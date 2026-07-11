El emotivo minuto de silencio en Inglaterra-Noruega tras la muerte de Jayden Adams, el futbolista sudafricano de 25 años que había disputado este Mundial 2026

MINUTO DE SILENCIO POR JAYDEN ADAMS



El jugador de Sudáfrica, que dijo presente en el #MundialEnDSPORTS, falleció a los 25 años y se le homenajeó en la previa del encuentro de Noruega e Inglaterra.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nK7YOTKUlo — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

El Hard Rock Stadium de Miami vivió un instante de profundo respeto y emoción antes del inicio del tercer cruce de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega: los jugadores se reunieron alrededor del círculo central para llevar adelante un minuto de silencio en memoria de Jayden Adams, el futbolista sudafricano de 25 años que murió este sábado poco antes del partido.

El fallecimiento de Adams generó consternación especialmente en esta Copa del Mundo porque fue parte del certamen con la camiseta de su país. El mediocampista, que militaba en Sudáfrica en las filas del poderoso Mamelodi Sundowns, jugó tres partidos del Mundial 2026: fue titular en la derrota 2-0 ante el anfitrión México que marcó la inauguración del certamen el pasado 11 de junio, repitió en la alineación inicial en el siguiente juego del Grupo A con empate 1-1 frente a República Checa e ingresó desde el banco de suplentes durante el final del triunfo 1-0 sobre Corea del Sur en la última fecha de la zona. En la eliminación en 16avos de final 1-0 contra Canadá estuvo entre los posibles relevos, pero no sumó minutos.

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Según detalló el diario sudafricano Times Live, la policía de Ciudad del Cabo inició una investigación “tras el hallazgo del cuerpo” en una propiedad de Military Road, Schotschekloof. “Se ha abierto una investigación judicial tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años en un local de Military Road, Schotschekloof. Se están investigando las circunstancias que rodean el incidente”, confirmó el capitán FC van Wyk, portavoz de la policía de la provincia del Cabo Occidental. Los informes indican que el cuerpo fue hallado a las 11.06 de la mañana.

“Aún no se ha confirmado la causa de la muerte de Jayden, y deseo hacer un llamamiento a los medios de comunicación y al público para que actúen con moderación y compasión y se abstengan de especular, mientras se les da a su familia y al Mamelodi Sundowns el espacio y la privacidad que necesitan en este momento tan difícil”, declaró el ministro de Deportes, Gayton McKenzie.

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El político aseguró que el futbolista había sufrido una dolorosa pérdida durante la Copa del Mundo: “Siempre recordaré haber visto el partido de los Bafana contra República Checa en Atlanta. Recuerdo haber notado lo inusualmente callado que parecía Jayden en el banquillo durante la segunda parte, después de haber sido sustituido; no fue hasta más tarde cuando nos enteramos de que había saltado al campo ese día con el dolor reciente de haber perdido a su abuela, Marianna, que había fallecido apenas unas horas antes del inicio del partido”.

El emotivo minuto de silencio en Miami (Foto: Reuters/Paul Childs)

“Es increíblemente triste saber que el centrocampista sudafricano Jayden Adams ha fallecido tan solo unas semanas después de participar en la histórica campaña de su selección en la Copa Mundial de la FIFA. Mis pensamientos y condolencias, al igual que los de toda la FIFA y la comunidad futbolística mundial, están con su familia, amigos y compañeros de equipo. Extrañaremos profundamente a la estrella de Bafana Bafana y Mamelodi Sundowns. Que descanse en paz”, dijo el presidente del máximo organismo del fútbol Gianni Infantino tras conocerse la noticia.

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El Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU) lamentó “profundamente” el fallecimiento del mediocampista: “Jayden había representado recientemente a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, llevando consigo las esperanzas de la nación con orgullo, valentía y distinción. Su partida representa una pérdida incalculable para su familia, compañeros de equipo, clubes, la comunidad futbolística y el país en general. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia Adams, al Mamelodi Sundowns, al Stellenbosch FC, a la selección nacional y a todos aquellos cuyas vidas tocó. El fútbol sudafricano ha perdido a un jugador talentoso, un orgulloso servidor del deporte y una vida joven que aún tenía mucho que ofrecer. Que su alma descanse en paz”.

El Mamelodi Sundowns, entidad que lo había fichado en 2025 tras el debut del centrocampista en 2020 con el Stellenbosch FC, también expresó su consternación por la triste noticia: “El presidente y la familia Motsepe, el consejo de administración, el cuerpo técnico, los jugadores, la dirección, el personal, los seguidores del Mamelodi Sundowns FC y toda la Yellow Nation expresan su más sentido pésame a la familia y los amigos mientras lamentamos la pérdida de Jayden. Rezamos para que Dios Todopoderoso consuele y dé fuerzas a la familia Adams, a sus amigos y a todos los que le conocían. El Sundowns pide respetuosamente que se respete la privacidad de la familia mientras afronta este profundo duelo".

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Adams, que lució la camiseta 23, había sido titular en el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica (Foto: EFE/ Sashenka Gutiérrez)

Los Bafana Bafana, apodo del seleccionado sudafricano, se expresaron sobre el hecho: “Hoy, el fútbol sudafricano llora la pérdida de un jugador con mucho talento cuya pasión, dedicación y amor por este deporte han servido de inspiración a muchos. Transmitimos nuestro más sincero pésame a su familia, sus seres queridos, sus compañeros de equipo y a todas las personas afectadas por esta devastadora pérdida. Que su alma descanse en paz eterna. Nunca te olvidaremos, Jayden”.

Luego de completar 117 minutos en el Mundial entre sus tres presentaciones con el seleccionado, Adams había recibido dos semanas adicionales de descanso antes de reincorporarse a la pretemporada del Sundowns, según informó el medio local Citizen.

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