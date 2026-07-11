Wanda Nara aterrizó en París con Martín Migueles y cuatro de sus hijos: helados, café y hotel de lujo

Así anunció Wanda que viajaba junto a cuatro de sus cinco hijos (Instagram)

Wanda Nara pasó un mes sin ver a Francesca e Isabella, las dos hijas que tiene con Mauro Icardi. El delantero del Galatasaray aprovechó la pausa que generó el Mundial 2026 en el calendario futbolístico para viajar a la Argentina y estar con las niñas. Cuando ese tiempo terminó, Icardi partió rumbo a Miami junto a la China Suárez y las pequeñas regresaron a la casa de su madre.

La reunión familiar completa duró apenas 12 horas. El tiempo alcanzó para los abrazos y también para hacer las valijas. Wanda, Francesca, Isabella, Benedicto y Constantino —dos de los tres hijos que ella tuvo con Maxi López— más Martín Migueles, su pareja, se subieron a un vuelo en primera clase de Lufthansa con destino a París.

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No era un destino cualquiera. La familia vivió en la capital francesa durante varios años, cuando Icardi jugaba en el Paris Saint-Germain. Para Wanda y sus hijos, aterrizar en París fue volver al lugar que fue su hogar.

Una habitación de hotel en París muestra un escritorio con silla, una lámpara de mesa y un espejo de marco dorado junto a una ventana con cortinas.

Una habitación de hotel en París, parte del viaje de vacaciones de Wanda Nara, presenta una cama con textiles decorativos y un escritorio.

Fiel a su estilo, Nara documentó cada momento en sus stories de Instagram. Las primeras imágenes mostraron la habitación del hotel donde se instalaron: un cuarto de estilo clásico con papel tapiz en relieve, alfombra azul oscuro, escritorio de madera oscura con espejo de marco dorado y una cama vestida en blanco y azul. Las molduras en el techo y una lámpara de pie que proyectó luz cálida sobre el ambiente completaron una decoración propia de la hotelería tradicional parisina.

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Una vez instalados, el grupo salió a recorrer las calles de la ciudad. Una de las primeras paradas fue una heladería: tres conos de la marca Hans & Gretel con sabores bien distintos —uno amarillo con confites de colores, otro cubierto de chocolate y un tercero de frutilla con granizado— sostenidos por tres manos bajo un cielo azul, con los edificios clásicos franceses de fondo.

La tarde terminó en una terraza de café. Mesas redondas de mármol, sillas de mimbre y sombrillas a rayas —una azul y blanca, otra rosa y blanca— frente a un local con el cartel “Fruits - Glacier”. La escena, sin filtros ni producción, resumió el ritmo cotidiano de una ciudad que esta familia ya conoció de cerca.

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En medio de la ola de calor, la familia disfrutó de unos helados artesanales

El típico café parisino que fotografió Wanda (Instagram)

La última parada fue el Arco de Triunfo. Wanda se fotografió de espaldas en la explanada del monumento, con una cartera de Louis Vuitton al hombro y el Arco como fondo bajo la luz del atardecer. Costantino también tuvo su momento frente a la cámara: un primer plano en una de las plazas del centro, con la arquitectura parisina detrás. El grupo completó la jornada caminando por los alrededores de la Place de l’Opéra, otra postal de una ciudad que esta familia recorrió durante años.

Benedicto y Constantino cerraron la jornada frente al Arco de Triunfo. Los dos chicos posaron sobre el adoquinado de la plaza, con la estructura de piedra como telón de fondo. Un monumento que la familia ya había visitado durante los años en que París fue su ciudad.

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El destino final del viaje es Milán, la ciudad que durante años fue el hogar de la familia. Fue allí donde Icardi se consolidó como una de las grandes figuras del Inter de Milán antes de dar el salto al PSG. Para Wanda y sus hijos, la ciudad italiana no es un destino turístico cualquiera: es un territorio conocido, cargado de memoria y de vida cotidiana compartida.

Los hijos de Wanda Nara, Benedicto y Constantino, posan frente al Arco de Triunfo en París.

Wanda eligió un look clásico para caminar por las calles de París

El Arco del Triunfo y sus cuatro hijos (Instagram)

Antes de embarcarse en esta nueva aventura familiar, la conductora de MasterChef Celebrity preparó una sorpresa para recibir a sus dos hijas. El reencuentro no fue un simple abrazo en la puerta. Wanda lo convirtió en una celebración a la altura de sus hijas. En el amplio jardín de su casa apareció instalado un enorme castillo inflable rosa, con toboganes, túneles y figuras de ositos gigantes que dominaban la escena.

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Las imágenes muestran el dispositivo lúdico desplegado sobre el césped verde, con caballitos de colores pastel dispuestos al costado como parte de la ambientación. Todo en tonos rosa y grises, todo pensado para que ellas pasen una tarde llena de alegría tras semanas separadas. Wanda lo documentó en sus stories de Instagram con una sola frase: “Bienvenidas”.

La empresaria y conductora había esperado más de 20 días ese momento. La postal del jardín transformado en parque de diversiones privado para toda la familia que se reunió para celebrar la vuelta de las niñas a la casa de su madre.

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