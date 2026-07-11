Economía

Tras rozar los 400 puntos básicos, cómo quedó Argentina en el ranking latinoamericano de riesgo país

Economía avanza en su estrategia financiera para los próximos dos años, mientras el mercado sigue de cerca la evolución del indicador, que pesa en el costo del crédito soberano

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Primer plano de Luis Toto Caputo, un hombre de cabello gris y traje azul, con camisa celeste abierta, gesticulando con ambas manos frente a un fondo azul
El Gobierno nacional deberá enfrentar numerosos vencimientos de deuda durante el 2027. (Maximiliano Luna)

El riesgo país argentino continúa marcando mínimos que no se registraban desde hace varios años, en un proceso que viene acompañado por definiciones económicas y financieras que el mercado sigue de cerca. La tendencia bajista del indicador no solo importa para la lectura interna de la economía argentina; también permite comparaciones con el resto de los países de la región y observar en qué lugar del mapa regional se ubica el país en materia de riesgo soberano.

Según el índice elaborado por JP Morgan, Argentina se ubica en el puesto 18 entre 21 países de América Latina y el Caribe relevados, con 403 puntos básicos. Se trata de un nivel que roza los 400 puntos, una barrera que el mercado observa como referencia histórica desde hace tiempo.

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En ese esquema, Argentina queda apenas por encima de Bolivia, que ocupa el puesto 17 con 396 puntos, y por debajo de Ecuador, que se posiciona en el lugar 19 con 412 puntos. La diferencia con ambos países es acotada: 7 puntos respecto de Bolivia y 9 puntos respecto de Ecuador, lo que ubica a la Argentina en una zona intermedia del tramo final del ranking.

Un ranking encabezado por Brasil, Uruguay y Chile

El liderazgo del ranking regional está compuesto por los países con mejor percepción de riesgo entre los inversores internacionales. De esta manera, el podio lo ocupan Brasil, con 15 puntos; Uruguay, con 60 puntos, y Chile, con 80 puntos. Los tres países concentran los niveles más bajos de riesgo soberano de toda la región.

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Detrás de ese grupo se ubican Jamaica (100 puntos), Paraguay (104), Perú (107), Panamá (115), Costa Rica (122), Trinidad y Tobago (151) y Honduras (154). Completan la primera mitad de la tabla República Dominicana (159), Colombia (188), México (204) y Barbados (211).

El promedio de América Latina se ubica en 249 puntos, valor que funciona como referencia para dimensionar la posición de cada país. Por debajo de ese promedio, con niveles de riesgo más elevados, se encuentran El Salvador (298) y Bolivia (396), inmediatamente antes de la Argentina. Después del país, el ranking continúa con Ecuador (412), Belice (1.207) y, en el último lugar, Venezuela, con 6.860 puntos.

La distancia con el promedio y con los extremos de la región

Ahora bien, la comparación con el promedio regional permite dimensionar el recorrido que todavía separa a la Argentina del resto de los países de la región. Con 403 puntos frente a un promedio de 249, la diferencia es de 154 puntos básicos, lo que indica que el país continúa operando con una prima de riesgo por encima de la media latinoamericana, más allá de la mejora reciente.

De hecho, la brecha se amplía de manera considerable cuando la comparación se traslada hacia el otro extremo del ranking. Respecto de Brasil, el país con menor riesgo de la región, la diferencia es de 388 puntos. Frente a Uruguay, en el segundo lugar, la distancia es de 343 puntos, mientras que respecto de Chile, tercero en la tabla, la brecha llega a 323 puntos.

JP Morgan elabora el índice que mide el riesgo soberano de los mercados emergentes. (Reuters)
JP Morgan elabora el índice que mide el riesgo soberano de los mercados emergentes. (Reuters)

En el otro sentido, la distancia con los países de peor desempeño también resulta significativa. Argentina se encuentra 804 puntos por debajo de Belice y 6.457 puntos por debajo de Venezuela, que continúa siendo, por lejos, el país con el riesgo soberano más elevado de América Latina y el Caribe.

Por qué baja el riesgo país de Argentina

El último descenso del riesgo país se dio en una jornada en la que los activos argentinos mostraron un comportamiento favorable tanto en la city porteña como en Wall Street, pese a la actividad acotada que registró la Bolsa local por un feriado. El índice S&P Merval avanzó 2,4%, con las acciones de bancos como las más destacadas de la rueda, mientras que los bonos soberanos en dólares operaron con subas promedio de 0,5% en el exterior.

En ese contexto, buena parte de la atención del mercado estuvo puesta en la estrategia de financiamiento que el equipo económico presentó para el bienio 2026-2027, con un esquema que combina préstamos garantizados, financiamiento de organismos multilaterales, colocaciones en el mercado local y privatizaciones, sin descartar un eventual regreso a los mercados internacionales de deuda. Los análisis de distintos referentes de mercado coincidieron en que el año próximo presentará mayores necesidades de financiamiento que el actual, lo que llevará al Gobierno a reforzar el prefinanciamiento de los vencimientos previstos para 2027.

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