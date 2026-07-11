Vigilia albiceleste en Kansas: a qué hora partirá el micro de la Selección hacia el estadio y dónde verán Noruega-Inglaterra

Los futbolistas disponen de un tiempo libre antes de la charla técnica y el viaje al estadio

Todo va quedando listo para el puntapié inicial en el estadio de Kansas. Esta noche, a partir de las 22 (hora argentina), la selección nacional buscará dar un paso más en la Copa del Mundo cuando se mida con Suiza por los cuartos de final del certamen. Con un Lionel Messi encendido, la Scaloneta parte como favorito y deberá mostrar en cancha todo su poderío para no sufrir ante el modesto conjunto helvético, que viene de eliminar a otro elenco sudamericano como Colombia.

A las 15 (hora argentina, 13 hora local), el plantel albiceleste almorzó en la concentración montada en el hotel Origin Kansas City Riverfront. Los jugadores quedaron liberados para disfrutar del último rato libre, en el que algunos optan por dormir una siesta, buscar algún pasatiempo o alistar alguna cábala, como la que acostumbran el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, junto al capitán del equipo Lionel Messi y otro referente como Rodrigo De Paul, que se reunieron a tomar mates tal como acostumbran antes de cada compromiso.

PUBLICIDAD

Seguramente muchos sintonizarán el partido por la otra llave entre Noruega e Inglaterra, que comenzará a las 18 en Argentina y a las 16 de Kansas. El tiempo de esparcimiento se cortará en el entretiempo del match entre europeos que se disputará en Miami, cuando se reúnan nuevamente en el salón comedor para tomar la merienda. Una hora más tarde, con el tiempo reglamentario cumplido del duelo entre noruegos e ingleses, a partir de las 20 (hora argentina), se dará la charla técnica en la que Scaloni confirmará los once titulares para enfrentar a Suiza.

“No sería descabellado que pueda repetir equipo, como tampoco que haya algún cambio. En principio, jugarían muy parecido al otro día. Más allá de lo que fue la locura del partido, en cuanto al juego, el equipo hizo muy buenas cosas. Me gustó”, adelantó el DT en la conferencia de ayer. Tal como reveló Infobae en otro artículo, los días de partido se vive un ambiente particular. Este tipo de jornadas están marcadas por mucho análisis propio y del rival para intentar conseguir los detalles que puedan marcar la diferencia.

PUBLICIDAD

Y existe una frase de cabecera que tiene Scaloni y que ya es conocida por todos sus colaboradores: “Cuando Lionel empieza a planificar un partido, lo juega un montón de veces. Tiene una frase muy graciosa: ‘Hay cambios’, y la repite seguido, y es porque el equipo va a ser otro. Cuando a la mañana aparece con el ‘pensieri’ (’pensamientos’ en italiano), ya nos empezamos a reír porque sabemos la que se viene”, contó el Ratón Ayala, ayudante de campo, en uno de los capítulos de la biografía oficial del DT que escribió el periodista Diego Borinsky. ¿Habrá mencionado ese término a lo largo de este sábado?

En la antes mencionada rueda de prensa, Scaloni remarcó la importancia que tienen estos espacios dentro de la concentración para elaborar lazos entre los jugadores: “No nos vamos a cansar de decirle a ellos que esos son los mejores momentos por mucha diferencia porque son únicos y no los van a vivir nunca más. Soy entrenador porque me gusta volver a vivir mi época de futbolista: estar en un grupo, estar con compañeros, comer un asado y jugar al truco. Que es lo que hicimos siempre. Si pensás siempre en el partido, llegás quemado. Para nosotros, es fundamental. Eso forma al grupo y, si pasa eso, somos todavía más fuertes”.

PUBLICIDAD

Inmediatamente después de la charla de Scaloni, el bus argentino partirá rumbo al estadio de Kansas para recorrer las aproximadamente 10 millas (16 kilómetros) que lo separan de su hotel de concentración. Serán entre 15 y 20 minutos de traslado, en el que serán escoltados por la Policía local, que se encarga de agilizar el andar de los vehículos pertenecientes a la delegación. Según los protocolos de la FIFA, los equipos tienen que arribar alrededor de una hora y media a cada cancha, por lo que antes de las 20:30 (hora argentina) seguramente el seleccionado albiceleste esté instalado en el Arrowhead Stadium del estado de Misuri.

Lógicamente, en caso de que Noruega-Inglaterra se extienda al tiempo suplementario, algún jugador mantendrá informado al resto con las alternativas del mismo vía teléfono celular. Vale recordar que en Qatar 2022, antes del duelo de cuartos de final contra Países Bajos, los integrantes de la Scaloneta observaron la tanda de penales entre Brasil y Croacia en el vestuario, con un resultado favorable a los europeos que hizo que los argentinos festejaran frente al reto de Scaloni. Claro está, el cuerpo técnico analizará exhaustivamente el choque entre europeos en caso de que se obtenga la clasificación, ya a partir de la jornada de mañana.

PUBLICIDAD

La ilusión está encendida y, si todo marcha bien esta noche en Kansas, Argentina disputará las semifinales de la Copa del Mundo el próximo miércoles 15 de julio, a partir de las 16 (hora argentina), en Atlanta. El rival saldrá de la llave mencionada entre Noruega e Inglaterra, mientras que el martes 14/7 se llevará a cabo la semi ya definida entre Francia y España, en Dallas.