Panamá

Crece el interés por invertir en Panamá para obtener la residencia permanente

Ciudadanos de América, Europa y Asia lideran las solicitudes bajo un régimen que exige inversiones desde 300.000 dólares.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La compra de bienes inmuebles concentró el 87,3 % de las certificaciones emitidas durante el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa panameño que permite a extranjeros obtener residencia permanente mediante inversiones registró un nuevo salto durante el último año, impulsado principalmente por la compra de bienes inmuebles y la digitalización de los trámites.

Entre julio de 2025 y junio de 2026, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) otorgó 268 certificados de Inversionista Calificado, respaldados por inversiones que alcanzaron los 113,6 millones de dólares.

La cifra representa 75 certificaciones más que las 193 emitidas entre julio de 2024 y junio de 2025, equivalentes a un crecimiento cercano al 39%. En términos de capital, el aumento fue superior a 23,4 millones de dólares frente a los 90,1 millones registrados durante el período anterior.

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El programa fue creado en 2020 como una subcategoría de residencia permanente por razones económicas. Su objetivo es atraer fondos extranjeros ofreciendo a los solicitantes y sus dependientes la posibilidad de establecerse legalmente en Panamá mediante un procedimiento migratorio especial.

No se trata, sin embargo, de una residencia gratuita ni automática. Los aspirantes deben demostrar que el dinero utilizado tiene una fuente extranjera lícita, cumplir con la inversión mínima establecida, acreditar antecedentes penales y condiciones de salud, además de presentar la documentación mediante un apoderado legal.

Estados Unidos, Canadá, Colombia, México, España, Alemania, Suiza, Rusia y China figuran entre los países de origen de los solicitantes que invierten en Panamá. EFE/ Carlos Lemos
Estados Unidos, Canadá, Colombia, México, España, Alemania, Suiza, Rusia y China figuran entre los países de origen de los solicitantes que invierten en Panamá. EFE/ Carlos Lemos

¿Quiénes pueden aplicar? La categoría está dirigida a personas extranjeras que realicen una inversión a título personal o mediante una persona jurídica en la que aparezcan como beneficiarios finales. La normativa vigente fija un monto mínimo general de 300.000 dólares provenientes del extranjero y mantiene distintas exigencias según la modalidad escogida.

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La alternativa más accesible y utilizada es la inversión inmobiliaria. El extranjero debe aportar al menos 300.000 dólares líquidos para adquirir una propiedad en Panamá, que debe estar libre de gravámenes. Cuando el inmueble supera ese valor, el excedente puede financiarse mediante una hipoteca concedida por un banco local.

También se permite aplicar mediante una promesa de compraventa. En estos casos, el dinero puede ser administrado a través de un fideicomiso o pagado al promotor bajo condiciones adicionales de protección, incluyendo una garantía bancaria cuando la propiedad todavía no ha sido construida, segregada o inscrita en el Registro Público.

Otra opción consiste en invertir al menos 500.000 dólares en títulos valores a través de una casa de valores autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores. El compromiso debe mantenerse durante un mínimo de cinco años.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El régimen permite obtener la residencia permanente mediante inversiones en propiedades, valores o depósitos a plazo fijo que cumplan los requisitos establecidos por la legislación panameña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera modalidad exige abrir uno o varios depósitos a plazo fijo por un mínimo de 750.000 dólares en un banco con licencia general en Panamá. El depósito también debe mantenerse durante cinco años y permanecer libre de gravámenes.

La compra de propiedades continúa dominando ampliamente el programa. Entre julio de 2025 y junio de 2026, el 87,3% de las certificaciones correspondió a inversiones inmobiliarias. Los depósitos a plazo fijo representaron el 7,5% y las inversiones en valores el 5,2%.

La tendencia se fortaleció frente al período anterior, cuando los inmuebles concentraban el 85,5% de los certificados, mientras que los depósitos bancarios y los valores alcanzaban el 8,3% y el 6,2%, respectivamente.

Los solicitantes procedieron de países de América, Europa y Asia, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Colombia, México, Brasil, España, Alemania, Suiza, Rusia y China.

¿Qué beneficios reciben? El principal beneficio es la obtención de la residencia permanente en Panamá, sin necesidad de pasar primero por un permiso provisional. El solicitante puede incluir a su cónyuge, hijos menores de edad y, bajo determinadas condiciones, hijos solteros de entre 18 y 25 años que estudien a tiempo completo.

Panamá
El Gobierno busca posicionar a Panamá como un destino competitivo para la inversión internacional mediante incentivos migratorios y procesos digitalizados. (Foto: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá)

El trámite también exige pagos de 5.000 dólares al Tesoro Nacional y otros 5.000 dólares al Servicio Nacional de Migración por el solicitante principal. Por cada dependiente se deben pagar 1.000 dólares a cada institución, además de presentar documentos que acrediten el parentesco.

El MICI sostiene que la nueva plataforma digital ha reducido pasos, mejorado la trazabilidad y permitido duplicar la cantidad mensual de certificados. Desde la creación del régimen hasta diciembre de 2025 se habían aprobado 613 solicitudes, asociadas a inversiones acumuladas por 309,8 millones de dólares.

Aunque el Gobierno presenta el programa como una vía para captar inversión extranjera, su mayor efecto sigue concentrándose en el mercado inmobiliario. La volución reciente plantea así un doble reto: mantener controles estrictos sobre el origen y permanencia de los fondos y garantizar que la residencia por inversión produzca beneficios económicos más amplios que la sola adquisición de propiedades.

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