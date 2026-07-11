Teleshow

Wanda Nara aterrizó en París con Martín Migueles y cuatro de sus hijos: helados, café y hotel de lujo

La empresaria llegó al primer destino de sus vacaciones europeas y comenzó a compartir las fotos en sus redes sociales

Guardar
Google icon
Un bebé con traje de oso marrón y auriculares blancos en la cabeza, junto a cinco pasaportes marrones de Louis Vuitton con iniciales en una bandeja gris
Así anunció Wanda que viajaba junto a cuatro de sus cinco hijos (Instagram)

Wanda Nara pasó un mes sin ver a Francesca e Isabella, las dos hijas que tiene con Mauro Icardi. El delantero del Galatasaray aprovechó la pausa que generó el Mundial 2026 en el calendario futbolístico para viajar a la Argentina y estar con las niñas. Cuando ese tiempo terminó, Icardi partió rumbo a Miami junto a la China Suárez y las pequeñas regresaron a la casa de su madre.

La reunión familiar completa duró apenas 12 horas. El tiempo alcanzó para los abrazos y también para hacer las valijas. Wanda, Francesca, Isabella, Benedicto y Constantino —dos de los tres hijos que ella tuvo con Maxi López— más Martín Migueles, su pareja, se subieron a un vuelo en primera clase de Lufthansa con destino a París.

PUBLICIDAD

No era un destino cualquiera. La familia vivió en la capital francesa durante varios años, cuando Icardi jugaba en el Paris Saint-Germain. Para Wanda y sus hijos, aterrizar en París fue volver al lugar que fue su hogar.

Interior de una habitación de hotel con ventana, cortinas, una lámpara, un escritorio con silla, un espejo de pared con marco dorado, alfombra y parte de una cama
Una habitación de hotel en París muestra un escritorio con silla, una lámpara de mesa y un espejo de marco dorado junto a una ventana con cortinas.
Una cama hecha con colcha estampada y almohadas, un escritorio con lámpara, cafetera, botella de agua, y un espejo con marco dorado en la pared
Una habitación de hotel en París, parte del viaje de vacaciones de Wanda Nara, presenta una cama con textiles decorativos y un escritorio.

Fiel a su estilo, Nara documentó cada momento en sus stories de Instagram. Las primeras imágenes mostraron la habitación del hotel donde se instalaron: un cuarto de estilo clásico con papel tapiz en relieve, alfombra azul oscuro, escritorio de madera oscura con espejo de marco dorado y una cama vestida en blanco y azul. Las molduras en el techo y una lámpara de pie que proyectó luz cálida sobre el ambiente completaron una decoración propia de la hotelería tradicional parisina.

PUBLICIDAD

Una vez instalados, el grupo salió a recorrer las calles de la ciudad. Una de las primeras paradas fue una heladería: tres conos de la marca Hans & Gretel con sabores bien distintos —uno amarillo con confites de colores, otro cubierto de chocolate y un tercero de frutilla con granizado— sostenidos por tres manos bajo un cielo azul, con los edificios clásicos franceses de fondo.

La tarde terminó en una terraza de café. Mesas redondas de mármol, sillas de mimbre y sombrillas a rayas —una azul y blanca, otra rosa y blanca— frente a un local con el cartel “Fruits - Glacier”. La escena, sin filtros ni producción, resumió el ritmo cotidiano de una ciudad que esta familia ya conoció de cerca.

Tres manos sostienen cucuruchos de helado con diferentes sabores, grageas y malvaviscos. Dos tienen banderines rojos con un logo blanco. Fondo de calle y edificios de ciudad
En medio de la ola de calor, la familia disfrutó de unos helados artesanales
Terraza exterior con mesas redondas de mármol, sillas de mimbre, dos sombrillas a rayas blancas y púrpuras, y blancas y rosas, frente a una fachada de local con cartel
El típico café parisino que fotografió Wanda (Instagram)

La última parada fue el Arco de Triunfo. Wanda se fotografió de espaldas en la explanada del monumento, con una cartera de Louis Vuitton al hombro y el Arco como fondo bajo la luz del atardecer. Costantino también tuvo su momento frente a la cámara: un primer plano en una de las plazas del centro, con la arquitectura parisina detrás. El grupo completó la jornada caminando por los alrededores de la Place de l’Opéra, otra postal de una ciudad que esta familia recorrió durante años.

Benedicto y Constantino cerraron la jornada frente al Arco de Triunfo. Los dos chicos posaron sobre el adoquinado de la plaza, con la estructura de piedra como telón de fondo. Un monumento que la familia ya había visitado durante los años en que París fue su ciudad.

El destino final del viaje es Milán, la ciudad que durante años fue el hogar de la familia. Fue allí donde Icardi se consolidó como una de las grandes figuras del Inter de Milán antes de dar el salto al PSG. Para Wanda y sus hijos, la ciudad italiana no es un destino turístico cualquiera: es un territorio conocido, cargado de memoria y de vida cotidiana compartida.

Dos jóvenes están de pie en una calle empedrada de París. El Arco de Triunfo se alza al fondo. Un joven usa un teléfono móvil
Los hijos de Wanda Nara, Benedicto y Constantino, posan frente al Arco de Triunfo en París.
Wanda Nara de espaldas con cartera frente al Arco del Triunfo, joven con camiseta blanca, dos jóvenes caminando por una calle
Wanda eligió un look clásico para caminar por las calles de París
Composición dividida: arriba, el Arco del Triunfo con multitud de personas y vehículos; abajo, cuatro personas de espaldas caminan por una calle parisina
El Arco del Triunfo y sus cuatro hijos (Instagram)

Antes de embarcarse en esta nueva aventura familiar, la conductora de MasterChef Celebrity preparó una sorpresa para recibir a sus dos hijas. El reencuentro no fue un simple abrazo en la puerta. Wanda lo convirtió en una celebración a la altura de sus hijas. En el amplio jardín de su casa apareció instalado un enorme castillo inflable rosa, con toboganes, túneles y figuras de ositos gigantes que dominaban la escena.

Las imágenes muestran el dispositivo lúdico desplegado sobre el césped verde, con caballitos de colores pastel dispuestos al costado como parte de la ambientación. Todo en tonos rosa y grises, todo pensado para que ellas pasen una tarde llena de alegría tras semanas separadas. Wanda lo documentó en sus stories de Instagram con una sola frase: “Bienvenidas”.

La empresaria y conductora había esperado más de 20 días ese momento. La postal del jardín transformado en parque de diversiones privado para toda la familia que se reunió para celebrar la vuelta de las niñas a la casa de su madre.

Temas Relacionados

Wanda NaraMartín MiguelesFrancesca IcardiIsabella IcardiBenedicto LópezConstantino LópezMauro Icardi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Agustina Gandolfo y Caro Calvagni viajaron en avión privado a Kansas para alentar a la Scaloneta ante Suiza

Las esposas de Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico llegaron a la ciudad de Misuri para estar presentes en el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Agustina Gandolfo y Caro Calvagni viajaron en avión privado a Kansas para alentar a la Scaloneta ante Suiza

La abogada Elba Marcovecchio opinó sobre la pareja de Mauro Icardi con la China Suárez: “Hay que navegar ese barco”

En una charla con Catalina Dlugi, la letrada habló de la causa judicial entre el delantero y Wanda Nara, el depósito de la cuota alimentaria y las polémicas que sostiene el futbolista a través de sus redes sociales

La abogada Elba Marcovecchio opinó sobre la pareja de Mauro Icardi con la China Suárez: “Hay que navegar ese barco”

Indiana Cubero y Thiago Silvero festejaron un nuevo mes juntos y contaron cómo se enamoraron

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero y el futbolista de Vélez Sarsfield afianzan su relación y se mostraron en una producción de fotos

Indiana Cubero y Thiago Silvero festejaron un nuevo mes juntos y contaron cómo se enamoraron

Nicole Neumann llevó a su hijo Cruz a navegar por el Sena: las mejores fotos

En Francia por la Semana de la Moda, la modelo y conductora recorrió en barco el emblemático río parisino junto al pequeño y a un grupo de amigas

Nicole Neumann llevó a su hijo Cruz a navegar por el Sena: las mejores fotos

Las aventuras de Karina Mazzocco y su hijo de viaje por Sudáfrica: “Llegó el día de cumplir un sueño”

Tras su despedida de la pantalla de América, la conductora mostró las primeras postales de sus vacaciones con Malek. Paisajes imponentes, recorridos costeros y un safari que tenía pendiente

Las aventuras de Karina Mazzocco y su hijo de viaje por Sudáfrica: “Llegó el día de cumplir un sueño”

DEPORTES

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El detalle en una publicación de la selección de Francia que generó repudio en Paraguay

Vigilia albiceleste en Kansas: a qué hora partirá el micro de la Selección hacia el estadio y dónde verán Noruega-Inglaterra

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 11 de julio, partidos, horarios y detalles de la jornada minuto a minuto

Partido bajo alerta: Noruega e Inglaterra jugarán los cuartos de final del Mundial en Miami en plena ola de calor extrema

TELESHOW

Agustina Gandolfo y Caro Calvagni viajaron en avión privado a Kansas para alentar a la Scaloneta ante Suiza

Agustina Gandolfo y Caro Calvagni viajaron en avión privado a Kansas para alentar a la Scaloneta ante Suiza

La abogada Elba Marcovecchio opinó sobre la pareja de Mauro Icardi con la China Suárez: “Hay que navegar ese barco”

Indiana Cubero y Thiago Silvero festejaron un nuevo mes juntos y contaron cómo se enamoraron

Nicole Neumann llevó a su hijo Cruz a navegar por el Sena: las mejores fotos

Las aventuras de Karina Mazzocco y su hijo de viaje por Sudáfrica: “Llegó el día de cumplir un sueño”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: cuando el rechazo a la edad y la búsqueda de juventud empiezan a afectar la salud mental

El Salvador: cuando el rechazo a la edad y la búsqueda de juventud empiezan a afectar la salud mental

La Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a dos personas vinculadas al narcomenudeo

El Salvador envejece: El sociólogo Ángel Ramos explica el cambio demográfico en el país

Últimos segundos de angustia: El impactante video que vaticinó la tragedia de cuatro fallecidos en El Salvador

Viruela símica en Costa Rica: expertos llaman a la calma tras los casos reportados en San José