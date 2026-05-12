Economía

Bajó el ritmo de compra de dólares del Banco Central en mayo: por qué podría volver a crecer en las próximas semanas

La entidad que conduce Santiago Bausili compró más de USD 400 millones en el mes, con un promedio diario por debajo del de abril. La “avalancha de dólares” que espera el equipo económico

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El BCRA bajó el ritmo de compras y solo sumó USD 330 millones a las reservas durante la última semana.
El BCRA bajó el ritmo de compras y solo sumó USD 330 millones a las reservas durante la última semana.

En los primeros días de mayo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajó el ritmo de adquisición de divisas y, en los primeros días, solo compró 466 millones de dólares. Si bien en las últimas dos jornadas hábiles adquirió sumas superiores a USD 100 millones, la desaceleración respecto a abril generó sorpresa, ya que este mes suele caracterizarse por una mayor oferta de dólares provenientes de la liquidación del sector agropecuario. No obstante, el Gobierno espera una “avalancha de dólares” en los próximos meses, provenientes de los principales complejos exportadores del país.

La entidad que conduce Santiago Bausili repartió sus compras de la siguiente manera: USD 71 millones el lunes de la semana previa, USD 69 millones el martes, USD 45 millones el miércoles, USD 35 millones el jueves, USD 110 millones el viernes y USD 136 millones este lunes. Estos números permiten comparar la performance semanal con la de meses anteriores y analizar el impacto de la estrategia oficial.

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Lo cierto es que si se toman los primeros seis días hábiles del mes corriente, las compras ascienden a 466 millones de dólares. Durante el mismo período de abril, el monto trepaba a USD 1.039 millones, lo que marca una clara diferencia. El promedio diario alcanzó los USD 77 millones en lo que va de mayo, mientras que en abril el promedio diario fue de 138 millones de dólares.

“El viernes, el BCRA compró USD 110 millones en el MLC, el mayor monto de la semana, aunque el ritmo de compras de mayo continuó por debajo del observado en abril (promedio diario de USD 138 millones versus USD 66 millones). Naturalmente, este comienzo más moderado genera interrogantes, especialmente considerando que mayo suele ser un mes favorecido estacionalmente por una mayor oferta de divisas”, expresó un informe de PPI.

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A la vez, los analistas resaltaron que la desaceleración en las compras no respondió a una menor liquidación del sector agropecuario. En las primeras cinco ruedas de mayo, el agro liquidó un promedio de USD 130 millones diarios, cifra prácticamente en línea con los USD 125 millones diarios de abril. “Aun cuando todavía no creemos que la cosecha gruesa haya impactado plenamente en el MLC”, agregaron desde la ALyC.

Desde la consultora Econviews, sin embargo, presentaron un contrapunto al considerar que las liquidaciones del agro están “demoradas”. “El promedio diario fue de USD 124,7 millones, ajustado por días hábiles y precios (-21% interanual). Este atraso se explica en parte por las lluvias, que llevaron a una cosecha tardía de la soja”, indicaron respecto a la evolución del mes pasado.

En tanto, la menor participación del BCRA en las compras llevó a preguntarse quién absorbió el resto de la oferta de dólares. Según PPI, el resto de las operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) implicó una demanda neta cercana a USD 65 millones diarios. Entre los factores que podrían explicar esta demanda, la firma mencionó una mayor demanda de dólares por parte del sector minorista, un aumento en las importaciones o una menor liquidación de divisas desde la cuenta financiera.

Frente a este escenario, el informe de PPI planteó la duda sobre la persistencia de esta dinámica durante el resto del mes. La consultora estimó que el BCRA podría igualar o incluso superar el ritmo de compras de abril, que representó 2.770 millones de dólares. De hecho, este lunes, la entidad adquirió USD 136 millones, el mayor monto del mes.

Compras más moderadas del BCRA
Para PPI, la desaceleración en las compras no respondió a una menor liquidación del sector agropecuario.

“Aún resta que la cosecha gruesa impacte de lleno en el mercado de cambios, lo que debería fortalecer los flujos del agro”, afirmaron. En esa misma línea, el viceministro de Economía, José Luis Daza, sostuvo que “se viene una avalancha de dólares”, lo que generaría presiones a la baja sobre el tipo de cambio.

“Se viene una avalancha de dólares. Vamos a tener un problema de sobreoferta de dólares. (...) Mi visión ha sido que vamos a tener una oferta de dólares muy grande y que la presión en la Argentina va a ser para que el dólar se aprecie. No es voluntario, no lo controlamos. Es consecuencia del proceso económico subyacente detrás de todo lo que está ocurriendo en la Argentina. Capacidad para generar flujo de capital permanente“, dijo Daza en la apertura del “Inside Argentina 2026” la semana pasada.

En tal sentido, la administración libertaria apuesta no solo al ingreso que aporte el agro, sino también a las divisas provenientes de la energía y la minería, así como a colocaciones de deuda por parte de las empresas argentinas en el exterior. Según datos del Central, todavía restan por liquidarse más de USD 3.200 millones en concepto de obligaciones negociables en los próximos meses, lo que contribuiría a mantener el flujo del mercado cambiario.

Desde el 30 de abril, el dólar ha vuelto a posicionarse a la baja en Perú.
El promedio diario de compras de dólares en mayo quedó en USD 66 millones, lejos de los USD 138 millones de abril.

No obstante, ya en la última semana de abril, la consultora Analytica, alertó sobre el menor ritmo de compras del BCRA aunque en esa oportunidad hubo un feriado lo que daba lugar a la duda. "En la última semana de abril, que contó con un día hábil menos, el BCRA compró USD 390 millones, USD 356 millones menos que la semana previa y el menor ritmo semanal desde la semana del 25 de marzo. Si bien se ubicó por encima del 5% del volumen operado en el mercado de cambios (USD 108 millones), quedó por debajo de nuestra métrica de compras prudenciales“, remarcaron.

¿Ayuda para la inflación?

Algunos analistas vinculan el comportamiento del BCRA en este contexto con la evolución de la precios. Sobre todo luego de que la inflación en marzo se ubicará en 3,4% y el Gobierno se comprometiera a una desaceleración a partir de abril. Según PPI, una posible interpretación sugiere que el equipo económico podría permitir un menor ritmo de compras para evitar una suba del tipo de cambio y así contener la inflación.

Cabe destacar que el oficialismo ya tuvo un adelanto de la inflación de abril. Este lunes se publicó el dato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde hubo una desaceleración ya que se ubicó en 2,5% (0,5 puntos porcentuales menos que en marzo). Si bien las ponderaciones son diferentes con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, la cifra porteña se ubica en línea con las expectativas de las consultoras en torno a 2,6 por ciento.

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