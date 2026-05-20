Economía

Por qué las reservas del BCRA podrían llegar en los próximos días a su nivel más alto en la gestión Milei

Esta semana el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) tratará la segunda revisión del acuerdo y se destrabaría el desembolso por USD 1.000 millones. Cómo evolucionaron en los últimos dos años y medio

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El Banco Central de la República Argentina acumula 89 ruedas con saldo positivo y más de USD 8.200 millones sumados en 2026.
El Banco Central de la República Argentina acumula 89 ruedas con saldo positivo y más de USD 8.200 millones sumados en 2026.

En medio del proceso de compra de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que en lo que va del año ya cumplió el 82% de la meta, en los próximos días las reservas internacionales brutas podrían alcanzar el valor más alto en lo que va de gestión de Javier Milei a partir del desembolso pendiente de USD 1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El equipo económico observa con atención la inminente revisión del acuerdo con el FMI, instancia que podría modificar el panorama de reservas. La semana pasada, la vocera del organismo multilateral, Julie Kozack, expresó que “el personal técnico del FMI y las autoridades del país alcanzaron un acuerdo a mediados de abril y una reunión de Directorio se llevará a cabo la próxima semana (por esta) sobre este tema. Después de la aprobación, un desembolso de USD 1.000 millones se va a producir”. La posibilidad de un nuevo giro externo genera expectativa en el mercado, ya que la inyección de fondos podría elevar el nivel de reservas del BCRA a máximos de la actual administración.

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La entidad que conduce Santiago Bausili acumula 89 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios. El lunes, el BCRA sumó USD 153 millones, superando los USD 8.200 millones adquiridos desde enero de 2026 cuando inició la “Fase 4″ del programa económico.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario a comienzos de año, la entidad incorporó USD 8.234 millones a su stock. Abril resultó clave en esta tendencia, ya que el volumen de compras alcanzó los USD 2.769 millones. La estrategia de acumulación diaria se sostuvo casi sin interrupciones desde el inicio del programa, con la única excepción del 2 de enero, cuando no se realizaron adquisiciones.

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Durante la primera semana de mayo, la actividad se ubicó en niveles inferiores a los USD 100 millones diarios, lo que generó alertas en analistas de mercado que barajaban la posibilidad de que el BCRA haya decido hacerlo para no generar presión sobre el tipo de cambio y con ello ayudar la desaceleración de la inflación. Una hipótesis que se despejó en la segunda semana del mes donde el BCRA volvió a incrementar el ritmo de compras y adquirió 596 millones de dólares.

Fuentes del Ministerio de Economía en conversaciones anteriores con Infobae indicaron que esperan que el desembolso pendiente por USD 1.000 millones del FMI se refleje en las reservas internacionales del BCRA durante mayo. No obstante, las autoridades no precisaron la fecha exacta en que el Directorio del FMI tratará la segunda revisión del acuerdo ni cuándo se hará efectiva la acreditación del desembolso. Esta indefinición mantiene la atención sobre la evolución de las negociaciones y el impacto en la política cambiaria y monetaria.

Evolución de las reservas brutas

El seguimiento de las reservas internacionales se consolidó como uno de los ejes principales de la gestión económica desde la llegada de Javier Milei al gobierno, el 10 de diciembre de 2023. En esa fecha, el BCRA contaba con USD 23.073 millones en reservas brutas. Al cierre del ejercicio 2024, ese volumen ascendió a USD 29.640 millones, aunque a lo largo del primer año de mandato las reservas fluctuaron en una franja de entre 31.000 y 32.000 millones de dólares.

Uno de los saltos más destacados en la evolución de las reservas ocurrió el 13 de junio de 2025, cuando el stock subió a 40.465 millones de dólares. Según fuentes del BCRA, este incremento se debió a la acreditación de un REPO (préstamo garantizado con títulos públicos) acordado con siete bancos internacionales por USD 2.000 millones. Ese mismo día, la entidad gestionó pagos de deuda soberana con Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

En diciembre de 2025, las reservas internacionales brutas alcanzaron los 41.167 millones de dólares. Al cierre de la última jornada hábil, el nivel del stock de las tenencias del Central ascendió a USD 46.190 millones, lo que implica un salto de USD 23.117 millones o casi 100% desde el comienzo del mandato de Milei.

El pico del stock de las reservas brutas en el actual gobierno se registró el 25 de febrero pasado, en que alcanzó los USD 46.905 millones.

Estos movimientos reflejaron la combinación de ingresos por financiamiento externo, operaciones en el mercado de cambios y la administración de los compromisos internacionales. El proceso de acumulación de reservas durante 2026 permitió que el BCRA sumara más de USD 8.000 millones, reforzando la tendencia positiva iniciada con el nuevo esquema monetario.

La expectativa por la inminente aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el FMI mantiene el foco sobre el comportamiento de las reservas internacionales. El desembolso de USD 1.000 millones, una vez aprobado por el Directorio del Fondo, podría modificar el panorama y acercar al BCRA a su valor máximo desde el inicio de la gestión de Milei. La definición de la fecha del giro y su impacto en el mercado cambiario forman parte de la agenda inmediata del equipo económico y del seguimiento diario de la coyuntura financiera.

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