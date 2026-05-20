Sociedad

Katopodis quedó en el medio de una pelea con la Policía en una manifestación por el cierre de pymes

El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires lideró la movilización e intentó apaciguar los ánimos cuando se produjeron enfrentamientos

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Incidentes entre los manifestantes y la policía en plena manifestación de la ATE en la colectora de avenida General Paz a la altura del partido de General San Martín (TN)

Una protesta de trabajadores de pymes y representantes gremiales de ATE Nacional en el puente 25 de Mayo, sobre la colectora de la avenida General Paz, terminó con incidentes y dos agentes policiales heridos.

El ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, intentó apaciguar los ánimos al verse involucrado en el medio del enfrentamiento.

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El corte total de la circulación en la colectora, a la altura de la avenida San Martín, generó un fuerte despliegue de la Policía de la Ciudad, equipada con cascos, escudos y tonfas. Ahora, la zona fue liberada al tránsito y permanece personal policial apostado en el lugar, informaron las autoridades.

Incidentes en la General Paz por manifestación de ATE
Katopodis intentó frenar el avance policial contra los manifestantes

Durante la protesta, los manifestantes colgaron una bandera que cruzaba todo el puente con la consigna: “Milei, ya fundiste a 25 mil pymes”. El reclamo se centró en la situación laboral de los trabajadores industriales y pymes. “Estamos reclamando por nuestro trabajo”, afirmaron algunos participantes, mientras denunciaban que la intervención policial “genera violencia”.

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El operativo policial avanzó sobre los manifestantes con empujones y el uso de gas pimienta. Testigos en el lugar describieron que el cordón de infantería avanzaba empujando a quienes encontraba a su paso.

La situación escaló cuando aproximadamente 200 manifestantes del INTI intentaron corta la traza de la colectora de la General Paz mano Riachuelo. En ese momento, personal policial les cerró el paso y los hizo volver a la vereda. En pleno forcejeo ante quienes protestaban, dos efectivos de la Policía de la Ciudad sufrieron heridos en el rostro.

Motivos de la protesta y presencia sindical

La convocatoria fue anticipada por el secretario general de Ate Nacional, Rodolfo Aguiar, quien estuvo presente en el lugar acompañado por Óscar de Isasi, también dirigente del gremio. Los manifestantes expresaron su preocupación por la situación de las pequeñas y medianas empresas, responsabilizando al Gobierno nacional por el cierre de miles de pymes y por el deterioro de las condiciones laborales.

El corte de la colectora en General Paz fue total en dirección a la avenida San Martín, generando complicaciones en el tránsito y un ambiente de constante tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Incidentes en la General Paz por manifestación de ATE
La Policía de la Ciudad avanzó contra los manifestantes de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una la protesta para hoy con cortes en la Avenida General Paz en San Martín, motivada por el cierre de la PyME número 25.000 desde el inicio del gobierno de Javier Milei. El gremio denuncia una retracción inédita en la economía argentina, con un impacto que, según sus dirigentes, supera al registrado durante la pandemia.

De acuerdo con los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), son ya 17 meses seguidos de caída en la cantidad de empresas registradas, una racha negativa que implica una reducción que “ha sido más pronunciada incluso que en la pandemia”.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, comparó el saldo de la actual gestión presidencial con el cuadro crítico generado por el Covid-19: “En términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el Covid. Durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, y con este gobierno ya se fundieron más de 25.000”, afirmó.

Además, el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, el intendente de San Martín, Fernando Moreira, representantes de asociaciones gremiales, universidades, el INTI, empresarios y sindicatos firmarán un documento en defensa de la PyMES y poner en marcha un plan de acción.

El saldo de despidos y la contracción industrial

Durante la emergencia sanitaria se habían perdido 140 mil puestos de trabajo. En contraste, “solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados, y la capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60 por ciento, y ahora es menor al 50%. El futuro de la Argentina con este gobierno es un futuro negro”, sostuvo Aguiar.

La comparación temporal del registro surge entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, según la información aportada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Captura de pantalla de un afiche digital blanco. Títulos grandes en negro y rojo, texto explicativo en un recuadro negro. Varios logotipos de organizaciones abajo
Un afiche convoca a una jornada en San Martín para defender la industria nacional y denunciar el cierre de 25.000 PyMEs en Argentina, afectadas por las políticas económicas de ajuste del gobierno. (Prensa ATE)

El dirigente sindical también planteó la necesidad de visualizar las secuelas a futuro: “Tenemos que empezar a pensar en el día después de Milei sabiendo que nos van a dejar tierra arrasada. Por estos días, el Gobierno atraviesa una crisis grave y nosotros debemos seguir en la calle para ponerle fin a tanto sufrimiento de la gente”, concluyó.

La reducción de empresas no afecta de manera uniforme a todos los rubros. Desde noviembre de 2023, el sector de transporte y almacenamiento perdió 15,7% de sus empresas; el área de actividades inmobiliarias, casi 12%, y la construcción, 9,6%, según los relevamientos de la SRT.

La movilización es acompañada por organizaciones sindicales, entidades públicas y educativas, referentes políticos, cámaras y asociaciones empresariales, que elaborarán y firmarán un documento conjunto para denunciar la gravedad de la situación.

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