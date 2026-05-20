Economía

Crisis en la clásica “avenida del pulóver” de Mar del Plata: ventas en caída, locales vacíos e inseguridad

El corredor comercial marplatense de Juan B. Justo, zona tradicional para los sweaters, enfrenta un escenario adverso con un 15% de persianas bajas, casi el doble que en el resto de la ciudad

Guardar
Google icon
avenida de los sweaters - mar del plata

El corredor comercial de avenida Juan B. Justo en Mar del Plata, célebre por sus locales de tejidos y pulóveres, enfrenta una crisis inédita: el cierre masivo de comercios amenaza la actividad textil y cuestiona la viabilidad de un paseo que, durante décadas, definió la identidad comercial de la ciudad. El deterioro de “la avenida del pulóver”, tal como se conoce a Juan B. Justo, alcanzó tal magnitud que numerosos locales permanecen vacíos, las persianas bajan de forma definitiva y proliferan los carteles de liquidación, en un contexto signado por la recesión económica, el desplome del consumo y el aumento de la inseguridad.

La desocupación de locales es tan marcada que, en muchas cuadras, los comercios que se van no encuentran reemplazo: “No hay negocio que pueda sostenerse”, es el testimonio repetido entre comerciantes. Esta tendencia se refleja con cifras precisas en el informe reciente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que relevó 2.442 comercios y reveló que Juan B. Justo y 12 de Octubre exhiben los niveles más altos de cierre: casi un 15% de las persianas están bajas, cifra que duplica ampliamente el promedio general de Mar del Plata, que apenas llega al 7,8%.

PUBLICIDAD

Sweaters Mar del Plata

El informe de la UCIP, que monitorea mes a mes la actividad económica marplatense, muestra que la crisis de los negocios de sweaters se enmarca en “un escenario de cautela generalizada” para el comercio minorista local. El 46% de los comerciantes consultados indicó que su situación empeoró respecto al mismo período del año anterior, contra un 50,8% que la considera estable y solo un 3,2% que registra mejoría. Las proyecciones a seis meses refuerzan ese diagnóstico: “El 69,8% espera que sus ventas se mantengan sin variaciones y el 27%anticipa nuevas caídas. En materia laboral, el 90,5% planea modificaciones en su nómina, aunque el 9,5% ya contempla reducciones de personal”, afirmó la UCIP.

El derrumbe de un polo textil emblema

En concreto, la crisis de la avenida Juan B. Justo no solo es perceptible en la cantidad de locales vacíos, sino en un declive visible de la vida cotidiana y del movimiento comercial. Las calles laterales se han tornado oscuras y la circulación de personas ha disminuido notablemente. Comerciantes y vecinos coinciden en la gravedad del panorama: la clásica ruta de compras ha quedado “venida abajo”, con severos problemas de ventas que afectan centralmente al sector textil.

PUBLICIDAD

Desde la calle Buenos Aires hasta Alem, la avenida Juan B. Justo siempre fue sinónimo de producción local y atracción turística, gracias a sus fábricas y casas de sweaters que históricamente recibían tanto a turistas como a compradores mayoristas. Hoy, el paisaje cambió y los carteles de “se alquila” o “se vende” se repiten en varias cuadras, junto a los de “liquidación por cierre definitivo”.

El relato de los comerciantes de la zona, recogido por el diario local La Capital, es unánime: los costos fijos resultan imposibles de afrontar y las ventas no alcanzan para sostener ningún emprendimiento. A esta situación se suma el deterioro de la seguridad, con calles cada vez más desiertas fuera del horario comercial. “Algunos locales cierran, otros se reagrupan. Cerró el grande de Juan B. Justo y Güemes y eso afecta a todos los rubros, no solo al tejido”, contó una vendedora de una tradicional firma local.

avenida de los sweaters - mar del plata

Ni siquiera el arranque del invierno —históricamente la temporada fuerte para la venta de pulóveres y prendas tejidas— logró revertir la dinámica de cierre y retracción. En el número 800 de la avenida Juan B. Justo, varios comercios permanecen clausurados desde hace meses. El local de una fábrica de camperas bajó la persiana tras el verano y otros establecimientos funcionan bajo horarios recortados o solo abren algunos días a la semana.

Germán, responsable de una firma con medio siglo de trayectoria, precisó: “En enero vendimos un 16% menos de prendas que en el mismo mes del año pasado.” Para él, la raíz del problema es múltiple: “La apertura indiscriminada de importaciones, el dólar planchado y los altos costos” complican la rentabilidad y desalientan la continuidad de los negocios.

avenida de los sweaters - mar del plata

La crisis no es exclusiva de la avenida del pulóver. El comercio en zonas como Talcahuano y 12 de Octubre también enfrenta una retracción severa. La percepción allí sigue la misma línea y la inseguridad se suma como variable preocupante. Andrés, dueño de un almacén de la zona, resumió: “Después de las seis de la tarde esto es un desierto. No solo no viene gente, sino que además tenemos robos todos los días”.

Marcela, encargada de un local de ropa sobre 12 de Octubre, expuso la dimensión de la caída: “Las ventas bajaron casi un 60 por ciento en el último año. Muchos clientes son trabajadores de la pesca o sus familias y ya no compran como antes”.

En el mismo sentido, Carla, encargada de un local, confirmó al medio marplatense que “las ventas cayeron alrededor de un 50 por ciento. Tenemos precios casi al costo y aun así no repunta”, subrayó.

Con información de NA

Temas Relacionados

avenida del pulóveravenida Juan B. JustoMar del Platacapital nacional del pulóverúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lula da Silva lanzó una línea de crédito de 6.000 millones de dólares para conductores de aplicaciones

El presidente de Brasil dijo que está destinada a facilitar el cambio de vehículo bajo condiciones favorables

Lula da Silva lanzó una línea de crédito de 6.000 millones de dólares para conductores de aplicaciones

¿Qué dice la ley sobre el aguinaldo y quiénes lo cobran en junio?

La normativa establece criterios claros sobre quiénes acceden al Sueldo Anual Complementario y en qué condiciones

¿Qué dice la ley sobre el aguinaldo y quiénes lo cobran en junio?

Vivir con USD 8 al día: en qué provincias argentinas ocurre y cuánto se necesita en el resto de América Latina

Las brechas de ingresos entre jurisdicciones son amplias y reflejan una gran disparidad en el poder adquisitivo, según un informe privado

Vivir con USD 8 al día: en qué provincias argentinas ocurre y cuánto se necesita en el resto de América Latina

Mercados: en un clima global positivo, suben los bonos argentinos y cae el riesgo país

Los índices de Wall Street ganan hasta 1%, a la espera del crucial balance de Nvidia. Las acciones argentinas operan con alzas, los bonos soberanos avanzan 0,8% y el indicador de JP Morgan retrocede a 522 puntos básicos

Mercados: en un clima global positivo, suben los bonos argentinos y cae el riesgo país

Vicentin: Molinos Agro y Dreyfus se bajaron de la carrera por quedarse con la gigante agroexportadora

La salida de la firma de la familia Perez Companc y la francesa LDC pone fin a un proceso judicial de más de seis años y habilita la transición del control de Vicentin al empresario Mariano Grassi, quien ya inició el pago a acreedores y busca reactivar la histórica cerealera

Vicentin: Molinos Agro y Dreyfus se bajaron de la carrera por quedarse con la gigante agroexportadora

DEPORTES

Dieron 10 vuelcos, destrozaron su coche en el rally y protagonizaron un milagroso accidente

Dieron 10 vuelcos, destrozaron su coche en el rally y protagonizaron un milagroso accidente

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: hora, TV y formaciones

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

El inesperado encuentro de los jugadores del Arsenal a las 5AM con un grupo de fans tras la fiesta por el título en la Premier League

Billie Jean King se graduó a los 82 años: la leyenda del tenis obtuvo su título universitario seis décadas después de comenzar la carrera

TELESHOW

La polémica frase de Graciela Alfano sobre Susana Giménez y Wanda Nara: “Tienen personajes parecidos”

La polémica frase de Graciela Alfano sobre Susana Giménez y Wanda Nara: “Tienen personajes parecidos”

El desafiante mensaje de Wanda Nara luego de su gran noche en los Martín Fierro: “¿Alguien cura el mal de ojo?"

La indignación de Marcela Baños por los premios Martín Fierro: “¡Hace 27 años que conduzco un programa en vivo!”

El encuentro entre Mercedes Morán, Cecilia Roth, Elizabeth Vernaci y Dolores Fonzi: “Nada mejor que las amigas”

Se filtró la presunta declaración de la China Suárez en defensa de Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

Honduras y Nicaragua reactivan agenda estratégica sobre límites marítimos y acceso soberano al Pacífico

Honduras y Nicaragua reactivan agenda estratégica sobre límites marítimos y acceso soberano al Pacífico

Guatemala: La Secretaría de Seguridad Alimentaria incorpora tablero interactivo del PIB para visualizar datos económicos territoriales

Ana Carpenter: la mujer que desafió fronteras, superó lesiones y ahora busca el oro para El Salvador en Inglaterra

Panamá activa cooperación internacional para salvar al tiburón martillo

El gobierno de Alemania expresa interés en invertir en energías renovables en República Dominicana