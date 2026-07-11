Economía

Más de 100 millones de pagos QR por mes: la infraestructura que sostiene la economía digital

Transferencias inmediatas, billeteras virtuales y comercios interoperables dependen de una red tecnológica capaz de procesar operaciones en tiempo real con altos estándares de disponibilidad y seguridad

Guardar
Google icon
La infraestructura tecnológica permite procesar millones de pagos con QR en tiempo real de forma segura y continua (Imagen ilustrativa Infobae)
La infraestructura tecnológica permite procesar millones de pagos con QR en tiempo real de forma segura y continua (Imagen ilustrativa Infobae)

Pagar un café con un código QR, dividir una cuenta desde una billetera virtual o realizar una compra online son acciones que hoy forman parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Aunque para el usuario el proceso dura apenas unos segundos, detrás de cada operación funciona una infraestructura tecnológica que debe coordinar múltiples sistemas para garantizar que el dinero llegue a destino de forma inmediata y segura.

Los números reflejan la velocidad con la que evolucionó este ecosistema. Según el último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central (BCRA), durante mayo de 2026 se realizaron 759,9 millones de transferencias inmediatas en pesos, un 26,6% más que en el mismo mes del año anterior.

PUBLICIDAD

Dentro de ese total, los pagos con transferencia interoperables alcanzaron 103,7 millones de operaciones, de las cuales 102,5 millones fueron iniciadas mediante códigos QR. Esto significa que el 98,8% de esas transacciones ya se realizan utilizando este mecanismo.

El cambio también se refleja en los hábitos de consumo. De acuerdo con el Global Payments Report 2026 de Worldpay, las billeteras digitales representaron durante 2025 el 33% del valor de las compras realizadas en comercios físicos en Argentina y el 39% de las operaciones de comercio electrónico, consolidándose como uno de los medios de pago más utilizados del país.

PUBLICIDAD

Qué ocurre detrás de un pago con QR

Pagos QR, posnet, tarjeta de crédito, pagos digitales
Un pago con QR desde el teléfono del usuario tiene como destino final la validación por la red financiera en tiempo real (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque para el consumidor el procedimiento parece instantáneo, un pago con QR activa una cadena de procesos tecnológicos que se ejecutan en apenas unos milisegundos.

Cuando una persona escanea un código, la operación se envía a una red interoperable que identifica la cuenta desde la que saldrán los fondos, verifica que exista saldo disponible y dirige la transacción hacia la entidad financiera correspondiente para obtener la autorización.

En ese recorrido intervienen bancos, billeteras digitales, procesadores de pago y distintas plataformas tecnológicas que deben intercambiar información de manera permanente y sincronizada. Si alguno de esos sistemas presenta demoras o fallas, la experiencia del usuario puede verse afectada.

Al mismo tiempo, herramientas de monitoreo supervisan el comportamiento de las operaciones para detectar movimientos inusuales, prevenir intentos de fraude y mantener la continuidad del servicio.

Una infraestructura que funciona las 24 horas

El crecimiento sostenido de los pagos digitales elevó las exigencias sobre la infraestructura que sostiene este tipo de operaciones.

Según el Banco de Pagos Internacionales (BIS), los sistemas de pagos rápidos deben garantizar tres condiciones esenciales: disponibilidad permanente, procesamiento en tiempo real y resiliencia operativa, ya que millones de transacciones dependen de su funcionamiento continuo.

En la práctica, esto implica que la infraestructura pueda absorber picos de demanda sin degradar el servicio, coordinar la comunicación entre bancos, billeteras virtuales, procesadores de pago y comercios, y mantener tiempos de respuesta de apenas unos segundos.

La infraestructura que sostiene los pagos digitales debe operar las 24 horas con capacidad para procesar millones de transacciones en tiempo real sin interrupciones (EFE)
La infraestructura que sostiene los pagos digitales debe operar las 24 horas con capacidad para procesar millones de transacciones en tiempo real sin interrupciones (EFE)

Para lograrlo, las entidades financieras y los proveedores tecnológicos combinan centros de datos distribuidos, plataformas especializadas de procesamiento, sistemas de monitoreo en tiempo real, herramientas de ciberseguridad e integraciones permanentes entre múltiples actores del ecosistema financiero.

Los desafíos de una economía cada vez más inmediata

A medida que aumentan las transferencias inmediatas y los pagos interoperables, también crecen los desafíos tecnológicos para las organizaciones que participan del sistema financiero digital.

Entre ellos aparecen la necesidad de ampliar la capacidad de procesamiento, mantener una supervisión constante de las aplicaciones, integrar plataformas cada vez más complejas y garantizar la continuidad operativa frente a fallas técnicas o incrementos extraordinarios de la demanda.

Un informe de Deloitte sobre infraestructura para pagos digitales sostiene que la disponibilidad permanente dejó de ser un diferencial para convertirse en un requisito básico de los sistemas financieros modernos.

En la misma línea, el estudio Data Breach Investigations Report de Verizon señala que la detección temprana de incidentes y el monitoreo continuo resultan fundamentales para reducir riesgos operativos y amenazas de ciberseguridad.

La seguridad constituye otro de los grandes desafíos. El National Institute of Standards and Technology (NIST) de Estados Unidos recomienda aplicar arquitecturas de confianza cero (Zero Trust), autenticación robusta y monitoreo permanente para proteger los sistemas financieros frente a ataques informáticos cada vez más sofisticados.

La expansión de los pagos digitales transformó no solo la forma en que las personas administran su dinero, sino también la importancia estratégica de la infraestructura tecnológica que sostiene cada transacción.

Mano con teléfono móvil mostrando pantalla de inicio de sesión. Junto al dispositivo, un globo terráqueo digital con símbolos de divisas y conexiones bancarias.
La expansión de los pagos digitales obliga a reforzar la capacidad de procesamiento, la ciberseguridad y el monitoreo para garantizar operaciones seguras y sin interrupciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un escenario donde la inmediatez pasó a formar parte de las expectativas de los usuarios, la capacidad para procesar información en tiempo real, operar sin interrupciones y mantener elevados estándares de seguridad se convirtió en uno de los pilares del sistema financiero.

El Banco Mundial sostiene que las infraestructuras modernas de pagos son un componente central para el desarrollo de la economía digital, ya que favorecen la inclusión financiera, reducen costos de transacción y permiten que personas y empresas operen con mayor eficiencia.

Temas Relacionados

QREconomía digitalBilleteras virtualesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una de las grandes automotrices del mundo retira parte de su producción de México y se va a EEUU: qué impacto tendrá el movimiento en Argentina

Toyota anunció que invertirá USD 3.600 millones para trasladar la fabricación de su pickup Tacoma de Nuevo México a Texas. Lo hizo pocos días después que Donald Trump dijera que no renovará el T-MEC

Una de las grandes automotrices del mundo retira parte de su producción de México y se va a EEUU: qué impacto tendrá el movimiento en Argentina

Fuerte contraste con Suiza: en el partido de la inflación, la Argentina gana por goleada

La comparación entre los países cuyas selecciones de fútbol se enfrentan hoy en el marco del Mundial 2026, muestra la estabilidad helvética y el persistente y elevado aumento de los precios locales

Fuerte contraste con Suiza: en el partido de la inflación, la Argentina gana por goleada

Tras rozar los 400 puntos básicos, cómo quedó Argentina en el ranking latinoamericano de riesgo país

Economía avanza en su estrategia financiera para los próximos dos años, mientras el mercado sigue de cerca la evolución del indicador, que pesa en el costo del crédito soberano

Tras rozar los 400 puntos básicos, cómo quedó Argentina en el ranking latinoamericano de riesgo país

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: las claves del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

Milei quiere suprimir por completo el financiamiento del Banco Central al Tesoro y cambiar el mandato múltiple para la entidad que el kirchnerismo le asignó en 2012

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: las claves del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

Argentina vs Suiza: por qué se trata de una relación económica “de oro”

Las selecciones de fútbol se enfrentan esta noche, pero fuera de la cancha los países sostienen un importante intercambio comercial

Argentina vs Suiza: por qué se trata de una relación económica “de oro”

DEPORTES

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 11 de julio, partidos, horarios y detalles de la jornada minuto a minuto

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 11 de julio, partidos, horarios y detalles de la jornada minuto a minuto

El accidente de Marco Bezzecchi en el MotoGP que le provocó una fractura de clavícula

Linda Noskova hizo historia en Wimbledon: venció a Karolina Muchova y conquistó su primer Grand Slam

Por qué Erling Haaland juega para Noruega si nació en Inglaterra: la grave lesión de su padre que cambió el rumbo de su historia

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Indiana Cubero y Thiago Silvero festejaron un nuevo mes juntos y contaron cómo se enamoraron

Indiana Cubero y Thiago Silvero festejaron un nuevo mes juntos y contaron cómo se enamoraron

Nicole Neumann llevó a su hijo Cruz a navegar por el Sena: las mejores fotos

Las aventuras de Karina Mazzocco y su hijo de viaje por Sudáfrica: “Llegó el día de cumplir un sueño”

La reacción de Vanesa Carbone tras las palabras de Marta Fort sobre la sexualidad de su padre: “Una falsa realidad”

La impactante confesión de Alejandra Maglietti sobre las infidelidades: “Me metieron bastante los cuernos”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania acusó a Rusia de “asesinar deliberadamente a civiles” tras la muerte de seis personas en nuevos bombardeos del Kremlin

Ucrania acusó a Rusia de “asesinar deliberadamente a civiles” tras la muerte de seis personas en nuevos bombardeos del Kremlin

El live-action de Moana recaudó menos de 46 millones de dólares en su estreno y quedó por debajo de las expectativas

Panamá inicia la instalación de una red de medición de alta precisión en 20 puertos

El Gobierno de Guatemala oficializó un nuevo régimen salarial para la PNC

El jurista Reed Bródy alerta que el régimen nicaragüense desmantela el Estado de derecho con una base de datos