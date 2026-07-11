América Latina

Un grupo de científicos halló un volcán de lodo frente a Trinidad y Tobago formado por los terremotos de Venezuela

Esta formación eruptiva que alcanzó unos cuatro metros de altura sobre el nivel del lecho oceánico, apareció cerca de Beach Camp, en la zona de Palo Seco

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La isla de lodo alcanzó cuatro metros de altura y ya muestra signos de erosión acelerada (Reuters)
La isla de lodo alcanzó cuatro metros de altura y ya muestra signos de erosión acelerada (Reuters)

Un grupo de científicos localizó un volcán de lodo emergiendo frente a la costa sur de Trinidad y Tobago, resultado directo de los potentes terremotos que golpearon el noreste de Venezuela a finales de junio. El fenómeno se sumó a una serie de alteraciones geológicas detectadas en la región tras los recientes movimientos sísmicos.

El volcán, que se elevó aproximadamente cuatro metros sobre el fondo marino, se ubicó a poco más de dos kilómetros de Beach Camp, en Palo Seco, y a tres kilómetros del previamente conocido volcán de lodo de Anglais Point. La estructura, compuesta principalmente por arcilla blanda y fragmentos de roca, surgió como una isla temporal sobre el mar.

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Científicos y excursionistas locales observaron que el islote ya sufría una rápida erosión: perdió casi un tercio de su masa en apenas dos días por el embate constante de las olas. En la superficie, la arcilla comenzó a endurecerse, pero el deterioro avanzó mientras los especialistas tomaban muestras para analizar la antigüedad y el origen del material expulsado desde el subsuelo marino.

El descubrimiento del volcán coincidió con otros cambios en la costa de Trinidad, especialmente en Galfa Point, Cedros, donde el terreno experimentó un levantamiento de hasta seis metros por efecto de los mismos terremotos. Este ascenso del lecho marino provocó la muerte de cientos de animales marinos, que quedaron varados sobre la nueva línea de costa y transformaron el paisaje en cuestión de segundos.

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Científicos identificaron el fenómeno a poco más de dos kilómetros de Beach Camp, en Palo Seco (Reuters)
Científicos identificaron el fenómeno a poco más de dos kilómetros de Beach Camp, en Palo Seco (Reuters)

Rayas, peces y cangrejos aparecieron esparcidos sobre la playa, cuyas arenas quedaron cubiertas de restos óseos. El evento también atrajo a numerosos curiosos, algunos en busca de pirita, llamada “oro de los tontos”, que quedó expuesta tras el desplazamiento de tierra.

Geólogos de la Universidad de las Indias Occidentales, junto a expertos del Instituto de Asuntos Marinos y la consultora ResiLog Limited, analizaron el lodo y la roca recolectados en el nuevo volcán para determinar su composición y los procesos que intervinieron en su formación.

Según los estudios preliminares, esta extrusión de lodo respondió a un mecanismo distinto al del levantamiento en Galfa Point. Mientras allí el terreno se elevó por el deslizamiento de laderas desestabilizadas, el islote de lodo se formó por la expulsión de material desde el fondo oceánico hacia la superficie, sin que las playas o acantilados cercanos mostraran daños o movimientos similares.

La erosión marina amenaza con hacer desaparecer la nueva formación en pocos días (Reuters)
La erosión marina amenaza con hacer desaparecer la nueva formación en pocos días (Reuters)

El impacto de los sismos no solo alteró el relieve de Trinidad, sino que expuso la vulnerabilidad de la isla frente a eventos sísmicos de gran magnitud. Las investigaciones continúan para evaluar el alcance de estos cambios y su posible evolución en los próximos meses, mientras la erosión marina amenaza con hacer desaparecer el recién surgido volcán de lodo.

(Con información de EFE y Reuters)

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