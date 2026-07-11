Guatemala

Guatemala multiplica en 280% las detecciones de falsificaciones, pero sigue entre los países de riesgo en Centroamérica

Un informe de TRACIT otorga al país 43,1 puntos sobre 100 en el Índice de Comercio Ilícito 2025 y lo coloca en el puesto 106 entre 158 economías, pese al alza en las confiscaciones

Guardar
Google icon
Oficiales de policía, personal del Ministerio Público, un vehículo policial azul, cajas de cartón en el suelo y siendo cargadas, casas y calle
Agentes de policía y personal del Ministerio Público supervisan la descarga de múltiples cajas de cartón de un vehículo policial, dispuestas sobre el pasto en una zona urbana. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Guatemala multiplicó en 280% las detecciones de falsificaciones en 2025 y ejecutó 2.339 acciones interinstitucionales contra el contrabando, pero el país siguió entre los entornos de mayor riesgo de Centroamérica para el comercio ilícito: obtuvo 43,1 puntos sobre 100 en el Índice de Comercio Ilícito 2025 y quedó en el puesto 106 entre 158 economías.

Según la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito, TRACIT, el aumento de las incautaciones no alcanzó para modificar la condición del país dentro del mapa regional de riesgo. El informe, titulado “Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito”, situó a Guatemala por detrás de Belice, Costa Rica, El Salvador y Panamá.

PUBLICIDAD

La captura se realizó en la aldea Entre Ríos durante operativos de control contra el contrabando fronterizo. (Foto: Policía Nacional Civil de Guatemala)
La captura se realizó en la aldea Entre Ríos durante operativos de control contra el contrabando fronterizo. (Foto: Policía Nacional Civil de Guatemala)

Las incautaciones crecieron, pero no cambiaron la evaluación de riesgo

La Superintendencia de Administración Tributaria y el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero reportaron 2.142 decomisos entre enero y diciembre de 2025. El valor en aduana de las mercancías incautadas fue de Q119,66 millones, un 25% más que en 2024.

A esa cifra se sumaron Q557 millones recuperados mediante ajustes aduaneros por subvaloración, declaraciones falsas y uso de documentos alterados. El dato más alto del período fue el de 192 detecciones de productos que vulneraban derechos de propiedad intelectual.

Ese registro fue el que explicó el salto del 280% frente al año anterior. Aun así, el análisis externo concluyó que el país mantiene debilidades estructurales que favorecen el flujo de mercancías ilegales.

PUBLICIDAD

El documento describió a Guatemala como un corredor activo para el tráfico de farmacéuticos ilícitos, cigarrillos y alcohol de contrabando, fauna silvestre ilegal y una amplia variedad de productos falsificados. También señaló que el país no cuenta con sistemas plenamente operativos para identificar e incautar falsificaciones, tiene acceso limitado a información electrónica avanzada de carga y arrastra falta de personal en puertos y pasos fronterizos estratégicos.

Jeffrey Hardy, director general de TRACIT, sostuvo, citado por la organización: “El bajo desempeño de Guatemala en el Índice de Comercio Ilícito refleja un entorno de alto riesgo en el que el control deficiente, las brechas regulatorias y los niveles de corrupción persistentemente altos permiten que el comercio ilícito prospere en múltiples sectores”.

El informe señala controles débiles, fronteras porosas y marcos incompletos

El informe añadió que redes criminales organizadas aprovechan controles aduaneros débiles y fronteras porosas. También mencionó preocupaciones sobre infiltración criminal en organismos de control, un factor que, según el documento, reduce la eficacia institucional.

En el plano regulatorio, la publicación indicó que los marcos normativos guatemaltecos están solo parcialmente alineados con estándares internacionales. Aunque el gobierno impulsó esfuerzos para modernizar la legislación contra el lavado de activos, los sistemas de monitoreo financiero fueron considerados insuficientes para detectar y prevenir flujos ilícitos vinculados al comercio ilegal.

Hardy agregó: “Hacer frente a estos desafíos exigirá una mayor integridad institucional, mejores sistemas aduaneros y marcos regulatorios más eficaces que se alineen con los estándares internacionales”.

Entre las recomendaciones para Guatemala, el informe incluyó el fortalecimiento de salvaguardas anticorrupción, la modernización de tecnologías de detección y evaluación de riesgos en aduanas, la creación de un registro aduanero para derechos de propiedad intelectual, el refuerzo de los controles contra el lavado de activos y la mejora del monitoreo de las redes de distribución farmacéutica.

El análisis abarcó los siete países de Centroamérica y concluyó que la región también funciona como corredor de tránsito para estupefacientes y armas. TRACIT se define como una iniciativa independiente del sector privado que agrupa a 1.500 marcas y filiales con operaciones en 190 países, una plantilla de 800.000 empleados y una red de socios que representa a más de 800 empresas.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo Arévalotrafico de ilícitos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador envejece: El sociólogo Ángel Ramos explica el cambio demográfico en el país

En una entrevista con Infobae, el sociólogo advierte que la baja natalidad achica los hogares y redefine la convivencia entre parejas jóvenes, mientras crecen los temores por gastos y carencias previas

El Salvador envejece: El sociólogo Ángel Ramos explica el cambio demográfico en el país

Últimos segundos de angustia: El impactante video que vaticinó la tragedia de cuatro fallecidos en El Salvador

Este siniestro se suma a los alarmantes datos de accidentabilidad en el país, que ya registran más de 12,000 siniestros viales en lo que va del año, encendiendo las alarmas sobre la urgencia de revisiones técnicas estrictas en las carreteras

Últimos segundos de angustia: El impactante video que vaticinó la tragedia de cuatro fallecidos en El Salvador

Viruela símica en Costa Rica: expertos llaman a la calma tras los casos reportados en San José

Un especialista de la Universidad Nacional señaló que la propagación depende de la proximidad física sostenida, por lo que su capacidad de contagio es limitada, y pidió evitar contacto con lesiones y no compartir toallas o ropa de cama.

Viruela símica en Costa Rica: expertos llaman a la calma tras los casos reportados en San José

La temporada de lluvias en Guatemala acumula 23.944 afectados y nueve muertos, según la Se Conred

El informe de la CONRED, difundido este 11 de julio, reportó 796 incidentes atendidos desde el 19 de abril, con miles de desplazados, tres lesionados, cuatro desaparecidos y daños en infraestructura

La temporada de lluvias en Guatemala acumula 23.944 afectados y nueve muertos, según la Se Conred

Expertos en Panamá advierten que el mayor riesgo ante un terremoto no es el sismo, sino fallar en la prevención

Especialistas de Costa Rica, México y Panamá coinciden en que la prevención depende tanto de normas técnicas actualizadas como de una fiscalización efectiva y construcciones de calidad.

Expertos en Panamá advierten que el mayor riesgo ante un terremoto no es el sismo, sino fallar en la prevención

TECNO

Bezos le pisa los talones a Elon Musk: Blue Origin busca recaudar USD 10.000 millones para competir con SpaceX

Bezos le pisa los talones a Elon Musk: Blue Origin busca recaudar USD 10.000 millones para competir con SpaceX

Qué aplicaciones pagan hasta 120 dólares al día por ser novias virtuales y cómo se usa su IA

Ahorra espacio en WhatsApp: nueva actualización deja borrar fotos y videos pero no conversaciones

Epic Games Store regala dos juegos de estrategia: así puedes reclamarlos gratis

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

ENTRETENIMIENTO

Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

Las críticas a ‘La Odisea’ no preocupan a Christopher Nolan: “Recuerda que pasé 10 años lidiando con Batman”

La revelación de Maya Hawke: “Le doy mucho crédito a la película original de ‘Los juegos del hambre’ por inspirarme a querer ser actriz”

Quién era Kauana Bilhar, la influencer brasileña que cayó desde el piso 27 de un edificio en Dubái

El live-action de Moana recaudó menos de 46 millones de dólares en su estreno y quedó por debajo de las expectativas

MUNDO

Israel abatió a terroristas de Hezbollah que trasladaban armas dentro de la Zona de Seguridad en el sur del Líbano

Israel abatió a terroristas de Hezbollah que trasladaban armas dentro de la Zona de Seguridad en el sur del Líbano

Alarma en Bulgaria por el avance letal del fentanilo: más de cien muertes en dos años y una crisis en crecimiento

Ucrania acusó a Rusia de “asesinar deliberadamente a civiles” tras la muerte de seis personas en nuevos bombardeos del Kremlin

Bosnia conmemora los 31 años del genocidio de Srebrenica: el reclamo de “nunca más” de la ONU

El régimen de Irán advirtió que no se considerará obligado a cumplir el acuerdo de paz con EEUU si continúan las hostilidades