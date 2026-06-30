El Gobierno aprobó la adhesión al RIGI del proyecto Rincón de Aranda, en el que Pampa Energía invertirá USD 4.500 millones

Rincón de Aranda es un yacimiento de 240 kilómetros cuadrados, ubicado en la ventana de crudo de Vaca Muerta. REUTERS/Tomas Cuesta NO RESALES. NO ARCHIVES

El gobierno aprobó ayer el proyecto de explotación no convencional de hidrocarburos Rincón de Aranda, con una inversión de USD 4.500 millones, en el marco del Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto, a cargo de la empresa Pampa Energía, generará aproximadamente 800 empleos directos y otros 1.000 indirectos. La confirmación de la decisión fue realizada por el vocero presidencial Adrián Ravier, en su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Desde Pampa Energía señalaron tras conocerse la medida: “La aprobación del RIGI es muy importante porque nos permite acelerar las inversiones. Podremos desarrollar la parte norte del área, acelerar el ramp-up y extender el plateau de producción”.

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El desarrollo de Rincón de Aranda prevé la exportación de USD 17.000 millones mediante la producción de 305 millones de barriles de petróleo a lo largo de 30 años de duración, según dijo el ministro de Economía Luis Caputo en su cuenta de X.

“Las condiciones favorables que generó el RIGI permitieron que la empresa pudiera incrementar 50% la actividad de explotación y producción de hidrocarburos inicialmente planeada en el área”, dijo Caputo.

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Agregó que con la aprobación del proyecto Rincón de Aranda, “el RIGI ya tiene 20 proyectos aprobados por un monto acumulado de 46.000 millones de dólares, y otros 21 en estudio”.

Rincón de Aranda es un yacimiento de 240 kilómetros cuadrados, ubicado en la ventana de crudo de Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén. Pertenece en su totalidad a Pampa Energía, que actualmente produce a través de él 27.000 barriles por día, con meta de 28.000 a lo largo de este año y un plateau de 45.000 barriles diarios en 2027.

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En marzo pasado, Pampa Energía había presentado formalmente la solicitud de adhesión al RIGI para el desarrollo de nuevos pozos y la construcción de infraestructura asociada. Según explicaron en la empresa, la inversión prevista para los dos primeros años de explotación del proyecto asciende a 1.500 millones de dólares. A partir de 2027, se estima que generará exportaciones por más de 1.200 millones de dólares por año.

Para el procesamiento y transporte de toda la producción, está prevista una Planta Central de Tratamiento (CPF) con capacidad para 45.000 barriles diarios, cuya puesta en marcha será en 2027, en coincidencia con el inicio de operaciones del Oleoducto Vaca Muerta Sur.

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Las operaciones en Rincón de Aranda comenzaron hace más de un año y representan un eje relevante en el plan de la compañía. “Rincón de Aranda representa actualmente la mayor inversión de desarrollo en un único proyecto en la historia de Pampa. Durante 2026, vamos a invertir USD 770 millones, acumulando más de USS 1.500 millones hasta alcanzar un plateau de producción de 45 mil barriles diarios”, afirmó Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, a comienzos de mayo.

El área de Rincón de Aranda pasó a formar parte del portafolio de la compañía en 2023, luego de un intercambio de activos con la petrolera francesa Total Energies. Desde entonces, Pampa lo posicionó como el principal motor de su crecimiento en el negocio petrolero.

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Los 45.000 barriles diarios a los que aspiran alcanzar en 2027 son considerados una meseta de producción. Para sostener ese crecimiento, la compañía prevé mantener un alto nivel de actividad en el campo. Actualmente el desarrollo cuenta con diez pads en operación y durante este año la empresa planea perforar nuevos pozos y completar decenas de etapas adicionales para expandir la producción.

En el primer trimestre del año, Pampa Energía consolidó una mejora significativa en sus indicadores, al incrementar en 48% sus resultados operativos respecto al mismo periodo del año anterior y registrar ingresos por USD 573 millones.

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Este resultado, explicaron en la compañía, sintetiza el avance de su desarrollo en shale oil, el aumento en la venta de gas y una mayor eficiencia en generación eléctrica. El repunte muestra cómo la integración de proyectos energéticos y la aplicación del RIGI están delineando la estrategia de expansión y el fortalecimiento de la operatoria para los años venideros.