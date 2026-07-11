Economía

Una de las grandes automotrices del mundo retira parte de su producción de México y se va a EEUU: qué impacto tendrá el movimiento en Argentina

Toyota anunció que invertirá USD 3.600 millones para trasladar la fabricación de su pickup Tacoma de Nuevo México a Texas. Lo hizo pocos días después que Donald Trump dijera que no renovará el T-MEC

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El segundo auto más exportado desde México a Estados Unidos es la pickup Toyota Tacoma. La empresa anunció una inversión de USD 3.600 millones en su planta de San Antonio (REUTERS/Jorge Duenes)
El segundo auto más exportado desde México a Estados Unidos es la pickup Toyota Tacoma. La empresa anunció una inversión de USD 3.600 millones en su planta de San Antonio (REUTERS/Jorge Duenes)

Pocos días después que Donald Trump confirmara que no renovará el T-MEC, el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México por otros 16 años como se esperaba, la primera automotriz en tomar una drástica decisión ligada al nuevo escenario no fue uno de los “tres grandes de Detroit”, Ford, General Motors o Stellantis, sino Toyota.

La marca japonesa, que tiene en Estados Unidos su principal mercado fuera de su país, transferirá parte de su producción actual de México a su vecino del norte con miras a finalizar por completo el proceso para 2030.

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Así lo anunció Toyota Motor North America (TMNA) en un comunicado en el que explicó que la producción de su camioneta Toyota Tacoma pasará de su planta en el estado mexicano de Baja California (en la frontera de México con EEUU) a sus instalaciones de San Antonio, en el estado de Texas, donde invertirá USD 3.600 millones en una segunda línea de ensamblaje de vehículos. La inversión también incluirá una nueva planta de ejes traseros que está próxima a entrar en funcionamiento.

“La continua inversión de Toyota en Norteamérica es una muestra de nuestra confianza en la fuerza laboral, la innovación y el potencial de crecimiento a largo plazo de la región”, dijo Ted Ogawa, presidente y director ejecutivo de TMNA en el comunicado.

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Esta inversión creará 2.000 nuevos puestos de trabajo y duplicará la superficie actual de la planta de Texas. “Al ampliar nuestra planta de San Antonio, reforzamos nuestro compromiso con la manufactura estadounidense, creando empleos significativos y sostenibles, a la vez que impulsamos nuestra misión de ofrecer vehículos de alta calidad que satisfagan las necesidades cambiantes de los clientes, tanto hoy como en el futuro”, añadió.

La planta de Toyota en Tijuana será la única que quede produciendo en México después que la marca anunciara su decisión de trasladar parte de su operación a Texas para 2030 (REUTERS/Jorge Duenes)
La planta de Toyota en Tijuana será la única que quede produciendo en México después que la marca anunciara su decisión de trasladar parte de su operación a Texas para 2030 (REUTERS/Jorge Duenes)

El hecho de no renovar el acuerdo del T-MEC no significa que se haya interrumpido como ocurrió con el ACE55 que México tiene con Argentina.

“EEUU no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. Sin embargo, el acuerdo permanece vigente hasta que se resuelvan estas cuestiones o hasta su terminación”, explicó la delegación estadounidense que está revisando el acuerdo. De hecho, el T-MEC continuará vigente hasta 2036, pero se revisará cada año, algo que sí ocurrió entre México y Argentina en 2025, cuando solo se renovó hasta marzo de este año.

Efecto en la Argentina

La situación del T-MEC puede tener un impacto positivo para destrabar el conflicto por el que no se renovó al acuerdo con Argentina, ya que desde marzo a la actualidad, la agenda del Gobierno mexicano estaba tomada por las negociaciones con la administración Trump y había dejado en segundo plano las negociaciones bilaterales con otros países.

Ante esta decisión de EEUU, México deberá tomar recaudos para proteger su industria nacional, que depende fuertemente de las exportaciones a sus socios del T-MEC. La salida de producción de la Toyota Tacoma en la planta de Baja California representa una caída sustancial para México, ya que ese modelo ocupa hasta mayo el segundo lugar entre los vehículos fabricados en el país con mayor volumen de exportación, con 24.558 unidades.

Dos hombres sentados en sillones de madera clara. Frente a ellos, una mesa de madera con dos botellas de agua, vasos y varios teléfonos móviles
Marcellus Puig, Presidente y CEO, y Martin Massimino, Director de Ventas de Volkswagen Argentina, explicaron cómo están las tratativas entre los Gobiernos de Argentina y México

La semana pasada, mientras Volkswagen Argentina ofrecía una rueda de prensa en Mendoza, con motivo de celebrar las 800.000 unidades de la pickup Amarok producidas durante 16 años en General Pacheco, el presidente de la filial argentina, Marcellus Puig, dijo estar “muy metido en el tema. Hablé directamente con Luis Caputo, Pablo Lavigne y Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, que es el que está negociando con México, y les puedo decir que es un tema de agenda”, para luego añadir que “según parece, las negociaciones se acaban de reanudar hoy mismo”.

Volkswagen es una de las principales marcas interesadas en reanudar el acuerdo de complementación económica (ACE55) con México, ya que desde este año importa también el SUV Volkswagen Taos desde ese país, un vehículo de mayor volumen que los otros dos que ya traía desde ese origen, el VW Tiguan y el sedán VW Vento.

Las otras marcas que tienen filial o son importadoras en Argentina e importan autos desde México son Nissan, que ya traía Versa y Sentra, pero desde el segundo semestre tiene programado importar las pickup Frontier que ya no se fabrican en Córdoba; Ford con sus modelos Bronco Sport y Maverick; Kia trae K3 y el nuevo K4; Honda con el ZR-V; Chevrolet con la pickup Fullsize Silverado; y Stellantis con las RAM 1500.

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