipo guaraní cayó por la mínima diferencia, tras un penal convertido por Kylian Mbappé a los 70 minutos. A pesar del resultado, el rendimiento del arquero Orlando Gill mantuvo con vida a su equipo durante gran parte del encuentro.

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La controversia que estalló por la publicación francesa se basa en la percepción de invisibilización de Paraguay, pese a que el equipo sudamericano llegó a octavos tras eliminar a Alemania y resistió gran parte del partido frente a Francia, que solo logró imponerse por un penal de Mbappé. Muchos usuarios paraguayos expresaron en redes sociales su descontento por lo que interpretaron como una falta de reconocimiento a la campaña de su selección.

La campaña francesa en el Mundial 2026 comenzó con una fase de grupos superada con solvencia, con victorias ante Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega. El equipo dirigido por Didier Deschamps avanzó con paso firme, enfrentó a Suecia en 16avos , a Paraguay en octavos y a Marruecos en cuartos de final, antes de llegar a la semifinal contra España.

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Las declaraciones de Gustavo Alfaro reflejaron una actitud antideportiva de Kylian Mbappé por el gesto con Orlando Gil (EFE/EPA/WILL OLIVER)

El partido contra Paraguay, que fue omitido en la imagen, resultó ser uno de los más duros para los galos. Francia solo pudo superar la defensa sudamericana gracias a un penal ejecutado por Mbappé. El arquero paraguayo Orlando Gill fue reconocido incluso por la prensa internacional por su desempeño, elogiado por haber mantenido el empate casi todo el encuentro.

A la controversia previa se sumó un fuerte cruce entre Gustavo Alfaro y Kylian Mbappé. El técnico cuestionó el comportamiento del delantero francés tras el final del partido, cuando ignoró el saludo del arquero Gill. “Si Mbappé tuvo esa postura, la nuestra fue una postura de dignidad. Defendemos lo que creemos que es nuestro. A nosotros nos costó 16 años volver a jugar un Mundial. Él fue campeón del mundo en el primer Mundial que participó, en el segundo llegó a la final y ahora pelea por ser el máximo goleador. Está en esa pelea. Nuestra pelea es una pelea de humildad y sencillez. Ahí es donde ves las diferencias”, afirmó el entrenador sudamericano.

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Francia logró vencer a Paraguay por 1-0 con un gol de penal para avanzar a cuartos de final y alcanzar las semifinales (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

El conflicto se agravó cuando la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó mensajes racistas en redes sociales dirigidos a Mbappé. Las expresiones desataron una condena unánime del gobierno francés, la Federación Francesa de Fútbol y el propio jugador, quien respondió en X calificando a la legisladora de “mujer despreciable e indigna de su cargo” y lamentando que dichos comentarios hayan opacado el reconocimiento al esfuerzo del equipo paraguayo.

Mientras tanto, la selección francesa se prepara para enfrentar a España en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El partido está programado para este martes a las 16:00 (hora argentina) y definirá al primer finalista de un Mundial que se disputa en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

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