Nicole Neumann llevó a su hijo Cruz a navegar por el Sena: las mejores fotos

Nicole Neumann navegando por el río Sena

Nicole Neumann llevó a su hijo Cruz Urcera en su primera aventura internacional a solas, un viaje a París que combinó los compromisos de la Semana de la Moda con paseos por los rincones más emblemáticos de la capital francesa, incluido un recorrido en barco privado por el río Sena.

Las fotografías que la modelo y conductora compartió en sus redes sociales muestran a madre e hijo a bordo de una embarcación de la compañía Bateaux-a-Paris, con el Puente Alejandro III y la Torre Eiffel como telón de fondo. En una de las imágenes, Neumann aparece de espaldas con el niño en brazos frente a la estructura metálica, mientras en otra el pequeño se lanza sobre ella en un gesto de juego que arrancó la expresión de risa de la modelo. El grupo lo completaron la personal trainer Johanna Tomelic, la modelo Natacha Eguía junto a su hija Nikita y Ro Guzmán, quienes posaron junto a Neumann en la cubierta exterior del barco con el edificio de la Asamblea Nacional francesa visible al fondo.

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Nicole Neumann junto a la personal trainer Johanna Tomelic y Ro Guzmán

Nicole Neumann junto a la modelo Natacha Eguía y Ro Guzmán

Nicole Neumann y su hijo Cruz Urcera junto a la modelo Natacha Eguía y su hija Nikita en plena navegación

Para el paseo por el Sena, Neumann eligió un vestido largo en tono crudo con terminaciones de encaje en el escote y el ruedo, el mismo que lució en los desfiles de alta costura y que resignificó para el turismo urbano al cambiar los tacos por sandalias bajas de cuero marrón. El vestido pertenece a la marca argentina La Rando, un guiño a la industria local que la modelo repitió a lo largo de toda su estadía parisina: en el desfile de Zuhair Murad lució un conjunto de satén de seda de la firma Sadaels, también de origen argentino.

La travesía comenzó incluso antes de aterrizar en suelo francés. Durante el vuelo, Neumann publicó selfies mientras realizaba su rutina de skincare con parches para las ojeras y compartió imágenes junto a Cruz. Ya instalados en la ciudad, madre e hijo recorrieron distintos rincones de París con el cochecito y posaron frente a los escenarios más emblemáticos. El hotel también fue parte del relato: “Salió room service”, escribió la modelo al mostrar una mesa repleta de jugos, frutas y medialunas mientras el pequeño degustaba gajos de mandarina en la terraza. La distancia tampoco impidió seguir de cerca a la Selección argentina: Neumann fotografió a Cruz sentado frente a una bandera celeste y blanca mientras alentaban al equipo nacional desde un restaurante parisino.

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Nicole Neumann con la Torre Eiffel de fondo

El beso de Nicole Neumann a su hijo Cruz

La agenda de Neumann en París incluyó las colecciones de alta costura de Tamara Ralph, Georges Hobeika y Rahul Mishra. Fue en el desfile de Zuhair Murad donde compartió butaca de primera fila con Jennifer Lopez. Para ese show eligió un minivestido de satén marfil de La Rando con escote redondo pronunciado y tirantes anchos, que completó con sandalias de taco escultural de perlas de la firma Charlotte Olympia —los mismos zapatos que lució en su boda— y una cartera de cuero blanco con cadena plateada y dorada. Entre un compromiso y otro, la modelo recorrió las calles parisinas en clave urbana, con musculosa de morley marrón, jean de tiro bajo, bolso de mimbre y chatitas animal print.

El viaje tiene un significado particular para la familia: es la primera vez que Neumann viaja al exterior a solas con Cruz, el menor de sus cuatro hijos y el único fruto de su relación con el automovilista Manuel Urcera. Desde hace años, la modelo mantiene una tradición con sus hijas mayores, Indiana, Allegra y Sienna —fruto de su vínculo con Fabián Cubero—: una vez al año organiza un viaje individual con cada una para compartir tiempo en exclusiva. Esa costumbre se extendió ahora a Cruz, de dos años.

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Nicole Neumann a bordo del barco de Bateau-a-Paris

Nicole y su hijo Cruz: el primer viaje a solas que hacen

La estadía en Europa coincidió con el cumpleaños número 35 de Manu Urcera, celebrado el 9 de julio y los rumores de crisis entre ambos. Desde París, Neumann le dedicó un mensaje en sus redes: “¡Feliz cumple amor! ¡Te amamos y nos vemos en unos días para festejar y abrazarte!”, acompañado de una foto del piloto junto al pequeño Cruz.