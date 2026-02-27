Economía

Southern Energy cerrará el primer contrato de exportación de GNL argentino a Europa por USD 7.000 millones

El consorcio integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG firmará en Berlín un acuerdo con la estatal alemana SEFE para vender 2 millones de toneladas anuales a partir de 2027

Guardar
El contrato con Alemania cubrirá
El contrato con Alemania cubrirá cerca del 80% de la capacidad del primer buque licuador

El consorcio Southern Energy (SESA), integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, concretará la semana próxima en Berlín la firma de un contrato por más de USD 7.000 millones para exportar gas natural licuado (GNL) argentino a Alemania. La contraparte será la estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE).

El convenio establece la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años a partir de fines de 2027. Ese volumen cubrirá cerca del 80% de la capacidad operativa del primer buque licuador, el Hilli Episeyo, que operará frente al Golfo San Matías, en Río Negro.

Según las proyecciones, el contrato podría generar ingresos superiores a los USD 7.000 millones durante su vigencia, dependiendo de la evolución de los precios internacionales.

Southern Energy es el vehículo creado para desarrollar el proyecto exportador conocido como Argentina LNG. La iniciativa contempla una primera etapa con la instalación del Hilli Episeyo y una inversión inicial estimada en torno a los USD 7.000 millones en infraestructura. En una segunda fase se incorporará un nuevo buque de licuefacción, el MKII, y un gasoducto dedicado que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro. Con ambas unidades operativas, la capacidad conjunta alcanzaría unas 6 millones de toneladas anuales.

El presidente de Southern Energy, Rodolfo Freyre, sostuvo que el convenio con SEFE “constituirá la primera venta a gran escala de LNG desde Argentina y representa un hito para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta”. Además, señaló: “Estamos orgullosos en dar este primer paso en el mercado mundial de GNL con un jugador de reconocimiento internacional como SEFE”.

La iniciativa, liderada por PAE, prevé una inversión total superior a los USD 15.000 millones a lo largo de dos décadas de operación. El objetivo es posicionar a la Argentina como nuevo proveedor global de GNL en un contexto en el que Europa busca diversificar su abastecimiento y reducir riesgos geopolíticos en un mercado energético cada vez más tensionado.

Con dos buques de licuefacción,
Con dos buques de licuefacción, Southern Energy proyecta una capacidad de hasta 6 millones de toneladas de GNL por año

El proyecto requiere además la construcción de un gasoducto de 480 kilómetros para transportar el gas hasta el puerto de San Antonio Oeste. La reciente licitación de los caños generó un cruce entre el Gobierno y el grupo Techint, luego de que Southern Energy adjudicara la provisión a la empresa india Welspun y dejara afuera a Tenaris. Desde la compañía argentina evaluaron una denuncia por presunto dumping al considerar que su competidora habría utilizado chapa china para ofrecer precios más bajos, aunque finalmente no avanzaron. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que la oferta de Tenaris era 40% más cara y que aceptar esa propuesta hubiera reducido la rentabilidad del proyecto y el potencial exportador.

El sector energético argentino viene ganando peso en la generación de divisas. En 2025, el complejo de petróleo y gas ya se ubicó entre los principales rubros exportadores del país. Para 2026, las proyecciones del mercado estiman que las exportaciones vinculadas a Vaca Muerta podrían superar los USD 14.000 millones entre crudo y gas. Hacia 2030, con proyectos de GNL plenamente operativos y mayor capacidad de transporte, el potencial exportador energético podría ubicarse en un rango de entre USD 30.000 millones y USD 50.000 millones anuales, dependiendo del contexto internacional y el nivel de inversiones, una cifra comparable a las exportaciones actuales del agro.

En un escenario global atravesado por tensiones comerciales y energéticas, el ingreso de la Argentina al mercado internacional de GNL implica un cambio estructural en su matriz exportadora. El agro continúa siendo central, pero la energía comienza a consolidarse como un segundo pilar estratégico. Con contratos de largo plazo, infraestructura dedicada y reservas no convencionales en expansión, el país busca ganar lugar en un segmento que será clave durante la transición global del petróleo hacia el gas en los próximos años.

Temas Relacionados

southern energyexportacionesenergiagnlvaca muertapan american energypampa energiaúltimas noticias

Últimas Noticias

Los bancos empiezan a aceptar dólares del colchón: paso a paso para usar el nuevo esquema de Inocencia Fiscal

El nuevo marco permiten acceder a beneficios impositivos y financieros, con requisitos mínimos y canales simplificados. Pero conviene consultar a un contador antes de hacerlo

Los bancos empiezan a aceptar

Una empresa de Bioceres consiguió reestructurar una parte de su deuda por USD 3,8 millones

La firma avanzó en el proceso iniciado para mejorar su perfil financiero, al lograr la mayoría requerida en un tramo clave de sus obligaciones negociables impagas

Una empresa de Bioceres consiguió

Se abrieron los sobres para la concesión de la hidrovía: cuáles son las 3 empresas en carrera

El proceso licitatorio para definir la gestión y el dragado de la principal vía navegable del país entró en una etapa clave tras la apertura de propuestas empresariales

Se abrieron los sobres para

Moody’s proyecta que las exportaciones mineras aumenten 700% en la próxima década: a cuánto llegarían

La calificadora de riesgo proyecta un crecimiento exponencial del sector, a partir de las crecientes inversiones impulsadas por “políticas más amigables”

Moody’s proyecta que las exportaciones

Vence hoy la patente en CABA: cómo pagar y qué beneficios hay por hacerlo de forma anticipada

La AGIP, organismo recaudador porteño, ofrece bonificaciones por pago anual, cumplimiento y débito automático

Vence hoy la patente en
DEPORTES
El fuerte cruce entre Ruggeri,

El fuerte cruce entre Ruggeri, Astrada y Chavo Fucks por el supuesto conflicto entre Gallardo y Acuña

Revelaron el momento en el que Jack Doohan fue reemplazado por Franco Colapinto en Alpine: “Si tienes talento, lo logras”

Aston Martin reconoció que tiene problemas “extremadamente graves” y crecen los interrogantes sobre su participación en el Gran Premio de Australia

La verdad detrás de la posible chance de que Sebastián Villa vuelva a jugar en Boca Juniors

Alerta máxima en Racing y la selección argentina por la lesión en la rodilla que sufrió Valentín Carboni durante la práctica

TELESHOW
“La llama que llama” se

“La llama que llama” se reinventa en la era digital: así es la serie inspirada en la icónica publicidad de los 90

Se conoció quién reemplazará a Lizy Tagliani y a Diego Leuco en la nueva temporada de La Peña de Morfi

El documento que muestra de cuánto es la deuda de Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas

Evangelina Anderson contó qué pasará con sus hijos ante el próximo desafío de Martín Demichelis en España

El rotundo cambio de vida que realizó Paulo Londra y mejoró su salud: “Los dejé hace un año”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump: “Quizás tengamos una

Donald Trump: “Quizás tengamos una toma amistosa de Cuba”

Pronóstico climático anticipa contrastes de lluvia en Panamá durante marzo

Irán no permite el acceso a sus instalaciones nucleares: detectaron movimientos en áreas donde almacena uranio

Estas son las ciudades donde USD 100.000 al año rinden más en Estados Unidos

Cuando una cama deshecha inspira a millones: Tracey Emin consagrada en Londres