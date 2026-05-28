Puerto Quequén completó su primera carga de elementos estratégicos para Vaca Muerta

Puerto Quequén diversifica sus actividades de la mano del crecimiento de Vaca Muerta (Revista Chacra)

El Puerto Quequén completó este jueves la primera carga de elementos estratégicos con destino a la terminal offshore de Punta Colorada, en el marco del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) – Tramo 2. El buque, que transporta cadenas y anclas para esa infraestructura energética, partió este 28 de mayo, en lo que las autoridades portuarias calificaron como una semana histórica para el puerto ubicado en la ciudad bonaerense de Necochea.

La operación, protagonizada por YPF y ejecutada bajo la órbita de la compañía VMOS, no se agota con este primer embarque. Un segundo buque, previsto para zarpar dentro de aproximadamente 20 días, completará el encargo total de cadenas y anclas requerido por el proyecto. La logística de ambos envíos convierte a Puerto Quequén en un eslabón directo de uno de los desarrollos de infraestructura energética más ambiciosos que se ejecutan actualmente en la Argentina.

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El proyecto VMOS – Tramo 2 apunta a la construcción de una terminal de exportación de crudo offshore en Punta Colorada, sobre la costa de Río Negro, que permitirá evacuar la producción de Vaca Muerta hacia mercados internacionales sin las restricciones que impone la infraestructura terrestre existente. La terminal requiere sistemas de amarre de gran porte —cadenas y anclas de envergadura industrial— cuya carga y despacho desde Puerto Quequén marcó el inicio concreto de esa fase del proyecto.

Mariano Carrillo, presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, subrayó el alcance de este hito para la identidad operativa del puerto. “Con esta iniciativa, el Puerto Quequén demuestra su capacidad para diversificar su matriz operativa más allá de su tradicional perfil cerealero, posicionándose como un actor clave en la logística de sectores estratégicos como el energético”, afirmó. La declaración refleja un cambio de paradigma para una infraestructura portuaria que históricamente canalizó la producción agrícola del sur de la provincia de Buenos Aires y que ahora amplía su rol hacia la cadena de valor del sector hidrocarburífero.

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El vínculo con VMOS y YPF abre para Puerto Quequén una dimensión operativa que va más allá del movimiento puntual de cargas. La incorporación a proyectos de esta escala supone inversiones en equipamiento, capacitación de personal y adecuación de instalaciones, con impacto directo en el empleo local y en la actividad económica de Necochea y su zona de influencia. La diversificación de la cartera de servicios portuarios reduce, a su vez, la dependencia estacional que caracteriza a los puertos con perfil predominantemente granario.

Puerto Quequén avanza así en su transformación hacia un modelo multipropósito, con operaciones que abarcan desde la exportación de granos y subproductos hasta la logística de insumos para la industria energética. La participación en el proyecto VMOS – Tramo 2 representa la primera operación de este tipo vinculada al desarrollo offshore de Vaca Muerta que el puerto registra en su historia, y consolida su posicionamiento como nodo logístico de alcance nacional en un contexto de expansión de la producción no convencional argentina.

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“Préstamo del año”: el oleoducto de USD 2000 millones que transformará Vaca Muerta ganó un premio internacional

El préstamo sindicado de USD 2000 millones utilizado para construir el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) fue distinguido como el Préstamo del Año

Luego de varios años con acceso limitado al financiamiento para grandes obras privadas, un proyecto energético argentino volvió a captar la atención del mercado internacional. El préstamo sindicado de USD 2000 millones utilizado para construir el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) fue distinguido como el Préstamo del Año por publicaciones especializadas del sector financiero.

Se trató del mayor crédito comercial para infraestructura en la historia del país y de uno de los cinco mayores financiamientos del sector de petróleo y gas en América Latina.

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La operación, oficializada en julio de 2025, fue liderada por Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander, y contó con la participación de 14 bancos e inversores institucionales internacionales. La transacción marcó además la reapertura para la Argentina del mercado internacional de project finance, cerrado desde 2019.

El reconocimiento fue otorgado por LatinFinance, Global Banking & Markets y Project Finance International (PFI), medios especializados que siguen las principales operaciones de financiamiento, banca de inversión y project finance a nivel global.

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