Más de 100 millones de pagos QR por mes: la infraestructura que sostiene la economía digital

La infraestructura tecnológica permite procesar millones de pagos con QR en tiempo real de forma segura y continua (Imagen ilustrativa Infobae)

Pagar un café con un código QR, dividir una cuenta desde una billetera virtual o realizar una compra online son acciones que hoy forman parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Aunque para el usuario el proceso dura apenas unos segundos, detrás de cada operación funciona una infraestructura tecnológica que debe coordinar múltiples sistemas para garantizar que el dinero llegue a destino de forma inmediata y segura.

Los números reflejan la velocidad con la que evolucionó este ecosistema. Según el último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central (BCRA), durante mayo de 2026 se realizaron 759,9 millones de transferencias inmediatas en pesos, un 26,6% más que en el mismo mes del año anterior.

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Dentro de ese total, los pagos con transferencia interoperables alcanzaron 103,7 millones de operaciones, de las cuales 102,5 millones fueron iniciadas mediante códigos QR. Esto significa que el 98,8% de esas transacciones ya se realizan utilizando este mecanismo.

El cambio también se refleja en los hábitos de consumo. De acuerdo con el Global Payments Report 2026 de Worldpay, las billeteras digitales representaron durante 2025 el 33% del valor de las compras realizadas en comercios físicos en Argentina y el 39% de las operaciones de comercio electrónico, consolidándose como uno de los medios de pago más utilizados del país.

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Qué ocurre detrás de un pago con QR

Un pago con QR desde el teléfono del usuario tiene como destino final la validación por la red financiera en tiempo real (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque para el consumidor el procedimiento parece instantáneo, un pago con QR activa una cadena de procesos tecnológicos que se ejecutan en apenas unos milisegundos.

Cuando una persona escanea un código, la operación se envía a una red interoperable que identifica la cuenta desde la que saldrán los fondos, verifica que exista saldo disponible y dirige la transacción hacia la entidad financiera correspondiente para obtener la autorización.

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En ese recorrido intervienen bancos, billeteras digitales, procesadores de pago y distintas plataformas tecnológicas que deben intercambiar información de manera permanente y sincronizada. Si alguno de esos sistemas presenta demoras o fallas, la experiencia del usuario puede verse afectada.

Al mismo tiempo, herramientas de monitoreo supervisan el comportamiento de las operaciones para detectar movimientos inusuales, prevenir intentos de fraude y mantener la continuidad del servicio.

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Una infraestructura que funciona las 24 horas

El crecimiento sostenido de los pagos digitales elevó las exigencias sobre la infraestructura que sostiene este tipo de operaciones.

Según el Banco de Pagos Internacionales (BIS), los sistemas de pagos rápidos deben garantizar tres condiciones esenciales: disponibilidad permanente, procesamiento en tiempo real y resiliencia operativa, ya que millones de transacciones dependen de su funcionamiento continuo.

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En la práctica, esto implica que la infraestructura pueda absorber picos de demanda sin degradar el servicio, coordinar la comunicación entre bancos, billeteras virtuales, procesadores de pago y comercios, y mantener tiempos de respuesta de apenas unos segundos.

La infraestructura que sostiene los pagos digitales debe operar las 24 horas con capacidad para procesar millones de transacciones en tiempo real sin interrupciones (EFE)

Para lograrlo, las entidades financieras y los proveedores tecnológicos combinan centros de datos distribuidos, plataformas especializadas de procesamiento, sistemas de monitoreo en tiempo real, herramientas de ciberseguridad e integraciones permanentes entre múltiples actores del ecosistema financiero.

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Los desafíos de una economía cada vez más inmediata

A medida que aumentan las transferencias inmediatas y los pagos interoperables, también crecen los desafíos tecnológicos para las organizaciones que participan del sistema financiero digital.

Entre ellos aparecen la necesidad de ampliar la capacidad de procesamiento, mantener una supervisión constante de las aplicaciones, integrar plataformas cada vez más complejas y garantizar la continuidad operativa frente a fallas técnicas o incrementos extraordinarios de la demanda.

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Un informe de Deloitte sobre infraestructura para pagos digitales sostiene que la disponibilidad permanente dejó de ser un diferencial para convertirse en un requisito básico de los sistemas financieros modernos.

En la misma línea, el estudio Data Breach Investigations Report de Verizon señala que la detección temprana de incidentes y el monitoreo continuo resultan fundamentales para reducir riesgos operativos y amenazas de ciberseguridad.

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La seguridad constituye otro de los grandes desafíos. El National Institute of Standards and Technology (NIST) de Estados Unidos recomienda aplicar arquitecturas de confianza cero (Zero Trust), autenticación robusta y monitoreo permanente para proteger los sistemas financieros frente a ataques informáticos cada vez más sofisticados.

La expansión de los pagos digitales transformó no solo la forma en que las personas administran su dinero, sino también la importancia estratégica de la infraestructura tecnológica que sostiene cada transacción.

La expansión de los pagos digitales obliga a reforzar la capacidad de procesamiento, la ciberseguridad y el monitoreo para garantizar operaciones seguras y sin interrupciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un escenario donde la inmediatez pasó a formar parte de las expectativas de los usuarios, la capacidad para procesar información en tiempo real, operar sin interrupciones y mantener elevados estándares de seguridad se convirtió en uno de los pilares del sistema financiero.

El Banco Mundial sostiene que las infraestructuras modernas de pagos son un componente central para el desarrollo de la economía digital, ya que favorecen la inclusión financiera, reducen costos de transacción y permiten que personas y empresas operen con mayor eficiencia.